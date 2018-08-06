特朗普的贸易战之下 早期“受害者”浮现

图片版权 Getty Images Image caption 美国与中国是割裂的两极吗？

伴随以美国为主的贸易战不断发展，有一些公司已经感觉到疼痛。

过去几个月，美国在多个战线卷入针锋相对的贸易战。

其中最吸引关注的是与中国之间的纠纷，当今世界最大的两个经济体为争夺全球影响力互不相让。一些人认为，在美国11月中期选举前，特朗普会继续试图给中国施压。

就在上周，中国宣布，如果美国对中国约2,000亿美元的商品征收25%关税，中国也将对5,207个税目的美国商品征收关税。

今年早些时候，美国开始对从欧盟、墨西哥、加拿大进口的钢铁和铝征收关税。而这些国家和地区也进行了还击。

以下是这场贸易战目前为止的“受害者”们。

汽车与摩托车

汽车行业可能是目前为止受影响最大的领域。福特、通用汽车、菲亚特等三家主要汽车生产商最近警告称，贸易政策的改变已经开始影响业绩。

由于美国新征关税导致钢铁和铝的价格上涨，福特与通用汽车已经下调2018年盈利预期。

期待汽车进口关税下调的心态也阻止了中国人的消费，导致菲亚特汽车在中国销量下滑，菲亚特也下调了2018年盈利预期。

今年5月，中国宣布从7月1日起将把进口车关税从25%下调至15%，外界将此解读为减少与美国的贸易争端之举。然而在美国对3,400亿美元中国商品加征关税后，中国将美国进口车关税上调至40%作为回击。

英国最大汽车公司捷豹路虎（Jaguar Land Rover）最近也出现三年来的首次亏损，且中国销量开始放缓。捷豹路虎表示，中国进口关税变化导致消费者推迟购买计划是其中原因之一。

图片版权 Getty Images Image caption 捷豹路虎中国销量出现放缓。

受中国进口车关税影响，欧洲和美国的汽车企业均在中国上调售价。

宝马（BMW）近来表示，由于中国对美国制造汽车增加进口关税，旗下两款车型售价自7月30日起上调。有报道称特斯拉（Tesla）两款车型售价也有上涨。

不过惠誉解决方案（Fitch Solutions）汽车研究部门主管安娜·拜斯登（Anna-Marie Baisden）指出，这对中国也有积极影响。

“我们已经看到，为避免进口关税，包括特斯拉在内的一些汽车制造商在加速推进当地的生产设施投资计划，”她说。

全行业还有一些公司也在考虑其它选项。

“比较讽刺的是，尽管美国征收的关税意在帮助本国企业，但受打击最严重的公司中，有一些是美国公司，或者生产流程在美国的公司，”拜斯登表示。

为反击美国对钢铁和铝征收关税，欧盟决定对美国摩托车征收额外关税，此举导致美国摩托车制造商哈雷戴维森（Harley-Davidson）计划将部分生产线搬出美国，以避免欧盟关税带来的“重大”负担。

食品饮料

为应对新局面，食品与饮料行业的一些公司也在下调预期，提高价格。

泰森食品（Tyson Foods）表示，由于他国对美国猪肉、牛肉征收报复性关税，美国肉价下跌，因此调低本公司盈利预期。

另据媒体报道，美国酒业巨头白富门（Brown-Forman）决定调高杰克丹尼（Jack Daniel's）等威士忌在一些欧洲国家的售价。

《华尔街日报》报道称，可口可乐也表示今年将在北美涨价，以弥补运费和金属价格上涨带来的影响。

图片版权 Getty Images Image caption 受成本增加影响，可口可乐将在北美涨价。

其他受害者

为避开关税，还有一些公司正在尝试减少与中国的生意往来。

根据路透社消息，玩具制造商孩之宝（Hasbro）正在将更多生产线搬离中国，美国互联工业企业霍尼韦尔（Honeywell）计划更多利用中国以外国家的供应链资源，而家具企业RH则打算减少从中国引入的商品数量。

与此同时，美国生产设备制造商卡特彼勒（Caterpillar）近来表示，强劲的市场需求使其可以通过提高价格抵消钢铁和铝成本上涨导致的1亿至2亿美元成本。

世界经济

国际货币基金组织（IMF）指出，如果各国针锋相对的关税争端继续升级，可能导致2020年全球经济增长减少0.5%。

根据媒体报道，最近单独发布的数据显示，7月中国制造业增长放缓，而受关税影响，美国消费者信心指数出现下降。

摩根士丹利（Morgan Stanley）估计，如果贸易争端全面升级，可能导致全球GDP下降0.81个百分点。而所谓的全面升级，即美国对来自中国和欧盟的所有商品征收25%关税，中国和欧盟以类似措施反击。

摩根士丹利表示，关税上调对经济增长的大部分影响可能要等2019年才能显现出来。而其中大部分，或者说接近80%的影响，将是国内和国际供应链中断。