Airbnb爱彼迎：你在世界各地居民区干了什么

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Airbnb爱彼迎，旅游界的“优步”，自称“全球500万民宿任你挑”，定位在提供短期旅途住宿服务、酒店旅社之外的另类选择，2008年在美国创办，10年内业务迅猛扩张到世界各地。

Airbnb爱彼迎进入中国不到5年，观察人士称它营销一流，摄影和文字精美诱人，官网上用户评分区域也是好评居多，大部分在4星以上。但是，简单一个关键词搜索可以发现，许多用户在各种平台吐槽，对它的差评如潮。

百科网站上Airbnb爱彼迎词条下专设了“批评与争议”页。在世界其他地方，尤其是旅游热点地区，Airbnb爱彼迎的服务质量和受到的用户评价也是褒贬并存。

除了用户体验，这种“共享经济”商业模式也越来越多招致所在居民区和地方当局的抱怨。

人们对这个名叫Airbnb爱彼迎的旅途短期住宿网上租赁社区可谓爱恨交织。

以下是美国南卡罗来纳州查尔斯顿学院酒店和旅游管理专业助理教授丹尼尔·古登塔格（Daniel Guttentag）与BBC读者分享他对Airbnb爱彼迎的看法。

图片版权 PHILIPPE LOPEZ/AFP/GettyImages) Image caption 上海是中国Airbnb爱彼迎出租屋集中的城市之一。

出门旅行时住Airbnb爱彼迎的人数以百万计。但这种人气有时也会造成Airbnb爱彼迎跟所在社区居民的关系紧张。那么，这种短期旅游租住服务究竟对居民区造成什么影响？

它诞生后的10年里，网上订房的Airbnb爱彼迎旗下汇集了遍布世界各地的数百万短租房。

同时，从东京到柏林和旧金山，它都发现自己跟当地政府和居民时常有矛盾和纠纷。

世界各地都反复遇到的一些共同问题包括：

同一间房每年可以出租的天数

整套住宅出租

经营许可执照

纳税要求

规则实施和监管执法

世界各地对短租服务的规定

阿姆斯特丹：民宅整体出租每年不超过60天，未来将减半；

巴塞罗那：短租必须有执照，但当局没有发放新的执照；

柏林：房东自己的主要住宅短期出租如果超过50%需要有许可证；

伦敦：民宅整体出租每年不超过90天；

帕尔玛：市长已经宣布禁止公寓短期出租

纽约市：一般而言，房东不在的情况下公寓出租连续不到30天属于违法；

巴黎：每年短租不得超过120天；

旧金山：短租屋业主必须有工商登记注册和短租许可证。民宅整体出租每年不超过９０天；

新加坡：公租房出租每年至少连续6个月；

东京：共享住宅2017才合法，每年不超过180天；

（资料来源：Airbnb爱彼迎、阿姆斯特丹市议会、路透社、《纽约时报》、巴利阿里群岛（西班牙）政府）

图片版权 Reuters Image caption 日本东京一幢公寓楼正门贴着禁止Airbnb爱彼迎短租（资料图片）

Airbnb爱彼迎把更多游客带入居民区，有时会招致居民的反感。

有人担心房东会把长租改成利润更大的短租。

比如，一项研究发现，纽约曼哈顿下东区全天候Airbnb爱彼迎出租房收入平均是中长期出租房收入的二、三倍。

根据一项新通过的法律，纽约市政府应该要求提供租房服务的人和公司上报房东信息，以便当局查处非法商业短租行为。

纽约市议员卡丽娜·利维拉（Carlina Rivera）说：“这是为了数百万纽约市民保护可承受住房房源，失去这些房屋他们就无法继续住在纽约。”

社区和逐利

Airbnb爱彼迎网站的出租屋在任何一个城市的出租房市场都只占极小的百分比，但对于这些短租房所在的社区，可能占比相当大，比如西班牙巴塞罗那的老城区。

2015年一项调查发现，那个区里的住房9.6%都在Airbnb爱彼迎网站出租，而具体到老城内的哥特区，这个比例跃至16.8%。

这项研究访问了42位当地居民，其中40人提到以下3个问题：

驱逐房客

骚扰

日常的扰乱

图片版权 Getty Images Image caption 巴塞罗那的哥特区集中了大量 Airbnb 爱彼迎出租屋

巴塞罗那已经停止发放新的游客短租房许可；没有这个许可证的短租就是非法的。巴塞罗那市议会说，非法住宿"造成投机和非法经济行为，损害社区居民的利益，招致麻烦和投诉”。

巴塞罗那和其他地方的类似调查研究，包括波士顿、洛杉矶和美国全国的调查，都显示Airbnb爱彼迎出租屋在一个社区里的密集程度跟这个社区的房租有关联。

洛杉矶的调查显示，2014年，Airbnb爱彼迎网站上挂牌的出租屋将近一半集中在7个居民区，这些居民区的房租上涨比全市平均涨速快三分之一。美国全国范围的调查显示，Airbnb爱彼迎上挂牌的出租屋增加10%，房租就上涨0.42%，房价上涨0.76%。

当然，房地产市场受多种因素影响。洛杉矶市的调查报告作者认为，Airbnb爱彼迎的扩张对于当地住房可承受性问题而言，可能既是因也是果。

图片版权 Airbnb Image caption Airbnb创办人（自左至右）：布莱恩·切斯基（ Brian Chesky）、内森·布莱卡斯亚克（Nathan Blecharczyk）、乔·杰比亚（Joe Gebbia)（2017年资料图片）

但这份报告也提出，Airbnb爱彼迎通过非法出租房屋牟利，“推高了房租，减少了住房供应，并加剧了（贫富）隔离问题”。

除了对住房可承受性的担忧，还有人担心短租业务急速扩张会改变当地的环境氛围。

苏格兰爱丁堡的历史文化遗产保护组织担心短租活动导致“尤其是老城区的特色被改变”，同时也承认短租活动刺激了旅游业和商业的繁荣。

面目全非

另一项研究访问了夏威夷欧胡岛一小批居民，询问他们对房屋短租的看法。调查发现，居民们的看法正反两面都有，但负面看法更多。

人们更担心熟悉的社区感观被破坏，变得面目全非。这一点被提到的频率是房产价值和住房可承受性的两倍多。

一位居民说：“这东西正在改变这个地方作为社区的感觉；因为那些走马灯一样来来去去的陌生人，这个地方感觉都变了。”

也有人担心度假短租业务会加剧"旅游过度”问题。例如，巴塞罗那和意大利威尼斯，各自每年接待游客超过3000万人次，导致的后果引发激烈辩论。

短期访客的行为有时也会招致投诉抱怨，包括聚会喧闹干扰邻里，或者导致交通拥堵。

图片版权 Getty Images Image caption 意大利威尼斯每年接待来自世界各地的游客数以千万计

不过，Airbnb爱彼迎和其他民宿短租网站也能为房客和房东提供良好的体验。

许多租客不住酒店就是想省点钱，或者在游客不那么集中的民居获得更“原汁原味”的度假体验。我的研究发现，多达90%的Airbnb爱彼迎租客对自己的租住体验感到“满意”或“十分满意”。

房东则有机会结识来自世界各地的人，同时还能挣点外快。

至于更大范围的社区，Airbnb爱彼迎也有助于为更多游客提供住宿，并为居民住宅区的商业网点带来更多新顾客。

而Airbnb爱彼迎站在自己的立场，声称它通过推广最需要访客的地区促进了旅游市场多元化，还有助于减轻旅游热点的拥挤状况。而且，业主到Airbnb爱彼迎网上挂牌租房挣的钱也为家庭、社区和政府带来经济和社会效益。

Airbnb爱彼迎一位代表说：“旅行和旅游行业的增长速度持续超过大部分其他行业，游客人数经常刷新纪录的情况下，本地居民和社区分享收益就显得至关重要。”

图片版权 Getty Images Image caption Airbnb爱彼迎是硅谷市值最高的公司之一，估计在300亿美元左右。它的分支遍布世界各地。

Airbnb爱彼迎还透露，它跟世界各国政府合作制定明确的规则条例，“确保房东和租客能放心使用这个平台”。

短租屋公司的迅急扩张，就跟无人机和无人驾驶车辆一样，是一种出人意料的现象，驱使政府部门重新评估现有监管体系。

Airbnb 爱彼迎的目标是到2028年租客人次达到10亿。这一雄心壮志意味着在可以预见的将来，随着更多地区设法规限和控制本地受到的冲击，围绕监管的博弈将会持续。

我们或许会看到更多地方仿效日本、巴塞罗那和帕尔马，采取严厉打击措施。

即使更倾向于通过调解解决问题的地方也可能会限制某些类别的短租，并要求分享有关租房活动的部分数据。

这可能会阻碍Airbnb 爱彼迎按计划实现增长目标，但也有助于它在世界各地社区的存在正式化、合理化。