美中贸易战正酣 特朗普重提“汇率操纵”

图片版权 Getty Images Image caption 特朗普称，"我认为中国在操纵汇率，绝对的。"

美国总统特朗普在接受路透社采访时指责中国操纵其货币汇率，以对抗美国加征关税的政策。

特朗普在2016年竞选期间做过类似指控，但最近一段时间他一度闭口不谈该问题。

特朗普重提汇率操纵问题有两个背景：人民币汇率在过去几个月内连续快速贬值；本周中美两国将在华盛顿进行贸易战开始后的首次正式谈判，不过许多人怀疑这场参与官员级别较低的会谈将无法缓和紧张的贸易局势。

如果被美国列为汇率操纵国，中国可能面临进一步惩罚性措施。美国财政部曾在1988年将台湾和韩国列为汇率操纵国。中国最近一次被美国列入汇率操纵国发生在1994年。

“操纵汇率的冠军”

特朗普对中国是否操纵汇率这一问题的口径多次改变。

特朗普对中国汇率政策的指责是其竞选核心战略，他将此视为对美国制造业和工作机会的极大挑战——他多次谴责中国人为压低人民币对美元汇率以促进产品廉价出口美国，并因此“偷走”美国的工作机会。

去年2月，特朗普在接受采访时坚持自己对中国操纵人民币汇率的指控，并称中国是操纵汇率的“冠军”，并称尽管没有在上任第一天就兑现竞选承诺将中国列为汇率操纵国，但自己不会“收回”此前的评价。

去年4月，特朗普在会见习近平时改口，称不会把中国认定为汇率操纵国，因为中国已经不再操纵汇率。特朗普随后发推文为自己的“食言”行为辩护，“中国正在朝鲜问题上与我们合作，我为什么要把他们列为汇率操纵国？”

这次再提汇率问题的背景则是本周即将开始的美中贸易谈判。中国商务部副部长王受文“应美国邀请”访美，与美国财政部副部长马尔帕斯（David Malpass）见面，目的是否为解决两国经贸纠纷。这场“副部级”的会谈，被外界视为试探性访问。

麦格理首席中国经济学家胡伟俊认为，“双方现时还是处于破冰的阶段，互相测试对方的底线。”而对于何时解决中美贸易之争，特朗普向路透社表示，脑海中“没有时间框架”。

图片版权 EPA Image caption 广州一家餐馆称美国人来该餐厅用餐需加收25%服务费。

中国在操纵汇率吗？

很多国家对本国货币汇率都会施加影响，但美国财政部在2016年设立汇率政策监测名单，并设置了三条判定标准：该经济体与美国贸易顺差超过200亿美元；该经济体经常账户顺差占GDP比重至少为3%；持续干预外汇市场，推动其货币价格往一个方向发展。

如果某国满足三条标准，即被认为是汇率操纵国，美国将启动谈判并可能出台报复性措施；而如果只满足其中两条标准，该经济体将会被纳入汇率政策监测名单。中国处于美国的该监测名单之中，然而同处该名单上的还有日本、德国、韩国和瑞士，以及今年新加入的印度。

虽然美国近年来未曾真正把中国列为汇率操纵国，然而人民币对美元汇率自7月中美贸易战开打以来一路下行，一度比4月2日的今年最高值下降10%。彭博社称，中国利用人民币贬值来对冲美国加征关税的影响——人民币贬值有助于提振出口，因为对于其他国家而言，中国商品变得更便宜。

也有分析人士持不同意见，在现阶段人民币汇率不稳定对中国经济不是好消息，因为人民币贬值可能激发资本外流，或者给资产泡沫带来很大压力。

特朗普指责中国操纵汇率后，中国官方并未回应，不过中国舆论不少声音担心，特朗普在暗示可能以中国汇率为借口进一步升级对中国的惩罚性措施，包括新的关税。