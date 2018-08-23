谈判不忘交火 中美互施160亿美元关税打击

图片版权 Getty Images Image caption 特朗普上任后和习近平先后在海湖庄园会晤，在故宫茶叙。但这种亲密接触并不能掩盖美中之间存在的巨大矛盾。

8月23日是中美贸易争端以来颇为忙碌的一天。三件关乎贸易战走向的大事在同时发生：

双方代表团在华盛顿重启谈判；

美国针对中国2000亿美元产品加征关税的计划在国会进行听证；

最为重磅的则是，美国宣布从这天起对中国160亿美元正式加征25%的惩罚性关税，紧接着中国商务部表示立即等量回击。

征税范围扩大至500亿美元

本次160亿美元商品的征税计划并不令外界意外。该计划是美国3月份宣布的针对500亿美元中国商品加征关税计划的一部分。首批针对340亿美元商品的关税计划在7月6日已经实施。

首批关税计划实施后，经过46天的公共意见征询和审议期，美国贸易代表办公室对剩余160亿美元清单内容进行调整后，宣布在8月23日正式实施。

图片版权 Getty Images Image caption 中国制造2025规划涉及的信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天设备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、生物医药及高性能医疗器械等十个产业是第四次工业革命的核心产业。

该计划依然瞄准旨在提升中国高科技行业竞争力的“中国制造2025”计划。调整后的清单中，占比最大的半导体仍在名单上，该清单实施后将对中国的半导体产业造成打击。美国半导体产业协会（SIA）表示，清单上总共价值63亿美元的中国半导体和相关产品将受到关税的打击。然而，不过许多中国半导体产品中使用的基础芯片原产地是美国、台湾或韩国。

随即，中国照例发出简短但措辞强烈的声明，称美国在执行最新关税上“一意孤行”，“对此，中方坚决反对，并不得不继续做出必要回击”。

中国官方媒体新华社表示，中国的关税按计划从北京时间1201开始生效。

边打边谈

虽然关税上交火不断，中美双方官员在华盛顿举行会谈，这是自6月以来的第一次正式贸易谈判。6月份，美国商务部长罗斯与中国国务院副总理刘鹤在北京会晤，但双方未达成任何协议。

不过特朗普周一接受路透专访表示，预计本周在华盛顿与中国举行的贸易磋商不会取得多大进展。其中一个原因是会谈双方的级别并不高，分别由美国财政部副部长马尔帕斯和中国商务部副部长王受文代表。

外界并不看好的另一个原因是特朗普在贸易争端中“叫价过高”且立场强硬。

特朗普曾威胁称，除非中国政府同意彻底改变其知识产权做法、工业补贴计划以及关税结构，并购买更多美国商品，否则美国将对每年从中国进口的价值逾5,000亿美元商品加征关税，这相当于中国每年出口到美国的商品总额。鉴于去年中国仅进口了价值1,300亿美元的美国商品，中国无法找到同等规模的美国商品以征收报复性关税。

图片版权 Getty Images Image caption 有学者认为，特朗普不断升级贸易战亦可视为是对当前国际体系向美国国家利益靠拢的修正。

美国企业研究院（AEI）学者史剑道（Derek Scissors）表示，对于美方宣布的关税措施，中国不太可能以调整产业政策来回应。这些需要一场漫长且痛苦的贸易战才能实现。“只有美国的贸易措施规模大，且持续到足以威胁外汇流入的地步，中国才会放弃其产业计划。”

特朗普的威胁似乎并非“虚招”，美国针对中国2,000亿美元产品加征关税的计划在国会进行听证，与刚刚实施的160亿美元计划类似，听证会后，这项政策就“箭在弦上”，随时可以造成打击。

但中国面对美国威胁也非无动于衷。路透社称援引消息人士称，特朗普的强硬立场令北京不安，并引发中共高层对特朗普处理贸易战举措的批评。

独立学者邓聿文称，有传言中美或在八月就贸易战谈判，很可能，中共一些主和派的官员和元老会对当局的应对之策提出批评，两派在会上（北戴河会议）会有交锋。但最终是主战抑或主和或者折中，取决于他们对贸易战对中国社会和经济的破坏程度的估算以及中国手中是否有足够牌可以应对。