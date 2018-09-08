贸易战3.0将至 美国多家科技巨头寻求保护

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美国总统特朗普威胁进一步增加向中国进口货征收关税之际，多家美国电脑和通讯设备制造商警告，新的征税计划可能导致美国工作机会流失。

戴尔（Dell）、思科（Cisco）、瞻博网络（Juniper Networks）和慧与（Hewlett Packard Enterprise，又称惠普企业）向美国贸易代表罗伯特·莱特希泽（Robert Lighthizer）发信，指它们担心由于其很多产品零部件来自中国，新的关税将会增加成本。

周四（9月6日）结束的美国对中国输美商品加征新一轮关税的公开听证会上，美国贸易代表办公室对征税后的潜在影响进行了评估。这四家公司决定，在公开听证会结束之际进行最后的努力。

预计数日内，特朗普政府将公布对中国产品再征收2000亿美元（1547亿英镑）关税的最终结果，但美国政府通常会在征询公众意见结束后几周内才实施关税计划。

“不成比例的伤害”

四家科技公司担心，关税将增加硬盘、服务器及网络设备等产品的成本，从而对利润产生影响，并可能导致美国国内裁员。

在写给莱特希泽的信中，四家公司写道，“久而久之，关税带来的利润下滑可能导致招聘冻结、工资停滞、甚至是失业，并会对投资者带来伤害，例如股息减少和股东价值缩水。”

他们警告称，高达25%的额外关税“将会对美国利益造成影响广泛、且经济上不成比例的伤害”，包括研发支出减少，以及影响云计算等创新产品和5G网络在美推出的速度。

由于四家公司生产的设备被其他美国技术公司、政府、学校和医院等机构普遍采用，因此预计的影响可能更加广泛。

图片版权 EPA Image caption 这四家公司还警告，如果美国政府落实加征关税的计划，会拖慢美国5G通讯网络等科技发展。

“并非正道”

上月，特朗普政府与中国的贸易战进入第二回合，美国对价值160亿美元的中国商品加征25%关税。在此之前的七月，美国已向340亿美元的中国商品课税。

中国已对同等的美国商品加征关税作为报复。

慧与首席执行官安东尼奥·内里（Antonio Neri）在接受BBC亚洲商业报道节目采访时表示，慧与“很好地抵御了前两轮关税的影响，因为其拥有灵活而大规模的供应链”。

慧与发言人称，尽管该公司强调有信心做出必要的改变以减轻关税的影响，但“改变几十年来一直运转良好的关税体系，并非我们国家的出路。”