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可口可乐公司宣布，将以约39亿英镑（约50亿美元）收购全球第二大连锁咖啡店品牌咖世家（Costa）。

Costa由Bruno Costa和Sergio Costa两兄弟1971年在伦敦创办，最初是位于伦敦兰贝斯区的一家咖啡烘培坊，1978年他们在伦敦沃克斯豪尔桥（Vauxhall Bridge） 附近开设了第一家以Costa命名的咖啡店。1985年Sergio Costa购买了兄弟的所有股份。两兄弟都是在1960年代来到伦敦的意大利移民。

1995年并购了咖世家的惠特贝瑞（Whitbread）近年来原本打算让咖世家脱离集团成为独立公司，但后来决定将它出售，因为这样能赚更多钱。惠特贝瑞董事布里顿（Alison Brittain）透露，公司出售咖世家后将把经营重点放在英国及德国的酒店生意。

惠特贝瑞1995年收购咖世家时只花了1900万英镑（约2470万美元），当时它只有39家分店。发展至今，它已经成为全球第二大咖啡连锁店品牌，单在英国就有超过2000家分店。

有分析认为咖世家在中国的业务尚有发展空间，但咖世家在中国与规模比它大得多的星巴克竞争，却不是一件容易的事。

图片版权 Whitbread Image caption 惠特贝瑞董事布里顿透露，可口可乐公司旗下没有咖啡产品，它想透过收购咖世家进军这个市场。

好坏参半的决定

布里顿接受BBC访问时指，可口可乐公司旗下没有咖啡产品，它想透过收购咖世家进军这个市场。她又透露，可口可乐公司会用咖世家品牌出售一种现成樽装咖啡。惠特贝瑞仍然需要让股东投票和得到英国市场监管当局许可，才能正式完成这宗买卖，预计在2019年首六个月可以完成。

BBC商业节目主持人奥康奈尔（Dominic O'Connell）指出，惠特贝瑞多年都被投资者质疑为何同一时间要卖咖啡，又要经营酒店，但只要公司赚钱，投资者大多不管。他又认为，这宗买卖同时对可口可乐公司有利，因为它可以利用咖世家进军热饮市场，让它有望能回应投资者要求它发展业务的呼声。

总部设在英国的金融服务公司Hargreaves Lansdown分析员海耶特（Nicholas Hyett）认为，出售咖世家在惠特贝瑞来说好坏渗半。他指出，惠特贝瑞能以39亿英镑出售咖世家固然是好事，但咖世家多年都被视为惠特贝瑞旗下最瞩目的其中一家公司，而且咖世家在中国的业务发展仍然有许多潜力。

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逐鹿中国市场

截至2017年末，咖世家在中国拥有400家左右分店，它计划在2022年扩建至约1200家，但它在中国市场迎来许多竞争，包括美国连锁咖啡店星巴克（Starbucks）和中国品牌瑞幸咖啡。其中，星巴克现时在中国已经有约3400家分店。星巴克总裁约翰逊（Kevin Johnson）多次说，中国在未来十年都会是星巴克的重点发展市场。

这些咖世家的竞争对手也充分利用中国市场的特色来推广它们的产品。星巴克早前与中国一家外卖平台合作，从九月开始在上海和北京推行咖啡外卖，并计划在2018年末扩展至中国大陆30个城市。

瑞幸咖啡也在自身的手机平台做推广，以“红包”吸引客群向自己的朋友推荐下载它的手机应用程式。

香港《南华日报》引述英国市场研究市公司Mintel分析指，除了利用科技帮助公司发展，咖啡连锁店也必须确保自己的产品的包装漂亮，吸引年青消费者，让他们在这个社交网站年代即时与朋友分享图片。