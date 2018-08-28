缅甸：初创企业的“高风险高回报”国家

图片版权 Getty Images Image caption 一名僧侣在缅甸大金石前自拍

经过了数十年的独裁统治和国际制裁后，缅甸现在出现了规模虽然不大，发展却很迅速的科技创业景象，有从事家做盒饭的送餐生意，有从事漫画应用程序设计的，不一而足。但在许多大型国际投资者看来，这个国家的风险还是太大。

在掸邦的一片稻田里，一个插秧的农民穿着传统的缅甸筒裙笼基，戴着一顶在酷热的日头下能够遮阳带来荫凉的圆锥形帽子。他停下手头的农活，拿出手机查看脸书（Facebook）。

就在五年前，手机的SIM卡当时的价格高达500美元（380英镑），这一幕简直不可想象。

不过，自从一些国际电信企业在缅甸开通了网络之后，SIM卡的价格已经暴跌至1美元，现在五分之四的缅甸公民都拥有智能手机，将这个国家的数字经济推进了21世纪。

在它的前首都，变化的感觉尤其强烈。

位于仰光市中心一栋公寓楼里的创意空间（Phandeeyar），是缅甸第一个本土的社区科技中心，这里举办黑客马拉松和各种研讨会，为缅甸首个加速器项目下的初创企业提供了办公空间。

受益于创意空间提供的2.5万美元的种子资金和指导，7家年轻的创业公司正忙于起步。

Image caption Shwe Bite把家庭厨师和寻找午餐的上班族联系到了一起

许多像Shwe Bite这样的企业，正在挑战这个最传统的国家的商业规范。这是一家为上班族提供家做盒饭送餐服务的企业。

自2017年9月上线以来，这家公司已售出5,000多份盒饭，每份售价2,000缅元（1.07英镑）。

它的联合创始人莫泰觉（音，Moe Htet Kyaw）解释说："我之所以决定创办Shwe Bite，是因为我也有在外地工作的经历。"

"跟我一样，大多数人都没有时间做饭，也不会做。另一方面，在缅甸，妇女——尤其是家庭主妇，也在寻求可持续的收入来源补贴家用。"

该企业把这些家庭厨师和忙碌的上班族联系了起来。这家公司不像户户送（Deliveroo）送餐服务那么快，客户必须在前一天下午4点之前预订，不过这家公司的野心可不小。

Image caption Shwe Bite希望将盒饭业务拓展到周边国家

"目前我们只在仰光提供服务，但有计划扩展到其他城市，或许其他国家——有很多缅甸人住在像新加坡这样的国家，"莫泰觉说。

White Merak Comic Studios是缅甸最成功的创业公司之一。这是一款漫画应用程序公司，2017年获得了三个本土天使投资人的14万美元资金，现有员工20人。

这家公司的联合创始人兼首席执行官昂耶觉（Aung Ye Kyaw）从小就是动漫迷，因为发现许多专卖漫画的小书店在军事独裁统治期间被迫关门后，于2016年推出了这款应用程式。

他说，"我想复兴（漫画行业）。这个行业之所以衰落，一个主要原因就是人们想要新内容，而不是旧的再版漫画。"

图片版权 White Merak Image caption White Merak的创始人昂耶觉一直是动漫迷

他说，"之前的政府有很多审查制度，限制了艺术家们的创新和创造力。"

White Merak现有1000名订户，他们每月支付1,000缅元（54便士）购买内容，迄今为止约有3,000人购买了单集。

新一代

创意空间的丹麦首席执行官彼得森（Jes Kaliebe Petersen）表示，缅甸首批智能手机催生出的科技初创企业"专注于为城市中产阶级服务"，比如面向专业人士的就业数据库和房地产网站。

这一波新的创业公司则"瞄准的是缅甸的新一代数字消费者，他们未必住在仰光或者曼德勒，也不一定拥有很高的收入，但已经拥有一部智能手机"。

例如，帮助家长为孩子找家教的MM Tutors。

彼得森说，"不管有钱没钱，大多数父母都会给孩子找家教。这个市场规模很大，但非常分散。现在有了一个平台，谁都可以给老师打分，或者预订家教老师。"

Image caption 动漫应用程式的开发者White Merak称，没有一个被广泛采用的支付系统是个问题

动漫应用程式的开发者White Merak称，没有一个被广泛采用的支付系统是个问题

缅甸的初创企业面临的主要挑战之一，就是付款问题。

White Merak的昂耶觉说："没有一个主要的支付系统供人们使用，比如PayPal那样的，而且有信用卡或借记卡的人也不多。"

相反，消费者通过给手机SIM卡充值来支付。

另一个挑战，就是缺乏保护知识产权的立法。

"这里盗版很多，"昂耶觉说。"拷贝和复制很容易。暂时还没有相关法律。"

一项新的商标法预计将于今年生效，但White Merak已经制定了自己的预防措施，例如，用户无法在手机上对他们的漫画进行截屏。

缺乏投资也是一个经常讨论的问题。

有一两家初创企业已经能够筹集到大量资金。求职网站JobNet获得了两轮7位数的美元融资，而软件开发商My Play在2017年被澳大利亚公司iSentric收购。

但总体而言，投资者对于在这个政治不牢固的国家砸钱兴趣缺缺，缅甸因为对待罗兴亚人的方式而受到国际谴责。

"投资者不愿意在这样的政治环境下投资，"RecyGlo的首席执行官瑞亚明乌（Shwe Yamin Oo）表示。这是一家为仰光的公司提供废品回收服务的初创企业。

Image caption RecyGlo的联合创始人瑞亚明乌（右）和梭莫昂（音，Soe Moe Aung）

"（他们）想要确保钱能拿得回来。但缅甸是高回报、高风险的国家。"

IDC市场研究公司（IDC Financial Insights）的研究经理何瑞权（音，Sui-Jon Ho）表示，尽管美国在昂山素季（Aung San Suu Kyi）政府获得任命后解除了长达数十年的制裁，但西方和东亚的投资者仍保持谨慎态度。

虽然面临诸多挑战，创意空间的彼得森仍持乐观态度。

他相信，"随着缅甸经济的发展和中产阶级的壮大，这里拥有创建一个成功而繁荣的生态系统需要的所有因素。"

"有很多人在打造下一代的公司。