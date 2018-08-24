图片版权 Magnum Photos Image caption 美国政府建议进一步扩大向6000多种中国进口货征收关税，其中包括自行车等消费品。

美国正着手对中国货品采取下一轮增税措施，涉及商品总价值高达2000亿美元。美国贸易代表办公室（USTR）本周举行的公众听证会上传出代表各种利益群体的声音。

贸易代表办公室组织的这场听证会原定由周一（8月20日）开始，只召开三天，但有来自超过400家公司申请在听证会发言，贸易代表办公室决定将听证会延长至六天。

一些美国公司表示，美国已经失去制造许多产品的能力，因此被迫从中国等国家进口货物，如果美国政府坚持开征关税，将直接增加他们的成本，影响业务。但一些公司欢迎政府加征关税，认为关税让他们可以公平地与中国的进口货物竞争。

中国媒体透露，在华盛顿举行的听证会上出现了一些中方企业代表，还有许多中国商会、协会和大学机构，如中国制造商联盟、中国食品土畜产品进出口商会等。

图片版权 Reuters Image caption 有出席听证会的美国公司代表指，中国的廉价劳动力让他们降低成本。

美国人消费降级之忧

美国在七月公布这2000亿美元产品的清单，在经过公众咨询后，最早可能于九月实施。路透社分析指，美国头两轮增税的目标主要针对中国制造的机械和电子零部件，对消费者的影响有限。但2000亿美元的增税清单则将包括许多零售产品，包括自行车、婴儿床、电器和轮胎等，会直接影响美国消费者。

多名出席听证会的美国商人表示，美国制造业已经失去制造许多产品的能力，迫令他们要从外国进口货物在美国转售。其中，美国婚妙及舞会商会（American Bridal and Prom Industry Association）主席斯蒂芬‧朗（Stephen Lang）表示，他们必须从中国进口婚纱和礼服，因为“没有美国人”愿意做这种工作。他更形容，中国的低廉劳动力与石油一样重要，让他可以把成本降低。

美国安全设备制造商贝尔（Bell）主席哈恩利（Jennifer Harned）更警告说，当地消费者可能因为价格过高而不买头盔和单车反光灯等设备，增加他们因为意外而受伤甚至死亡的机会。

婴儿安全用品制造商格兰科儿童用品公司（Graco Children's Products）在向贸易办公室提交的文件也指出，一些父母可能因为全新产品的价格过高而转移购买二手汽车儿童安全座椅。格兰科公司批评，建议的关税只会影响美国儿童的安全，“不会说服中国改变它的贸易政策”。

图片版权 Reuters Image caption 特朗普早前下令向中国进口的货物征收关税，他竞选连任的海报却被披露是中国制造。

“平等竞争”

但并不是所有美国公司都抗拒特朗普的关税。俄亥俄州一家汽车轮胎翻新公司的负责人马耶夫斯基（Bob Majewski）指，中国政府资助当地的轮胎公司，让他们以便宜的价格把全新轮胎卖到美国去，售价与他的翻新轮胎差不多。

马耶夫斯基接受BBC 访问时指出，这些便宜的进口轮胎破坏他的生意，因此他希望“政府做点事，让他们能在平等的环境下竞争”。他早前更给特朗普写信，解释他对中国制造廉价货的不满。他引述特朗普的回信说，美国政府“不会容忍损害美国工人、农民和公司的不公平政策”。

图片版权 Reuters Image caption 中国商务部副部长王受文本周与美国官员进行了贸易谈判，但据报没有取得突破。

一个代表美国多个州以捕虾为生的渔民工会“南部虾农联盟”（Southern Shrimp Alliance）向美国贸易代表办公室提交的文件引述多份学术研究指，中国渔农养殖海产时经常滥用抗生素，对食用这些海产的美国消费者“构成严重健康威胁”。联盟更附上一封美国参议员肯尼迪（John Kennedy）的信件，呼吁特朗普向中国进口的虾和小龙虾加征关税。

另外，美国《纽约时报》引述一间美国皮革生产商的负责人柯奇玛（Michael Korchmar）说，他的公司过去30多年受中国“掠夺性的市场推广策略”所影响，迫使他裁员近500名，以节省成本。

他说：“这些额外关税将有助继续重建美国制造业。”