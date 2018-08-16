中美官员“破冰”会面 贸易战能否降温存疑

图片版权 Reuters Image caption 王受文将在八月稍后与美国财金官员会面，但中方没有透露细节。

中国商务部副部长王受文应美国邀请，将在八月下旬率团访美，与美国财政部副部长马尔帕斯（David Malpass）见面。

中国商务部周四(8月16日)发出的声明没有点明这次会面目的是否为解决两国经贸纠纷，只指出两人到时候将会就“双方各自关注的中美经贸问题进行磋商”。但声明同时说中方重申，反对“单边主义和贸易保护主义做法”。

中国官媒特别指出，此次会面是“应美国邀请”。

中美贸易战在七月开打前，中美官员已多次就贸易战谈判。双方当时都派出高级官员代表，中国国务院副总理刘鹤五月到访美国时更获总统特朗普接见。这还不包括习近平和特朗普之间的直接通话。

分析对这次会面的意义看法分歧，一方指出这次中美官员只会集中讨论如何避免贸易战升级，但另一方指出这次会面始终显示了双方对话的诚意。

图片版权 Getty Images Image caption 在教育和旅游方面，中国人在美国的消费几乎等同于美国大豆和飞机对中国的出口总额。

试探之旅

王受文访美并不代表中美贸易谈判可望在短期内解决，但金融市场对消息已经对消息有所反应。其中，离岸人民币与美元的兑换价重新上升，是七天以来首次。

彭博引述中国银行国际金融研究院分析师盖新哲指，王受文这次外访是为了为中美未来会面做准备，看看“更高级官员有没有可能见面”。但他认为，特朗普政府的政策飘忽，即使中美官员将来真的见面，也不能保证双方能达成持久的共识。

刘鹤5月上旬与美国财政部长梅努钦以及贸易代表莱特希泽会面后，中美的确曾经签署协议同意停止互相加征货物关税。但美国在5月29日突然宣布加征中国进品货物的关税，在7月6日生效，其后更威胁将扩大征税货物的种类。中国应美方的举动，也对美国进口货加征关税。

显示诚意

英国《金融时报》称，王受文一直是中国商务部内负责中美贸易战的的重要人物。马尔帕斯负责金融服务贸易领域，这也是美国企业寻求进入中国市场的重要领域。

有分析认为，虽然双方都派出低级官员，这次会面始终显示了双方解决贸易纠纷的诚意。

法新社引述日本东海东京研究院市场分析员真琴千石（Makoto Sengoku）指，如果双方决心把贸易战打到底，他们“就不会派官员见面”。

美国在开征第一轮关税后，宣布计划扩大征税范围，向约2000亿美元商品征收10%的税项。美方还威胁要将增税比例提高到25%。特朗普还说，如果中国继续报复，美国最终可能对超过5000亿美元的中国商品加征关税，大概相当于去年美国从中国进口的总额。

麦格理首席中国经济学家胡伟俊认为，中美双方在这个阶段会集中讨论北京当局为避免冲突升级需要做的事情，包括增加从美国进口货物、进一步开放市场和加紧保护知识产权。“我认为，双方现时还是处于破冰的阶段，互相测试对方的底线。”