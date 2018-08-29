Image caption 中国、东南亚及印度将需要大量商业民航飞行员。

如果你需要一份工作，你可以考虑接受培训成为民航飞行员，把家搬到中国。

波音（Boeing）公司预测，在接下来20年间，从全球各地区对飞行员、技师及机组人员的需求量看，亚太地区需求最大。

这一地区的经济增长将带动财富和出行的增长。到2037年，亚太需要增加24万名飞行员及31万7千名机组人员。

这些需求的一半来自中国。

民航业已经面临飞行员紧缺及培训瓶颈等问题，以上预测无疑给这一行业带来了新的压力。

未来十年，一批飞行员将因年龄退休，而同时直升机观光及私人豪华飞机等商业航空服务的需求正在增长。

波音预计，中国将需要128,500名飞行员，东南亚需要48,500名，而南亚需要42,750名。

波音市场展望一般用于对新飞机生产的预测。不出意外，亚太地区在全球对新飞机的需求方面也独占鳌头。

这家美国航空航天及防务巨头认为，未来40%的新客机将被用于亚太航线。

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紧系的安全带

尽管波音已经加快其飞行员培养项目，但其生产线却不足以满足日益增长的行业需求。

“这一地区对飞行员的需求依然强劲，我们认为这种情况还将持续多年，”波音全球服务集团飞行和专业服务副总裁基斯·库珀（Keith Cooper）表示。

分析人士则警告称，飞行员短缺或将威胁航空业增长。

如果没有飞行员，飞机便也无用。而飞行员的涨薪需求也将削减企业利润。

“网络错综复杂”

图片版权 Huw Evans picture agency Image caption 中国的中产阶级日益扩大，越来越多的人走出国门。

在英国、法国等工会强势的国家，员工对涨薪与增加福利的需求已经导致几次罢工。

在全球贸易战下，航空业同样面临动荡。

波音首席执行官丹尼斯·米伦伯格（Dennis Muilenburg）已经警告称，不断发酵的美中贸易争端可能将使飞机制造商的成本越来越高。

“航空航天业通常在自由开放的贸易下蓬勃发展，”米伦伯格说。

“我们担心供应链成本会受到影响，但这些供应链正朝（中美之间）两个方向流动，这是一个遍布全球的错综复杂的网络。”