图片版权 Getty Images Image caption 苹果正在开发下一代个人电脑产品——只是下一代到底长什么模样，没人知道。

美国苹果公司本周发布优于市场预期的季度业绩后，该公司在纽约挂牌买卖的股份星期四（8月2日）以207.39美元收盘，使其成为全球首家市值达1万亿美元的私人企业。要这是一个顶峰的话，这家从电脑生产商蜕变而成的硅谷科技巨头将如何维持优势？BBC北美科技记者戴夫·李（Dave Lee）给苹果做个盘算。

苹果并非从来都走在最前线。

它没有发明可携带的MP3播放器，只是给盛载其中的艺术作品造了一件标志性的外衣；他没有发明智能手机，只是造出了第一件跟这个词语相匹配的产品。

它更没有发明语音助理、无人驾驶汽车、手表型科技产品，以及出现在它们之后的种种事物。

而眼前对苹果构成最大威胁的，正是这些“它们之后”，哪怕它们还没成为让你触手可及的一件物品。然而，苹果要想保持其巅峰位置，却不用去预测未来，只需要让未来变得更完美。

苹果“破万亿”与中国

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苹果股价在最新财报数据优于市场预期的带动下飙升，从而实现市值1万亿美元这个里程碑，而这与中国不无关系。从财报所见，苹果实现连续四季度在中国市场录得双位数字增幅，2017至2018财年第三季度大中华区营收96亿美元，同比增长19%。

2016至2017财年，苹果大中华区总收入为447亿美元。

在大额创收之余，中国是苹果iPhone系列产品传统的代工装配地。苹果总裁库克上周向美国金融监管部门提交的法定报告中警告说，当前的美中贸易战可能导致苹果产品成本上涨，蚕食利润。

中国官方也对苹果有诸多不满。就在星期二（7月31日）苹果公布业绩之际，中国中央电视台播出了长达30分钟的报道，指控苹果中国应用商店存在赌博、色情等“非法”应用程序，批评苹果对应用厂家的资质审核不严格。新华社同样发表了围绕相同问题的长篇报道。

路透社引述Canalys驻上海分析师贾沫说，中国官媒的这些报道应被理解为中美贸易争端的一部分，尤其是在美国此前制裁中国中兴通讯后，北京也许是要警告华府，美资企业不见得能在中国独善其身。

但苹果前不久也曾做出一些被外界解读为向中国低头的动作，包括把中国境内的iCloud服务交予本地服务器运营，以满足《网络安全法》的国家安全监控要求。

库克曾对BBC说：“无论我们在哪里做生意，我们要遵循法律。”

智能手机的黄昏

风险投资公司霍洛维茨基金（Andreessen Horowitz）合伙人本尼迪克特·埃文斯（Benedict Evans）说：“我们已从以桌面电脑为中心的世界转到以智能手机为中心的世界。”

现在呢？“我们都在认真的想接下来要迎接什么样的世界。”

iPhone 的销售已停止增长。对于投资者来说这本来是个灾难，但苹果转忧为喜，让每一台手机赚更多的钱。去年推出的iPhone X定价999美元，iPhone 系列的平均零售价由此给拉高到724元。

看来是一切顺利，但下一场计算机爆发式增长也许会造出全新的企业之王。我们已经看到了智能手机时代的黄昏，苹果想要在下一个浪潮中继续做常胜将军，似乎没那个优势。

埃文斯说，“如今的焦点是汽车、眼镜、服务、云端、电视——那些还没达到（智能化）程度的东西”。与众多科技企业一样，苹果眼前唯一的选择就是做好对冲管理。

“苹果在开发新产品，有些足以像iPhone 一样影响深远，但问题是：你怎样知道哪一件会成为大热？它们能有多火热？”

缺失的数据

要是像众多能人所预测的一样，人工智能和数据是下一代主要平台的支柱，那苹果似乎有个弱点会引人担忧。

这家企业标榜自己所搜集的数据比谷歌（Google）和脸书（Facebook）都要少，以此营造出良好的营销形象。我不会质疑他们对维护隐私的坚持，但这个坚定立场背后，也许隐藏着严重缺乏数据的事实。没有这些数据，苹果就无法提供那些万众期待的人工智能服务。

图片版权 Getty Images Image caption 同样是开发人工智能，苹果与谷歌相比，欠的是用户数据。

手机行业分析师卡罗琳娜·米拉内西（Carolina Milanesi）说：“苹果必须想清楚它能如何提供服务，而又不用管有那些数据。”

她说，苹果的问题始于那个经常给人嘲笑的“智能”助理Siri。

“Siri似乎记不住她从不同设备上对我的了解。当用户越来越依赖Siri，他们就会预期她记得住自己的喜恶。”

要做到这一点，苹果就得调整其数据处理手段。与其把数据留在用户设备上，它也许有必要开始把数据送到千里之外的服务器上。

米拉内西说：“对于苹果来说，这也许像是要牺牲隐私权，但其实并不是这样。”

目前，苹果正致力于弥补自己在人工智能方面的不足。

埃文斯指出，苹果最近把谷歌的人工智能主管约翰·詹南德雷亚（John Giannandrea）招揽门下，可以说是一场政变。《金融时报》甚至形容这等同于一位顶级足球员变节到敌对俱乐部去。报道的标题是“人工智能变节者让苹果获取谷歌的秘密”。

风险可控

也许有人会告诉你，苹果短期内最大的麻烦是那堆我们都耳熟能详的事情：特朗普总统强推的关税可能会对苹果在中国的供应链造成冲击，同一个地区还有越来越多的廉价竞争对手崛起。

举例说，华为才刚超越苹果，成为全球智能手机销量最高的企业。

但现实中，这些事情都不会对苹果的业务造成多少损伤。对于入门用户来说，他们情愿多付钱也要买苹果而不是华为手机。至于那些形成政治气候的事，据分析师丹尼尔·艾夫斯（Daniel Ives）所言，看在华尔街眼里都还是“可控风险”。

对于如今市值1万亿美元的苹果来说，它也许进入了输不起的境地，但你也许在1990年代也曾这样说过微软（Microsoft）。那时候，微软不断完善其桌面电脑应用理念——上班用、上学用、在家用——从而在行内独占鳌头。

时间在变，在苹果面前同样会变。

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