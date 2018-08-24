美中贸易谈判：压力越来越大 级别越谈越低

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本周四（8月23日）中美两国官员结束为期两天的贸易谈判，并未取得重大突破。

值得注意的是，贸易战快速升级，特朗普需要赢得中期选举，保住共和党在国会的多数席位，中国则急需稳住汇率，扭转经济放缓的趋势，双方都需要在谈判桌前达成协议。

然而本次谈判双方代表级别从6月第一轮谈判的“副总理级”，陡降至“副部级”，使外界对本次会谈的成果不抱希望，中国网民则调侃下次谈判估计“要派副科级”。

分析人士称，因为第一轮谈判的无果而终的教训，所以派低级别官员进行“试探性、技术性”谈判。更深层次的原因是双方经过第一轮接触，在谈判诉求上出现不可调和的矛盾。

美国诉求与压力

虽然美国对中国进行关税打击的战略性目的众说纷纭，但其提出的具体诉求一直非常清晰——即停止知识产权侵犯、降低贸易壁垒。

谈判前，白宫首席经济顾问库德洛表示：“特朗普的目标是消除关税和非关税壁垒及配额，阻止知识产权被盗，并停止强制技术转让。”

谈判后，白宫发言人沃尔特斯（Lindsay Walters）在一份简短的电邮声明中再次确认，与中国官员进行了为期两天的讨论，就如何在经济关系中实现公平、平衡和互惠交换了看法。谈判内容包括解决中国的结构性问题，涉及该国的知识产权和技术转让政策。

这与第一轮谈判美国提出的诉求一致——要求中国立即停止向《中国制造2025》计划涉及的先进技术领域提供补贴。

图片版权 Getty Images Image caption 美国对价值63亿美元中国半导体及相关产品加征关税，然而这些产品使用的基础芯片中很多产自美国。图为美国高通公司的芯片。

美国的诉求比较清晰，但中国并未响应。

路透社援引特朗普政府一位高官称，不看好谈判取得进展的前景，称中国尚未解决窃取其知识产权和行业补贴的问题。“他们(中国)必须解决我们提出的关切，这一点至关重要，目前还没有看到，但我们会继续推动他们解决这些问题。”

对美国而言，这一诉求与其核心利益相符。香港科技大学经济系教授朴之水对BBC中文表示，经济发展根本上还是被创新所驱动，而美国对中国最大的优势在于创新质量和技术发展能力的引领地位。因此，这也是美国试图通过贸易战坚决捍卫的。

中国的压力与底线

分析人士指出，第一轮谈判无果而终，因为限制《中国制造2025》计划的提议，对中国来说则没得谈。

路透社援引中国政府一名高级官员称，北京不愿与美国就任何限制《中国制造2025》计划的问题进行谈判，中国把这一要求看作是美国阻止中国经济发展和技术进步。

其次，中国在政治上可能更占优势。《纽约时报》援引一位中国官员称，中国的一党制政治体制、以及习近平主席对权力经久不衰的控制——尤其是在今年3月废除了国家主席任期限制之后——意味着中国在任何贸易争端中都能比美国和特朗普持续更长的时间。

在美国的核心诉求上不愿让步，在政治上有心理优势，使中国在过去两个月保持强硬，针对美国的每一项打击都进行等量回击。

图片版权 Getty Images Image caption 中美贸易战开打后，中国内地和香港股市均出现了巨大跌幅。

然而随着贸易摩擦演化成持久战，中国面临的压力也快速增加。东方资产管理股份有限公司首席经济学家吴庆指出，“拖延”是应对贸易战措施中最坏的一个，拖延的时间越长，对中国越不利。

贸易战也暴露出中国经济长期存在的一些问题，比如芯片等核心技术短板，债务风险高，以及经济运转效率低等。一位不具名的政府人士向路透社表示，在近期针对中美贸易形势的部际及中央高层的碰头研讨中，除了商榷相关预案与反制措施之外，还在研究通过自身的改革从根本上增强“抗压能力”。

这场贸易战中，中国采取守势。香港中文大学商学院国际商业及中国企业课程联席主任李兆波分析，中国的真实诉求是保护其国有和私营企业，尤其是那些产品和服务还不具备全球竞争力的，一旦向外国资本大幅开放中国本土市场会对中国的GDP和失业率产生负面影响。但中国在口水战中试图把自身打造成受害者的形象，但并不奏效，因为它没有像加入WTO时承诺的一样开放市场，因此美国实际上更有理由采取行动以平衡双边贸易。

多位分析人士都表示，随着谈判的深入，中国可能会在美国的核心诉求上适当让步，以达成协议；然而特朗普则面临着中期选举，以及其前律师和前竞选团队主席的诉讼带来的政治风险，可能为美国方面带来较大的不确定性。