你下次乘坐国际航班，可能要从中国转机

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近年来，国际航空发生了很大的变化。一个明显的例子是，预定国际机票时，比如说，从伦敦到悉尼，或者从曼谷到洛杉矶，你会发现，最便宜的机票往往来自中国的航空公司，当然，条件是需要在中国转机。

那么，为什么这些中国的航空公司能提供比欧美更便宜的机票呢？中国的航空公司又怎么在全球获得了那么多停机位呢？

位于新加坡的航空业分析公司——恩达乌分析公司（Endau Analytics）分析师尤素夫（Shukor Yusof）称，毫无疑问，中国主要航空公司都受到了中国政府的补贴。这些补贴使得三大航空公司——中国国际航空公司、中国东方航空公司和中国南方航空公司——能够在全球范围内积极争取市场份额，而不必过多担心任何损失。

“中国航空公司不会透露具体细节，”尤素夫说。“然而，考虑到航班的数字，可以公平地说，有些是收支平衡，但许多是赔钱，很少有人能够赚取利润。”

BBC记者许纯真（Pamela Parker）分析称，中国的航空公司也受益于中国地方政府向他们提供的补贴，以便从主要城市开通国际航班，鼓励旅游业和经济发展。

民航数据分析研究小组汇编的数据显示，2016年，北京、上海和广州以外的中国地方政府至少花费了86亿元人民币（13亿美元）用于补贴航空公司，并主要用于国际航班。

图片版权 Getty Images Image caption 近年来，中国游客出国游数量急增。

中国较小航空公司之一的四川航空公司开通了杭州和济南到洛杉矶的航班，据说这两个航班都严重依赖补贴，入座率都不到60%。2017年，全球航空业的平均入座率为81.4%。

许纯真称，得益于中国政府（中国国际航空公司，中国东方航空公司和中国南方航空公司的大股东）的财政支持，中国航空公司也有资金购买全球的停机位。这些可能花费数千万美元，中国航空公司不得不从其他航空公司那里购买。

尽管中国政府无疑正在利用其财务实力帮助中国航空公司在全球航空市场中占据越来越大的份额，但中国航空公司主导地位的提升并非完全依靠国家补贴。中国毕竟是世界上人口最多的国家，越来越多的人可以负担得起海外度假的费用，同时，西方国家也放宽了对中国游客的签证限制。

尤素夫表示，过去十年来，中国大陆飞往国外的人数增加了一倍以上，是世界上增长速度最快的。仅在2017年一年，中国大陆旅客就占了近1亿个国际航班座位。

图片版权 Getty Images Image caption 中国航空公司国际旅客人数增加的另一个原因是他们为乘客提供的服务质量有所提高。

在亚洲以外，最受中国游客欢迎的海外目的地是美国。根据美国旅游协会的数据，这些中国游客平均每次旅行花费近7,000美元。这就解释了为什么外国政府很高兴看到更多来自中国的航班。

根据国际航空运输协会的行业组织预计，到2022年，中国将超过美国成为全球最大的航空市场。为了实现这一大幅增长，中国还在继续建设更多的机场。 2010年，中国机场总数为175个，现在是230个。

亚太航空公司协会总干事安德鲁·赫德曼（Andrew Herdman）在接受BBC记者许纯真采访时表示，中国航空公司国际旅客人数增加的另一个原因是他们为乘客提供的服务质量有所提高。

由于服务质量提高加上能省钱，越来越多的西方乘客愿意乘坐中国航空公司的航班。

尤索夫先生对此表示赞同：“我们认为，西方航空公司批评中国三大航空公司获得国家补贴的做法有点过……因为美国和欧盟航空公司也从他们各自的政府获得大量补贴。”