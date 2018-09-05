美中贸易战：两千亿关税“靴子”最快本周落地 该关注什么

图片版权 Getty Images Image caption 虽然美国国内几十家行业协会致信白宫反对制裁中国，并指出此举会让美国家庭遭受损失。但美国目前的政治大环境却是实施更加严厉的对华政策。

美国针对中国2000亿美元商品征税的计划似乎蓄势待发。彭博社引述六位消息人士称，美国总统特朗普已告诉助手，等公众意见征询期于9月6日结束后，他准备马上实施针对中国商品2000亿美元的征税计划。

该消息发布后，美股标普500指数触及盘中低点，美元、人民币和美国公债收益率亦下滑。

若该计划实施，再加上已经实施的针对中国500亿美元商品征税计划，总共将占美国对华进口商品总额的一半。

最新清单所列商品涵盖范围广，不同于已实施的500亿美元商品清单，新清单中的消费品显著增多，包括汽车轮胎、家具、木制品、手提包、宠物食品、棒球手套等。路透社称，大量消费品被加征关税将直接威胁美国消费者和零售企业的利益。

不过，彭博社援引消息人士称，特朗普尚未做出最终决定，因为政府官员对如何推动北京的改革的意见仍存在分歧。美国贸易代表莱特希泽和白宫贸易顾问纳瓦罗为代表的对华鹰派，目前占上风。

2000亿清单怎样实施？

2000亿美元清单如何实施？或许已实施的500亿美元关税清单具备参考价值。

今年3月，美国首次宣布针对500亿美元中国商品加征关税，该计划随后被拆分成两步——7月6日，首批针对340亿美元商品关税计划实施；首批关税计划实施后，经过46天的公共意见征询和审议期，美国贸易代表办公室对剩余160亿美元清单内容进行调整后，在8月23日正式实施。

卡托研究所贸易政策研究中心副主任西蒙·莱斯特称，考虑到500亿美元计划拆分实施，所以最有可能的是，2000亿美元的计划也照此进行，比如第一步先实施200亿美元。

莱斯特称，如果美国经济不出现大问题，特朗普政府会认为这一策略在起作用而一直坚持。

图片版权 EPA Image caption 库德洛称将同欧盟联手对抗中国

美国白宫国家经济委员会主任库德洛在接受美国媒体采访时称，不要低估美国总统特朗普准备同中国打贸易战的决心，并且将和欧盟达成协议，同欧盟联手对抗中国，而"中国将越来越被孤立，经济表现疲弱"。

“习近平似乎认为等过了11月的中期选举，特朗普会变弱，进而减轻（贸易打击）。这是个很糟糕的赌博。”

中国会如何反击？

美国2000亿美元清单出台后，中国即表示将进行反击。然而，鉴于去年中国仅进口了价值1300亿美元的美国商品，中国无法找到同等规模的美国商品以征收报复性关税。

8月初，中国出台了“经过精心设计”的打击措施，对原产于美国的约600亿美元商品征收5%-25%不等的关税；并表示，若美方一意孤行将其加征关税措施付诸实施，中方亦将即行实施这一措施。

中国官方媒体《环球时报》称这一反击措施是理性的，不简单追求在数字上和美方比拼，但“经过精心设计的600亿反制额度，对美方造成的打击力度不会弱”。

图片版权 Getty Images Image caption 受中美加征关税影响，美国大豆价格下跌

8月29日，《人民日报》发表中国国务院发展研究中心副主任隆国强的文章称，美国现在把中国定义为长期的“战略竞争对手”，“应对美国挑起贸易战的行为，关键是不受对方干扰，保持战略定力，避免犯颠覆性错误。苏联在冷战中被拖入军备竞赛，日本在贸易战中出现泡沫经济，殷鉴不远，教训深刻。”

双方谈判成绩如何？

与贸易战不断升级形成对比的是，双方在谈判桌前进展缓慢。在6月份首轮谈判无果而终后，直至8月底才再次启动谈判。然而，双方代表级别从第一轮谈判的“副总理级”，陡降至“副部级”，使外界对本次会谈的成果不抱希望。

图片版权 Reuters Image caption 中国商务部副部长王受文本周与美国官员进行了贸易谈判，但据报没有取得突破。

因为第一轮谈判的无果而终的教训，所以派低级别官员进行试探性和技术性谈判。更深层次的原因是双方经过第一轮接触，在谈判诉求上出现不可调和的矛盾。

特朗普本月稍早在专访时对路透社表示，解决与中国的贸易战“需要一些时间”，他没有休兵的“时间框架”。特朗普还威胁不排除最终对中国每年向美国出口的全部逾5000亿美元商品加征关税。