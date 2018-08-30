阿根廷比索暴跌40% 求助IMF却勾起伤心往事

图片版权 Reuters Image caption 一美元今年初的时候只可以兑成20阿根廷比索，现在可兑成30比索。

继土耳其和委内瑞拉后，阿根廷也可能迎来货币危机。当地货币比索（披索，Peso）年初至今兑美元的汇价已经下跌约40%。总统马克里（Mauricio Macri）早前更要求国际货币基金组织（IMF）提早发放500亿美元贷款，协助国家解决金融危机。

马克里指，这样做能增强外界对阿根廷经济的信心，IMF周三（8月29日）确认它将支持阿根廷政府稳定当地经济的措施。IMF总裁拉加德（Christine Lagarde）发声明指，IMF随时准备好帮助阿根廷政府改善现有政策。

IMF五月答应给阿根廷贷款时，马克里曾向外界派定心丸说，他预期阿根廷经济将会复苏，国家不会需要用这笔钱。但现在马克里不单要动用这些钱，还要求IMF提早发放贷款，有分析认为这显示当地经济情况“越来越绝望”，也勾起阿根廷人对2001年IMF提供援助后经济崩塌的回忆。

发生了甚么事？

阿根廷的通货膨胀在二十国集团成员中属高水平，当地政府多次向IMF保证将进行改革，减少公共开支和政府借贷，但始终未能降低通胀。马克里在竞选总统期间，也曾向选民承诺会改善经济，但至今效果有限。

BBC记者丹尼尔•加纳斯（Daniel Gallas）指，土耳其和巴西等新兴市场国家也遇到跟阿根廷差不多的问题，但阿根廷的情况是多国之中最严重的。

当地许多货物和服务都与美元有关，汇率下跌令当地物价不断上升。当局削减公共开支也令当地人收入追不上物价，令居民生活百上加斤。

总部设在英国的投资管理公司Seven Investment Management分析员库马尔（Ben Kumar）接受BBC访问时指出，阿根廷去年才发行一百年期政府债券，显示当时的经济仍然不错，他形容当地经济状况改变“来去十分快”。

图片版权 Reuters Image caption 阿根廷有示威者拿起写着"永不再要IMF"的横幅。

阿根廷国内怎样说？

总统马克里周三发表全国电视讲话，指外界近日对阿根廷当局借贷能力等信心下跌，但强调政府已经与IMF达成协议，将可以预支金钱，履行下年的金融计划。他指出，这是为了“消除所有不明朗因素”，又说政府同时将减少借贷。

但阿根廷国内普遍认为，IMF在2001年停止向阿根廷提供财政支援，令当地经济崩溃，IMF的形象事后在阿根廷国内严重受损。因此，马克里再向IMF要求援助，在国内引起许多反对声音。

阿根廷反对派也认为，马克里早前废除国内的资本控制和削减福利金等“中间偏右”政策，是阿根廷这次经济危机的起因。

2001年发生甚么事？

阿根廷政府在2001年没有按时偿还贷款，令当地银行系统瘫痪，也令许多阿根廷人多年的储蓄一夜消失，失业率更升至20%。许多阿根廷人事后批评，IMF向阿根廷借贷助长政府执行错误的经济政策。

IMF事后表示承担责任，并在2004年发表报告指出，它协助阿根廷政府的同时没有足够监管，估算阿根廷经济增长与政府政策的成果时“过份乐观”，导致阿根廷债台高筑。

在如今的阿根廷，不论是年青还是年长一辈都对IMF抱怀疑态度。一名阿根廷学生科罗内尔（Eva Coronel）接受BBC访问时说，她们太年青，只能听年长一辈忆述2001年的情况，但她们看见现在的情况，就知道父母说的都是真话，令他们对政府的信任“越来越少”。