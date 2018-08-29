图片版权 Getty Images Image caption 美国墨西哥边境

美国和墨西哥达成双边协议，决定着手修改已有26年历史的北美自由贸易协议（NAFTA）。此前北美自贸协议中的三个贸易伙伴国美国、加拿大、墨西哥之间的磋商已经持续一年多。特朗普一度威胁退出该协定。

周一（8月27日），美国和墨西哥两国达成贸易协定初步方案的消息传出后，特朗普发表声明对此表示了欢迎。

特朗普上任后下令重新商讨1994年制订的北美自贸协议。他指责该协议导致美国工作机会流失，汽车产业受损严重。

美国股市当天强劲上扬，墨西哥比索一度涨逾1.4%。尽管加拿大尚未表态，但加元创近三周新高。

新协议

图片版权 Reuters Image caption 美国贸易代表莱特希泽（右）和墨西哥经济部长瓜哈尔多（左）

北美自贸协议覆盖的贸易额高达每年1万亿美元。

尽管美国和墨西哥双边协议的具体条款尚未全部公布，但目前公开的信息显示，修改的内容涉及知识产权、电子交易、投资纠纷调解等。

周一公布的初步协议中，美国和墨西哥同意，两国共同制造的产品有75%可以享受零关税待遇。这远高于之前的预期。

在美国抱怨最多的汽车产业，两国达成协议改进劳工条款，要求40-45%的汽车零部件由时薪至少为16美元的工人生产，以打消车企将就业岗位转向劳动力成本更低的墨西哥的动机。

美国贸易代表莱特希泽表示，美国和墨西哥同意协议期限为16年，每六年评估一次。

实施时机

图片版权 EPA Image caption 特朗普会见墨西哥代表时宣布了两国达成协议的消息。

美国和墨西哥都希望在今年12月前签署最终协议。墨西哥方面希望在新总统欧布拉多尔（Andrés Manuel López Obrador）12月上任前落实协议。特朗普则在为11月的中期选举积极努力。

特朗普政府需要提前90天将协议草案提交国会审议。如果想让这份协议在12月之前生效，提交协议的最后期限就是本周五。

墨西哥新总统欧布拉多尔态度比较谨慎，他周一表示，和美国达成的双边协定只是新北美自贸协议的第一步。

后续动作

图片版权 AFP Image caption 北美自贸协议涵盖的三个国家中，加拿大尚未表态。

特朗普指，美国和墨西哥达成的协定将使交易变得更加公平。他表示要放弃使用"北美自贸协议"这一称谓，因为过去的名字有"不好的含义"。

目前的后续动作中，最受人关注的是加拿大的态度。虽然三国已就改变北美自贸协议进行了长达一年多的谈判，但在过去五周的关键时间里，加拿大没有参与讨论。

特朗普表示，"我们正在考虑是否要把加拿大拉进来，或者和他们单独讨论一份协议。"

他继续威胁将对加拿大的汽车增税。

加拿大总理特鲁多办公室透露，在美国和墨西哥的双边协议宣布后，特鲁多和特朗普进行了"富有建设性的对话"。

加拿大外长方慧兰（Chrystia Freeland）定于当地时间本周二到访华盛顿。

方慧兰的发言人没有对美墨协议的具体条款作出评论，但表示对两国谈判进展感到鼓舞。美国和加拿大围绕贸易有诸多争吵，主要焦点是加拿大对本国牛奶产业的保护和美国对进口钢铝产品的关税。