金融危机10年祭：世界五大经济的当年和今日

Image caption 雷曼兄弟大厦轰然倒塌前三个月的日夜被BBC拍成了电视剧。

危机来去汹涌，记忆却未必清澈如潮水。华尔街昔日巨头雷曼兄弟（Lehman Brothers）10年前大厦倾塌，全球拉响金融危机警报，到处一地瓦砾。

雷曼兄弟破产是美国历史上最大的破产案，也标志着2008年金融危机全面爆发。哀鸿声中，繁荣时期不被人注意的致命隐患暴露无遗：金融市场对有毒资产的依赖——房地产市场次级贷款及其各色衍生产品。

惠泽全球多年的经济扩张期嘎然而止。国际货币基金组织（IMF）数据显示，新兴经济2009年急剧减速，增幅只有2.8%，而发达工业国家出现负增长，-3.4%。

美欧政府冲出来拯救深陷困境的金融机构，买单的是各自的纳税大众。风浪略有减弱后，20国集团（G20）国家首脑聚到一起开峰会，一致认为世界经济需要大家协力推举支持，遂签字同意采纳一系列刺激政策维持和推动增长。

值此危机爆发10周年之际，盘点当年危机大潮劈头盖脑砸下来时，世界5大经济体的逃生、复苏之路。

图片版权 AFP Image caption 危机爆发后的几年里，美国数百万家庭的住宅被银行等房贷机构收回拍卖。

美国

美国前总统奥巴马2009年宣誓就职，入主白宫。他在就职演说中提到：“经济状况堪忧，迫切需要我们采取大胆、果断的行动。”

担心金融机构过度依赖不良贷款，美国金融业的资产渐次蒸发，一个雷曼兄弟倒下去，更多同行业未能幸免。

美国政府接手联邦住房贷款抵押机构房利美（Fannie Mae）和房地美（Freddie Mac），花1820亿美元的天价赎救美国国际集团（AIG），国会还批准了7000亿美元专款用于救助深陷泥潭难以自拔的银行。

时任美国财长保尔森（Henry Paulson）甚至有了个绰号，“救赎先生”。

联邦政府开始大举抛美元买债券，为经济注入资金，6年内注资总共达4.5万亿美元。

图片版权 Getty Images Image caption 雷曼兄弟破产引发的金融危机迅速蔓延到全球，触发经济危机。

就职后头几天，奥巴马总统便签署了复苏法案，拨款8000亿美元用于拯救行动并投资于基础设施、教育、医疗和可再生能源。

他说：“我知道此时此刻被视为在帮助银行有多么不得人心。

“我是要让那些银行为得到的救助承担全部责任。这次，首席行政官们将无法再用纳税人的钱来给自己付工资，或者买华丽的窗帘，或者干脆开着私人飞机消失了。那种日子一去不返了。”

美国踏上了漫长的复苏之路：数据公司Corelogic统计显示，到2017年的10年里，将近780万套住宅被放贷公司没收，专业术语叫“丧失抵押品赎回权”。

2008年1月到2010年2月间，730万工作职位化为乌有，失业率徘徊在10%上下。

图片版权 Getty Images Image caption 金融危机引发经济危机，财政紧缩更加剧了社会底层群体的生计艰难

经济刺激迅速推高联邦政府的预算赤字。国际货币基金组织（IMF）数据显示，2009年美国联邦预算赤字占国民经济总产值GDP的将近12%，2015年降到2.5%。失业率也回落到危机爆发前的水平。

2012年，奥巴马宣布政府用于援助银行的“每一分钱”都回收了。

针对金融业专设的执法部门宣布，迄今为止已经把251人送进了监狱，其中包括59位银行家，但没有一个是华尔街的公司首席行政官。

图片版权 AFP Image caption 中国的出口占GDP的2%，危机前是9%

中国

中国经济对出口高度依赖，世界需求下降对中国意味着经济降温危险。

因此，中国政府启动了5850亿美元的刺激计划，相当于2008年GDP的12%，主要目标是推动基础设施建设项目，同时采取扩张性货币政策以期刺激私人消费。

2018年十大银行 国家 2008年十大银行 国家 中国工商银行 中国 汇丰控股 英国 中国建设银行 中国 花旗银行 美国 中国银行 中国 皇家苏格兰银行 英国 中国农业银行 中国 摩根大通集团 美国 摩根大通集团 美国 美国银行 美国 美国银行 美国 三菱日联金融集团 日本 富国银行集团 美国 法国农业信贷银行集团 法国 花旗银行 美国 中国工商银行 中国 三菱日联金融集团 日本 西班牙国际银行 西班牙 汇丰控股 英国 中国银行 中国

2007至2014年间，中国经历了一段棘手的经济转型，增长腰斩，从14%跌到7%左右。

同时，债务膨胀，达到国民生产总值GDP250%的高度。有些分析员和机构组织担心这么庞大的债务体量可能变成定时炸弹，触发新一轮全球经济危机。

跟西方同业比，中国的银行规模更大，利润更丰厚，正如上面图表所示。

2008年，全球10大顶级银行中只有2家是中国的，到了2018年，第一到第四名全部是中国的银行。

图片版权 AFP Image caption 部分欧盟国家政府也采取紧急救赎措施，出钱稳定银行业

欧盟

跟美国一样，欧盟在2008年10月推出了令人目眩的拯救计划，英国的赎救包总额近7000亿美元，欧元区则超过2.5万亿美元。

当年稍晚些时候，欧盟公布复苏计划，包括强力经济刺激措施，金额超过欧盟总产值的1.5%。

对于那些已经深陷债务陷阱难以自拔的欧元区国家，包括希腊、爱尔兰、葡萄牙、意大利、西班牙和塞浦路斯， 经济下滑加上代价高昂的救赎行动无异于雪上加霜。

为了获得金融援助和支持，这些国家（除了意大利）的政府必须厉行及不得人心的财政紧缩政策。

图片版权 AFP Image caption 国际货币基金组织（IMF）和欧盟的经济拯救计划包含了实行财政紧缩的要求，导致希腊民众不满，社会出现紧张和动荡

希腊的情况尤其糟糕，矛盾激化，紧张加剧，直至反紧缩抗议示威演变成暴力冲突。

那段时间希腊的青年失业率高达60%。

它几度濒临被欧盟“除名”的绝境，最后有惊无险，维持了政局稳定，2018年8月救赎期终结，是欧元区里最后一名。

国际货币基金组织说，欧元区银行业整体仍较虚弱，预计今后几年里区内经济增长将缓慢减速。

图片版权 Getty Images Image caption 经济危机发生在巴西前总统卢拉·达西尔瓦任内，但他的继任迪尔玛·罗塞夫后来因国内财政困局和政治动乱遭弹劾罢免

巴西

巴西时任总统卢拉·达西尔瓦2008年10月对全国发表讲话，向民众保证巴西将不会受到危机的冲击。

他信心十足地宣称，美国的金融“海啸”在巴西顶多就像“温和的涟漪”。

巴西银行业在避险文化引导下，最初确实躲开了美国次贷危机浪潮的冲击。政府推出税赋优惠和宽松财政政策，取得令人满意的效果：2010年经济增长7.5%，创24年来最高纪录。

卢拉总统2009年3月到英国伦敦参加二十国集团峰会（G20）时，也不失时机地抨击了一下“白皮肤、蓝眼睛的银行家们”。

不过，金融危机的冲击波在巴西掀起的绝不仅仅是“温和的涟漪”。巴西的工业必须艰难地挣扎才能维持竞争力；它们面临着复杂的税务体系、脆弱的基础设施，以及美元贬值导致的本币升值。

到2015年，巴西经济从扩张变成紧缩，GDP负增长3.5%，政府财政赤字升到GDP的10%。

同时，巴西作为2014年世界杯赛和2016年奥运会东道主，围绕相关开支巨大的不满与日俱增。

2016年开春，局势恶化到了极点，在接连爆发重大腐败丑闻的背景下，卢拉的继任者罗塞夫总统以违反预算法规之由遭国会弹劾罢免。

图片版权 Reuters Image caption 全球原油需求疲软导致油价大跌，俄国备受打击

俄国

2008年最后几个月，对全球需求疲软的担忧之甚，导致国际原油价格从每桶100美元跌到30美元以下，资源大国俄罗斯直接受冲击。

2009年，俄国GDP缩水7.9%，但油价止跌回升后又迅速反弹。

原油和天然气出口占俄国联邦预算收入的40%。

2011 - 2012年，俄国政府用这笔收入减少赤字、支付公共部门工资和退休金。

2014年俄国出兵吞并克里米亚，招致国际制裁，2015年经济负增长2.5%，之后国民实际可自由支配收入连续4年持续下跌。

不过，2016年出现了转机。在国际油价攀升的推动下俄国经济局势企稳，IMF专家认为俄国经济”在油价下跌和制裁双重打击下表现出超乎预期的坚挺“。

即便如此，俄罗斯经济部还是决定下调增长预期，基于多种因素，包括政府正准备提高增值税VAT税率、中央银行在收紧银根，围绕俄罗斯人口老龄化和退休养老金体系的可持续性的担忧也是考虑因素之一。

根据目前趋势判断，联合国认为到2050年65岁以上的人口将占俄国总人口的20%。