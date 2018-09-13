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美国苹果公司发布新Apple Watch及三款新iPhone，除性能提高外，其中两款屏幕更大。

新iPhone XS Max显示屏为6.5英寸（16.5厘米），iPhone XS则维持iPhone X 5.8英寸的屏幕尺寸。相对廉价机型iPhone XR屏幕6.1英寸，但素质稍差。

苹果强调Apple Watch关注用户个人健康，新发布的Apple Watch附加检测用户摔倒的功能。

iPhone X起价高达999英镑，外界一度担忧昂贵售价将削弱它对顾客的吸引力。

但苹果公司声称销售额证实iPhone X比相对廉价的iPhone 8任一版本都要更受欢迎。市场研究公司表示iPhone X销售额甚至超过竞争对手的尖端设备。

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这让苹果公司成为全球首家市值超过1万亿美元（7680亿英镑）的企业。

然而，中国科技巨头华为第二季度的表现，仍在全球智能手机市场份额上成功超越苹果。继三星、华为之后，苹果落到第三位。

“华为能超越苹果，是因为苹果并不抢占中低端市场，”国际数据公司（IDC）驻伦敦的分析师弗朗西斯科·杰罗尼莫（Francisco Jeronimo）评论说。

“但是苹果牢牢占据高端市场，我们预期在接下来的18个月这个情形都不会改变。”

图片版权 Apple Image caption iPhone XS和大屏幕的XS Max将在9月21日上市销售，XR则在10月开售。

iPhone XS Max将成为苹果公司最昂贵的手机，根据内存大小不同，售价在1099英镑到1499英镑之间，中国大陆官网定价则在人民币9599至12799元之间。

iPhone XS将维持iPhone X的价格，售价在999英镑到1349英镑之间（中国大陆价格为8699元至11899元），而廉价版本XR则售价749英镑到899英镑间不等（中国大陆售价为6499至7899元）。

然而，苹果公司此次发布的手机并不附送耳机插孔转换线。因此，使用有线耳机的用户需要额外支付9英镑来购买苹果的转换线。

屏幕又大了一些

苹果公司强调虽然Phone XS Max与之前的iPhone 8 Plus尺寸相近，但显示屏比8 Plus的5.5英寸屏幕要大很多。

“尽管去年发布的iPhone X屏幕增大，但是习惯使用Plus版本的用户仍体会不到尺寸变大，这恰恰是Max版本所强调的，”手机行业分析师卡洛琳娜·米拉内西（Carolina Milanesi）说。

iPhone XR同样增大了屏幕，但却改用LCD液晶显示器，而不是贵价版本中使用的OLED有机发光半导体技术。这意味着XR屏幕上的黑色显色较浅，色彩对比度相对较低。

图片版权 Apple Image caption iPhone XR将以多款颜色登场。

此外，XR使用铝制外壳，而非钢制外壳，这意味着它的抗损伤性能会比较低。但XR外壳有6款不同颜色，比贵价版本选择更多。

分析师指出，更多颜色选择有助于吸引那些去年没有升级手机设备的iPhone使用者购买这一系列。

“安卓和iOS系统的用户留存率都非常高了——更换系统已经成为过去式”UBS的分析师说。

“简单来说，iPhone使用者一般只会换iPhone，问题只是在什么时间--而这个时机很大程度上由外型因素决定，也就是屏幕。”

新iPhone系列还突出全新A12 Bionic 6核处理器。这是苹果公司首次采用7纳米移动处理器技术，有助于提高能源效率和计算速度。

苹果声称，有了新的处理器，iPhone XS每次充电的续航时间将会比iPhone X长30分钟。

公司还说，苹果的面部识别系统将运转得更快，他们在发布会上展示了几款应用程序来显示他们的AR扩增实境技术。

华为最近宣布他们自行研发了一款7纳米手机芯片。

尽管先前谣传，新iPhone系列至少有一款会跟华为P20 Pro一样，设置三个后置摄像头，但是此次发布的XS和XS Max，苹果坚持使用1200万像素双摄像头，XR则只配有一个后置摄像头。

但是，苹果使用了新技术，让用户在拍照后可以有效改变背景的模糊程度，以便调整照片景深。

图片版权 Apple Image caption iPhone用户将能够在拍摄照片之后调整图片的景深。

XS和XS Max还支持双卡双待功能。在大部分国家，这将会以一张实体Sim卡加一张eSim卡的形式实现，eSim卡可以通过扫描二维码或其它方式激活。

然而，对中国消费者，苹果将提供实体双卡来实现该项功能。

双卡双待给用户带来的好处包括：

海外旅行时能够登陆暂时的海外号码的同时，接收呼叫常用号码的来电

能在同一台手机上设置工作和个人号码

能在保留原有号码的情况下享用更便宜的流量套餐

“苹果将面临一些不可避免的批评，这些新品只在先前基础上提供了微小的改进，”市场研究机构CCS Insight研究主管本·伍德（Ben Wood）说。

“但是，苹果至今已卖出将近200亿台iOS设备验证了iPhone自2007的销售成功。”

新Watch：想成为“救命”手表

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较早前在加州的一场活动上，苹果揭晓了一款新智能手表，比起过去的款式，它的显示屏更加向手表边缘拓展了。

苹果公司表示，虽然手表系列的第四代尺寸与前几代接近，但是屏幕的可用面积比以往增大了超过30%。

这意味着它能够同时显示更多信息和快捷路径。

此外，苹果手表第一次有了心电图显示功能。这是通过手表表冠以及背面的新感应器实现的，用家可以用它来查看自己的心率节奏是否有出现不规律。

与此同时，这款手表还能在日常使用中探测到心脏的不正常加快或减慢跳动，从而发出警告。

图片版权 Apple Image caption 点一下表冠，就能够读心电图。

苹果表示，提供这些功能的应用程序已经得到美国食品药品监督管理局（U.S. Food and Drug Administration，简称FDA）的“De Novo”认证——也就是说，它被认可为一种全新的产品类别，能够作为一种安全有效提供心率探测的产品在美国销售。

不过，文件同样列为，它不应该被用来取代传统的诊断仪器。

伍德表示，以一种健康医疗功能得到FDA的认证，显示了苹果在手腕可穿戴技术方面的领导地位。

“这是一个艰巨的过程，过去没有其他可穿戴消费品公司成功做到过。”

一个新的下坠探测功能也同样首次出现，这要归功于“新一代”陀螺仪和加速感应器。苹果表示，它们收集数据的速度比以往快八倍之多。

经过预先设定之后，如果关联的软件认为用户跌倒在地并且超过一分钟不动的话，就会向急救部门发送通知以及用户的所在位置，并且可以同时自动联络预先设好的朋友或家人。

图片版权 Apple Image caption 手表界面屏幕加大，能够同时装载更多信息和应用程序图标。

根据市场研究机构国际数据资讯（IDC）的资料，正在是由于对此前一代智能手表的强大需求，苹果在2017年下半年开始取代小米和Fitbit，成为世界销售量最大的可穿戴科技产品公司，并且之后一直保持着第一。

“它表现如何好的原因是，很多网络运营商都只愿意将资源放在拥有自己（内建）连接系统的智能手表，”杰罗尼莫说。

“于是他们卖出去的手表和整个瑞士腕表制作产业数量差不多。”

Apple Watch Series 4的40毫米表壳蜂窝网络版以499英镑起售，44毫米表壳版本则以529英镑起售。

这一价格比起Series 3的38和42毫米的359英镑和429英镑有了提升。

苹果还表示，新一代的移动装置操作系统iOS 12将会在9月17日推出，对现有装置开放。

分析－BBC科技事务记者戴夫·李（Dave Lee）

自从苹果在2015年发布第一款手表以来，就从来没有告诉我们Apple Watch到底卖了多少，只说它是同类产品当中的销量冠军。

不过，分析人士认为苹果手表的销售量大约在5000万只的范围，相比iPhone微不足道，但是这个产品肯定处在上升期。

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它最初是以一种运动产品的身份出现，但是最新的一款将会帮助人们在危急时刻救命，而这种说法并不是一种营销噱头。

下坠感应器以及帮助测量心脏健康情况的心电图功能，都是令医疗产业界非常兴奋的新功能。

目前我还没有机会试用，而我觉得，误报可能会是一个问题——在我什么事都没有的时候它也可能以为我倒地不起了。而且，如果它将面向年长用家的话，苹果自己吹嘘新款手表界面内容将更丰富，就只会令它对长者来说更加复杂。

不过，毫无疑问，有了美国监管部门的许可——而且是同类产品当中第一个获得这种认证的，保险公司将肯定会大量订购。

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全世界人口正在老龄化，而医疗费用又越来越高昂。

硅谷企业在创造一款新产品的时候为60岁以上人士考虑，这并不是非常常见的事。

苹果在这块市场当中向前迈进一大步，将会令苹果今年的焦点话题是Apple Watch而不是iPhone。

IBM Simon：第一款以触屏显示用户界面的手机，不过电池续航仅一小时。

Siemens S10：第一款彩色显示屏手机——不过只有红、绿、蓝、白几种颜色。

LG Prada：第一款电容触Apple发布新智能手机iPhone XS及新手表屏手机——以手指触碰时的电场感应来达到触屏效果，而不是通过压力感应。

iPhone：苹果使用了多点触屏技术，同时感应多个接触点，这实现了用手指控制图片大小之类的操作。

Nokia N85：第一款使用OLED显示的手机，令色彩对比度更丰富。

Samsung Galaxy Note：虽然不是第一款平板电脑和手机的混合体，但这一款手机证明了5英寸以上屏幕的手机也是有市场的。

LG G Flex：弧形设计被批评是噱头，但是却为未来的可弯曲手机指出了方向。

Sharp Aquos Crystal：这款手机的“无边”设计似乎为今天的主流追求开创了先河。

Samsung Galaxy Note Edge：三星第一款将屏幕延展到边沿的手机，并利用这多出来的空间显示信息通知和应用程序快捷方式等。

Sony Xperia Z5 Premium：在4K显示成为标配之前是，这款智能手机率先做到了。

Essential Phone：这家初创企业比苹果更早地在屏幕上加入了摄像感应器，令影像质量大幅提升。

Vivo X21：这家中国公司比竞争对手更早地在手机屏幕下加入了指纹识别。