博弈高房租 中国多个城市租金突涨背后

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多家中国媒体报道，北京房租连续三个月暴涨，涨幅远超以往，引发舆论热议。

中国房价行情网的数据显示，北京7月房租为92.33元/月/㎡，比去年同期增长21.89%，而2017年北京的人均工资为每月8467元。

作为中国的首都，北京的一举一动都能引发热议。此外，加上众多意见领袖以及中国目前最大的舆论阵地微信公众号的操盘手们很多都生活在北京，很容易就一个话题引发全网关注。

然而，BBC中文记者查询数据库后发现，北京并非过去一个月中国房租上涨最猛的城市。中国房价行情网的数据显示，在中国的一级城市中，7月房租涨幅最高的城市为深圳，同比增加29.68%，其次为重庆，同比上涨26.44%，第三为上涨24.39%的天津，北京仅排第四。中国的二级城市中涨幅最大的是成都，同比增长30.98%。四级城市中，大理的同比涨幅竟然高达44.89%。

房租为何突然暴涨

图片版权 Getty Images Image caption 2017年8月，北京郊区的一家农民工及其孩子在玩耍。

众多中国媒体将房租暴涨的原因归咎于房屋中介以及这些中介旗下的长租公寓公司。

近年来，中国出现了一类长租公寓公司，例如中国知名房地产中介链家旗下的自如友家，公寓运营商蛋壳等。这些公司从业主处承接房屋，签3至5年的委托合同，经过简单装修并配上家电家私，以单个卧室为单位出租给不同的人，从而以二房东的身份获得差价。

有舆论认为，这些长租公寓公司之间争夺房源导致了租金上涨。此种背景下，北京市住建委等多个部门在8月17日集中约谈自如、相寓、蛋壳公寓等主要住房租赁企业负责人，要求他们不得利用银行贷款等融资渠道获取的资金恶性竞争抢占房源；不得以高于市场水平的租金或哄抬租金抢占房源等。

此后，这些中介承诺北京新增投放市场房源租金不涨，全国九城续约房源涨幅不超5%。

链家研究院院长杨现领称，北京租金上涨的原因为市场上某些地段租赁房源明显减少、租赁人口向内城转移，此外，毕业季也导致内城租赁需求增多。

“房租上涨既有供需作用的原因，更有广义物价上升的信号，房租上涨一旦持续，将对居民物价造成重要影响，而且可能抑制内需，从而出现物价上涨、经济放缓的类滞涨环境，那么货币政策就可能进入左右为难的境地。”中信证券研究部固定收益首席分析师明明撰文称。

前社科院金融研究所研究员易宪容则在博客发文称，关于中国各地房租上涨，季节性因素、供需结构失衡等因素“都不是太重要的”，重要的是为何政府提出发展中国的住房租赁市场，中国的住房租赁市场没有发展起来就会乱象丛生？原因何在？

“中国住房租赁制度安排严重不足，加上政府不能够以巨大的财政投入增加更多的可对中低收入者的租赁住房供应，这自然会给赢利性的住房租赁企业获得暴利创造最好的机会。”易宪容称。

房租上涨将导致物价上升

图片版权 Getty Images Image caption 上海，一名路人在中介门外看房。

有报道称，目前中国一线城市的房价，如果只靠房租回本，需要70-80年，而公认的健康水平是18-25年。过去十年，中国的房价持续飙升，而房租涨幅一直相对稳定。

在国际上，一般租金收入比的警界线是30%，也就是说，当租金占收入的比重超过30%，租客用在房租的消费就是不合理的。但在豆瓣、知乎等中国年轻人相对集中的论坛上，很多人在中国一线城市的租户表示，他们需要支付的房租已经到达了月收入的50%以上。

中信证券明明研究团队在一份报告中称，房租上涨不仅从CPI构成上推高通胀，还可通过成本传递和财富效应等方式影响整体物价水平。

“根据成本传递效应，房租价格增加了居民生活成本，不考虑工资黏性的时滞影响，房租价格上升将推高工人的工资要求，企业在维持一定利润率的基础上会将用工成本向下游以及终端消费转嫁，从而推动物价上涨。”该报告称。

“为了保证居民的基本居住条件，今后的中国房地产市场，有支付能力的居民进入商品住房市场购买住房，而中低收入居民则通过住房租赁的方式来保证（居住）。如果中国的住房租赁市场发展了，那么中国房地产市场问题也就解决了。”易宪容称。