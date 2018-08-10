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他被形容为一位嗜烟如命而又头脑精明的商业谈判高手，最初是在一个卫生间旁卖电脑。

不过，南京一个区政府职员出身的袁亚非后来走上了飞黄腾达的道路。

如今，他是中国的亿万富豪，而眼下英国百年老店福来德百货（House of Fraser）旗下1.75万名员工的命运就掌握在他手中。

1993年袁亚非创立三胞集团（Sanpower Group），于2014年收购当时正处艰难时期的福来德百货89%的股权。

这个白手起家的中国商人当时雄心壮志想大展宏图，挽救这家169年历史的连锁百货品牌，将之变成一个全球性的商业实体。

但现在，54岁的袁亚非却看着这家知名连锁企业面临被行政接管的命运，旗下各家连锁商店面临关张，债权人预计将在本周决定福来德百货的未来。

野心过大还是传统百货业衰落？

你的器材不支持播放多媒体材料 福来德百货为什么失败？

三胞集团总部位于江苏南京，这是他的私人跨国集团，旗下业务横跨制药、地产和零售业。

不过，就像很多对外不透明的中国巨头企业一样，三胞完全或者大部分持有国内外好几家上市公司的股权，包括在深圳上市、中国大陆百货业最老的品牌之一南京新街口百货商店。

2014年，袁亚非收购资金短缺的福来德百货时，他所想的是这一宗收购将会助他扩张自己已有的零售业务。他看中福来德百货悠久的品牌历史，根深蒂固的英伦背景以及其在伦敦高街百货业中的显赫声誉。

此外，还有作为中国百货业巨头对实体零售业的眷恋。

袁亚非曾表示，在电商的冲击下，他能做的就是把线下的实体零售做得更好。

“社会性是人的根本属性，很多人说线上会把线下杀死，我认为线下永远不会消失，”袁亚非在2014年接受新浪财经访问时曾这样表示。

他说：“传统线下企业一样可以成为互联网企业的入口而且是成本更低的入口。”

收购福来德时，袁亚非承诺要通过注资令这家企业起死回生，同时希望能够解决它的债务问题。

对于福来德百货品牌对中国市场的开发，这个商业大亨也有着一番大计。他的愿景是在全国开设大约50家“东方福来德”百货商场，并且一度认为自己可以将这家英国连锁百货品牌一直推到俄罗斯国境之内。

今年二月，虽然福来德百货在在英国的财政危机仍然持续，但是袁亚非却似乎很有信心。他在接受BBC记者罗伯特·布兰特（Robert Brant）采访时表示，他仍然有计划要让这家连锁品牌在中国大规模扩展。

但时至今日，随着传统的大型实体百货商店在网上购物全球开花的情势下日益举步维艰，仅有两家东方福来德百货在中国开业，而对于俄罗斯更是只字不再提。

与此同时，由三胞集团控股、实际上持有福来德大部分股权的南京新街口百货自身股价却在这一个财政年度至今已下跌近70%。

让形势进一步复杂起来的是，本月较早前，北京海淀区法院在一宗商业纠纷案中宣判将三胞集团持有的南京新街口27%股权冻结三年。

此外，袁亚非在美国创新产品连锁品牌博克斯通（Brookstone）上的投资也遭遇失败。今年较早前，该品牌宣布申请破产，并将关闭旗下100多家商店。

最后，就是围绕着三胞集团整体财政状况是否健康的问题。

7月23日，三胞集团向上海证券交易所提出申请将旗下部分债券停牌，引发外界对其业务的担忧。不过有传闻指，这家公司面临的问题可能比近期一系列牵涉巨额债务的收购要严重得多。

就像中国海南航空和安邦保险一样，袁亚非的三胞集团在近年也强势地大量收购外国企业，其中的例子有以色列最大的私人保健企业纳塔力（Natali）和美国生物医药公司“Dendreon”。

他的决定

不要误会，现在的袁亚非仍然是富豪。福布斯（Forbes）对他净资产的实时估值是10亿美元。

而他似乎也在将这些财富广泛散布于社会。在中国本土，他获得过很多奖项，包括中国年度慈善人物和品牌中国年度人物等。此外，他与英国威廉王子通过一个野生动物基金会建立起来的联系，也进入公共视野。

图片版权 Getty Images Image caption 2015年，袁亚非与英国威廉王子在肯辛顿宫会面。

然而，随着福来德百货债台高筑，直至影响到季度利息支付的程度，如果这个亿万富豪忽然决定转身离开，会令人意外吗？

到目前为止，拯救这家英国零售巨头企业的最新尝试是南京新街口将持有的51%福来德百货股权全部出售。

但是，与旅游发展公司五季文化的谈判在今年较早前未果。然后，就在上星期，与千百度国际（C.banner）的谈判也宣告失败。该公司拥有英国老牌玩具公司哈姆雷斯（Hamley's）的股权。

最新的传闻是，可能有三个潜在买家仍然有意收购这家著名的高街连锁店企业——只要能有一家成功达成协议，福来德百货以及麾下的部分员工就有得救的希望。

至于袁亚非本人的想法如何，那只能是任凭猜想了。