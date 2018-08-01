图片版权 Getty Images Image caption 三星的AR表情功能并没有帮助手机提高销量。

眼下不是三星或三星投资者期待看到的局面。

根据三星电子最新财报，该公司净利润下降。三星电子表示，旗舰智能手机Galaxy S9“销量不及预期”是其中一个原因。

Galaxy S9今年2月问世，之后收获的反响不一。评论人士对该机型的一些相机功能评价积极，包括可以更容易捕捉关键瞬间的“超慢动作”摄像模式。但他们对这款手机对消费者的吸引力表示怀疑。

三星表态

此前外界一直猜测，S9的销量可能创下了S3以来的最低纪录，但三星一直没有公布具体数据。三星所做的只是确认有关责任部门的利润下降了20%。

不过，在一次电话会议中，三星电子的高管们确实直面了这一问题，称“高端市场停滞不前”。

“随着智能手机规格越来越高，不同产品间的差异越来越小，全球的手机更换周期也越来越长，”一位代表说。

“同时，市场好像也对优质产品越来越高的售价变得抗拒。”

换句话说，三星认为S9与其他高端机没有太大区别，同时对许多消费者来说，售价有些过高。

S9为何无法脱颖而出？

图片版权 Samsung Image caption Galaxy S9（右）与S8极为相似。

除一些情况外，目前市面上的大部分智能手机看起来十分相似：一块平板玻璃固定在弯曲金属底板上，边框保持到最小可能。

尤其需要指出的是，S8和S9外观之间的物理差异非常小，其指纹传感器位置的微小变化引起了许多评论人士的不解。

双光圈镜头是S9另一个重要的硬件变化。但对于已经拥有专门相机的摄影爱好者来说，这可能不足以构成足够吸引力。

科技咨询公司高德纳（Gartner）研究总监科萨（Roberta Cozza）表示，“今天的差异化来自于创造令人叹服的体验，我认为三星在这方面做得还不够。”

“比如（其人工智能助理）Bixby就没有获得预期的成功。”

三星绝对不是唯一一家每两年大量更新一次的手机制造商，而它对中间型号的调整更是有限。

但另有专家表示，这种策略已经带来一些问题。

“过去18个月发生的改变是，商品大众化的速度变得更快，即产品技术参数和设计的模仿速度变得更快，”Canalys技术分析师斯坦顿（Ben Stanton）表示。

“2017年S8问世时，市面上没有类似产品，堪称先锋性的手机。但现在相似的设备不断涌现，有的甚至价格更低廉。”

中国对手带来威胁

图片版权 Getty Images Image caption 小米最近在香港上市。

中国曾为三星带来了巨大机会，如今，中国为三星带来的是威胁。

这个韩国公司一度是中国这个巨大手机市场的最畅销品牌，现在，它已沦落到市场份额表的“其他部分”，主导中国手机市场的变成了中国国内品牌。

更重要的是，这些中国公司在海外取得了长足发展。如果美国没有抵制中国手机进入自己市场，S9的销量可能会更糟。

斯坦顿表示，“尤其是小米，在压低三星等高规格高端手机价格方面表现非常出色。与此同时，每6到9个月，小米便会推出一款全新创新产品。”

“另一方面，我们看到华为正在技术方面超越三星。华为的芯片组中有AI技术，而P20 Pro手机背部还有三个摄像头。华为真的在拉高标准。”

当然，正在崛起的不止是中国品牌。独具特色的谷歌Pixel手机也赢得了不少积极评价。去年，这家搜索巨头从台湾HTC手中引入了2000名工程师。当第三代Pixel系列推出时，我们很快便会看到他们的成果。

三星是否过于针对苹果？

图片版权 Samsung Image caption 三星最近取笑了苹果的屏幕设计。

三星不仅与其他安卓（Android）系统竞争对手一样保持创新，三星还经常在市场营销上比他们花费更多。但有人质疑，三星的钱花得是否明智。

特别需要提到的是，三星最近在美国攻击苹果的行为招致了不少批评。

今年5月，三星声称苹果手机iPhone的速度比自己慢。最近，三星又讽刺iPhone X没有耳机插槽和SD卡插槽，还取消它的屏幕缺口“小刘海”。

“这种无端的攻击性行为从来不是胜者的典型姿态，它最常见于失败的一方，当他们意识到比赛的最后几秒正在流逝，便开始以粗暴且绝望的……方式比赛，”新闻网站Phone Arena最近发表文章表示。

公平来讲，苹果之前也曾在Mac电脑广告中取笑过其他对手，但不同的是，苹果当时处于弱势地位。

“三星可能需要放弃这个策略，更加专注开发自己的功能以形成特色，”科萨认为。

三星如何弥补？

图片版权 Samsung Image caption 三星在2013年便提出可折叠屏幕概念。

短期来看，三星表示将提前发布Galaxy Note9，发布日期和地点定在了8月9日、纽约。

同时三星将增加低端手机功能，以增加这类产品的市场吸引力。

“我们还将提高价格竞争力，”三星电子移动业务常务李景泰（音，KyeongTae Lee）称，这看上去像是在暗示降低价格。

从长期来说，三星称软屏手机应该会为其产品线“带来新的活力”。

“我们多年来一直致力于研究和开发可折叠智能手机，”一位没有透露身份的高管在电话会议上表示。

“我们正在与一家零部件公司合作，努力稳定性能，提高耐用性。”

这种表态与《华尔街日报》此前的报道一致。该报道称，三星计划在2019年推出一款屏幕可以像钱包一样折叠的手机。

与此同时，三星今年晚些时候还将发布S10，届时可能成为其首款配备全新的"牢不可破"屏幕的手机。

尽管S9面临不少挫折，但需要记住的是，三星始终是全世界销量最高的手机制造商，而且领先对手不少。