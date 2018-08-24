北极通航：中俄先行 丹麦货柜轮乘风破冰

图片版权 Getty Images Image caption 俄罗斯北方的北冰洋航线曾经是这样的：核动力破冰船为集装箱货轮开道护航。

在北冰洋为大型集装箱货轮开辟商用航线，到目前为止基本上还属于纸上谈兵，咫尺天涯。但是，地球变暖、北极群雄争霸，北冰洋航线的商业价值再度引人关注。

世界货运巨头马士基航运的最新尝试如果取得令人满意的结果，那么这个愿景将离现实更近一尺。

马士基公司的Venta Maersk集装箱货轮8月下旬启航，从俄罗斯的符拉迪沃斯托克（海参崴）经北海航线前往圣彼得堡，航程时间约一个月左右，预计9月底抵达。货轮可装载3600个标准集装箱。

这是挺进北极航线的第一艘集装箱货轮。

Image caption 集裝箱貨輪北極航線圖

北海航线东起美国和俄罗斯之间的白令海峡，沿俄罗斯北部向西延伸至挪威，连接欧亚的航行时间可以比苏伊士运河航线缩短一、二周。

北极航线开通不但将大幅度降低航海时间和燃料成本，同时也能避免经由印度洋等危险地区时的海盗威胁； 一旦航道开通，将在很大程度上改变现有世界经济和地缘政治格局。

但受极地气候、破冰成本和船只体积等因素制肘，目前只是具有替代苏伊士运河航线的潜力。

马士基不是第一个挑战北海航线的公司。迄今为止，试图通过这个航道的船只，无论是货船还是科学考察船，都需要核动力破冰船开道护航。

全球变暖使得情况出现变化。北极冰层持续融化，今年北极圈夏季异常高温，部分地区气温突破摄氏30度。为生态环境亮起红灯的同时，北海航线的价值再次浮出水面。

据哥本哈根商学院2016年发表的报告，按目前的冰层融化速度推算，大约到2040年，从经济核算意义上讲北海航线就可以作为商业航线投入使用。

当然也可能提前。

图片版权 Reuters Image caption 挪威今夏高温，居民和麋鹿享受难得的夏日和煦。

中俄先行

北冰洋航线商船常态化航行在中国的"一带一路"蓝图中占重要地位，是拓展欧亚贸易通道的一部分。

中国国营企业中远集团（Cosco）的多功能货轮莲花松2017年7月从上海港启航，经停连云港后取道北极东北通道前往俄罗斯。船上装载了出口俄罗斯的重工机械设备，用于莫斯科地铁隧道施工，还有一些化工厂机械设备。

那是莲花松的北极首航，也是中远海运2017年窗口期多次北极航行的第一次。

之前，中远海运船舶在2013年、2015年和2016年3次通过北海航线的东北航道，为中国商船经北极常态化航行探路。

虽然北海航线对大型货轮有诸多限制，无法全年使用，船体和吨位不能太大，但俄国已经把这条航线作为国家战略资产。

俄国一艘经特殊改装的液化天然气运输船去年7月从符拉迪沃斯托克经北海航线抵达中国，全程没有破冰船开道，是为首次。

今年，俄国天然气公司Novatek用一艘液化天然气运输船又经北极航道前往中国。

俄过政府今年至少批准了370艘大小船只使用北极航道； 2012年获得莫斯科批准从欧洲通过北极航道驶往亚洲的海轮只有46艘； 2011年则只有4艘。

图片版权 Reuters Image caption 马士基航运总部在丹麦，航线遍布全球。

丹麦的Venta Maersk 集装箱货轮是第一艘试航北海航线的货轮，2018年建成，属于“冰级”。

今年8-9月间的北冰洋首航，主要是测试航道，"探索集装箱货轮通过北海航线的可能性"。

Venta Maersk 的集装箱里装的是冰冻鱼类、冷藏食品和普通商品货物。

这次航行还负有收集北冰洋冰层融化数据的任务。马士基航运公司将根据这些数据评估北海航线的商业运营可行性。

马士基公司强调，这条航线目前还不具备航运网络的商业替代选项。商业航线的决定因素包括客户需求、交易性质和人口密度等，背后更大的依托是相关地区的经济和市场。