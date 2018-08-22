跟美元英镑挂钩 虚拟币变种成“稳币”

图片版权 Getty Images Image caption 比特币市场过去12个月经历了疾风骤雨，价格波动极为激烈

虚拟币（或称加密数码币）交易市场恰如不见硝烟的战场，价格如坐过山车是常态，淘金者暴富暴贫也寻常。币圈之外的大众眼里，比特币之类虚拟货币更多属于投机而非投资，各国政府对此立场和政策也不尽相同，从彻底禁止到推动鼓励，跨度很大。

那么，假如有一种波动不那么疯狂、常态相对较稳定的加密数码币，它能够让主流投资大众对虚拟/加密数码货币改变看法，把它看作一种更容易接受、投机色彩和风险不那么离谱、更靠近主流投资产品的"智能"币呢？

到目前为止，全世界有1500多种虚拟加密数码币，最广为人知的包括比特币、比特现钞、以太坊、莱特币等等，在190个交易所里交易。价格就如过山车，大起大落。

2017年，比特币价格飙升到将近15000英镑之后跳崖，数周内市值蒸发三分之二。此文发表时比特币市价约5000英镑。

这种级别的波动或许合投机者口味，同时也彰显了虚拟加密数码币属于追逐暴富类投机群体的高风险投资产品的口碑。

虚拟加密数码币融资，即虚拟币首次公开发售，就是币圈的"上市"，在全球各地都已引起监管当局警觉。

因此，越来越多虚拟币初创公司开始寻找替代产品，"稳健虚拟币"（stablecoins）。这种数码代币与法定货币挂钩，比如美元、英镑和日元等，目的是降低波动性，提高投资者信心。

图片版权 Getty Images Image caption 加密数码币价格的波动之剧烈使它成为投机和暴发的同义词

香港泰达公司（Tether）是这片新疆域的辟荒者。它把价值27亿美元的法定货币置换成虚拟数码代币——泰达币。公司声称所有泰达币背后都有公司银行存款的支持。有人对此提出异议。

不过，泰达币在"稳健虚拟币"市场90%的占有率还是刺激了若干同行做相似的尝试。

比如虚拟币金融公司Circle（圈）即将推出一种美元支持的数码币，叫USD代币（USD Coin，美元代币）。

公司首席行政官杰瑞米·阿莱尔解释说："设想一下，你不但可以用这种美元代币支付消费，在虚拟加密币网络中使用，或者用来支付智能合约中的分红，还可以随时把它折换成法定货币。"

Circle的美元代币将在以太坊区块链上流通、交易，采用开放式标准基础架构设施，受一个叫做Centre（中心）组织监督。Circle 希望"中心"也能被其他稳币公司作为主要运作平台。

阿莱尔说："虚拟币代表了互联网的下一代基础设施层面，它使得钱能够以光速在全球免费流动，同时又能提供有效束缚、可核实合约，任何人都因此得以一起合作开展业务。

"我们将看到越来越多的公司的营收领域使用代币。最终，央行也会希望效仿。"

图片版权 EPA/ANATOLY MALTSEV Image caption 2018年8月20日，俄国最大的虚拟加密币采矿中心CryptoUniverse在列宁格勒地区的基里希镇剪彩启用。中心有3000台电脑挖掘比特币和莱特币。剪彩时模特们在中心外分发比特币形状的巧克力。

实力拥趸

支持Circle的机构包括高盛、百度等行业巨头，估值接近30亿美元，最近还从若干投资者那里获得总额1.1亿美元的投资，其中包括总部在北京的比特币挖矿机制造商比特大陆（Bitmain）。

加拿大温哥华的Stably公司的StableUSD，也是一种美元支持的加密数码币。公司创始人考利·洪（Kory Hoang）出生在越南。他认为这个领域代表着"巨大机遇"，尤其是对那些本国法定货币不稳定的人来说，更是如此。

他说："津巴布韦街头卖水果的小贩可以通过手机程序接受你的数码支付。他们国家的法币不值钱，但他们可以眨眼间受到代币，然后转手卖出，只需付少许佣金。"

虚拟币交易机构Coinfloor（代币场）创办人和首席执行官奥比·恩沃素（Obi Nwosu）说："大约有20亿人没有银行账户或很少使用银行服务，这就意味着电子商务世界对他们而言遥不可及。比特币和（其他）虚拟币为这些人提供了成本低廉而保障确实较低的进入电子商务市场的渠道。"

不过，在降低虚拟币价格波动剧烈程度的最佳方式问题上，圈内意见有较大分歧。

图片版权 Getty Images Image caption 比特币和以太坊是市面上两种主要虚拟加密币。

虚拟币怎么稳？

代币场希望通过吸引更多资金入圈来降低波动烈度，理由是交易量增加可以推动市场效率提高。

当然，恩沃素承认，这就需要加强监管，然后大机构大投资者才会大笔投入。在他看来，普及虚拟币交易的主要障碍是担心虚拟币被用来洗钱、向恐怖主义分子提供资金。

但他认为这还是好过走"稳币"道路。因后者需要中央机构支持数码代币，而这是有额外代价的。另外，这种结构与虚拟币和区块链技术的去中心化实质是矛盾的。他说，本来想取两者之精华，结果却可能是收获两个世界的糟粕。

"我们认为，虽然稳币短期内会受追捧，但长期而言，更安全的还是一种去中心化而又稳健，且背后没有中央控制机构的虚拟货币。"

除了这种方法论上的分歧，圈内大部分人都认为，区块链技术赋予虚拟币承担智能合约的能力，为实物资产的"数码代币化"创造了巨大的机遇和空间。

Stably的洪先生说："假设我在西贡市中心有一套住房，价值100万美元。我可以把它折换成数码代币，然后在全球虚拟币市场出售这些代币。你可以为这幢房子发行10亿枚代币。然后人们就可以在市场上买卖这些代币，就跟交易房地产投资信托基金单位一样。

"这就为世界各地的人提供了前所未有的投资机会。"

虚拟币交易平台SFOX首席执行官阿克巴·托巴尼（Akbar Thobani）说："我们认为，诸如卡车、轿车、飞机和房地产之类资产的代币化将变成大宗业务。"

那么，加密虚拟稳币（stablecoin cryptos）一旦真的跟法定货币一样成为主流，现有的系统能否承受新增流量？

许多人担心区块链速度正在变慢，有可能陷入停顿。以太坊是主要区块链平台之一，每秒也只能处理大约13宗交易，而维萨卡（Visa）支付平台的承受力是每秒20000宗交易。

这就是为什么创建更灵活的区块链平台的工作已经开始，比如EOS和斯特拉（Stellar），准备迎接数以百万计的新用户和海量增加的交易潮。