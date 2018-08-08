中美贸易战第二波 “中国制造2025”仍是目标

图片版权 Getty Images Image caption 总共价值63亿美元的中国半导体产品将受到关税的打击

美国贸易代表办公室周二公布价值160亿美元中国商品的最终征税清单，其中包括279项商品，并表示将从8月23日开始向这些商品征收25%的关税。

这将是美国继7月6日对360亿美元商品征收25%关税后第二波针对中国的贸易打击。

中国国务院关税税则委员会当天宣布等量回击——对原产于美国的160亿美元进口商品加征25%关税。

美国多家企业和机构对新一轮贸易交火表达谴责和担忧。

中国半导体产品将受冲击

世界两大经济体之间的贸易战毫无消退的迹象——7月6日美国打响贸易战“第一枪”后，双方仍在不断释放威胁。

事实上，本次关税打击是美国3月份宣布的针对500亿美元中国商品加征关税计划的一部分。首批针对340亿美元商品的关税计划在7月6日已经实施。

其余160亿美元商品清单经过46天的公共意见征询和审议期后，美国贸易代表办公室将原始清单中的一些项目剔除，因发现若把这些商品包含在内将“对经济造成严重伤害”。剔除的商品包括联运集装箱、浮动船坞，以及切分木材、骨头和硬塑料的切割机和切片机、超薄切片机和海藻酸等。

修改后的征税清单包含6月15日公布的284个关税项目中的279个。占比最大的半导体仍在名单上，该清单实施后将对中国的半导体产业造成打击，不过许多中国半导体产品中使用的基础芯片原产地是美国、台湾或韩国。此外，被加征关税的对象还包括中国的电子产品、塑料制品、化学品和铁路设备等范围很广的商品。

美国贸易代表办公室曾表示，这些商品受益于旨在提升中国高科技行业竞争力的“中国制造2025”计划。

图片版权 Getty Images Image caption 半导体产品成为160亿美元清单中占比最大的部分。

中国等量反击

美国宣布最新的关税政策后，中国推出等量的反制清单，并宣布也在自2018年8月23日12时01分起实施。

中国商务部发言人表示，美方这一行为又一次将国内法凌驾于国际法之上，是十分无理的做法。中方为维护自身正当权益和多边贸易体制，不得不做出必要反制，决定对160亿美元自美进口产品加征25%的关税，并与美方同步实施。

中国开出的征税清单中包含煤炭、原油、汽车、化学制品等。

中美贸易战的规模，还很可能继续扩大；美国贸易代表办公室正在评估对额外2000亿美元中国商品加征10%的关税，甚至考虑将税率提高到25%。在公众意见征询期9月5日结束后，这些措施即可能实施。

美国芯片商批评特朗普

美国数个代表农业企业、零售和技术的行业机构称，特朗普政府实施的关税政策正在损害这些行业的利益，并将对农民、制造商和消费者造成长期损害。

代表英特尔、高通和德州仪器等芯片制造商的美国半导体产业协会（SIA）周二表示，对美国贸易代表办公室决定将该行业的产品保留在最终清单内表示“失望和困惑”。

该协会表示，总共价值63亿美元的半导体和相关产品将受到关税的打击。

“我们已经以最强烈的措辞向政府表明，针对从中国进口的半导体征收关税将损及美国芯片商，而非中国芯片商，且对阻止中国存在问题和歧视性的贸易措施毫无帮助。”该协会主席诺伊弗（John Neuffer）说。

图片版权 Getty Images Image caption 贸易纠纷"可能会使美国本已压力巨大的食品和农业部门损失数十亿美元"。

美国自由贸易农民协会（FFF）表示，美国农民已经感知到市场混乱，贸易纠纷“可能会使美国本已压力巨大的食品和农业部门损失数十亿美元”。

“白宫不断升级贸易战，农产品价格暴跌，市场被国外竞争对手夺走时，却告诉农民要有耐心。”该协会一位执行董事称，“来自两党的国会议员都听到了来自本州或其选区的美国人对关税的愤怒。”

“现在是结束贸易战的时候了，关税会给美国的心腹地带带来更多的经济痛感。”