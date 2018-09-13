5G掀起全球竞赛 多国比拼谁领先

图片版权 Getty Images Image caption 今年冬奥会期间，5G技术在多个方面得到展示。

超快速“第五代”（5G）移动互联网技术承诺，我们的下载及上网速度将提高10到20倍。在全世界争先抢做首发的竞赛中，BBC新闻对其进行了一些审视。

这是电信界的世界杯。多个公司及政府都在推广5G这种新兴技术，将其视作实现高速无线连接的变革性技术。

尽管5G尚未正式被定义为一种标准，但我们已经知道，届时用手机下载高清（HD）电影只需几秒，无人驾驶汽车在智能城市的街道上行驶时可以将大量数据传输至控制中心及彼此。

但5G如今的现实情况是什么？哪个国家目前受益最多？这种技术真的会实现宣传里讲到的情景吗？

截至今天，我们所见到的5G最有标志性的展示发生在今年早些时候的韩国冬奥会上。

韩国人将无线连接用于众多应用中，甚至包括农村地区威慑野猪远离奥运场馆的设备。一些设备可以播放老虎的叫声，以防御四处游走的猪。

韩国运营商KT还用5G在公交车的大型屏幕上直播赛事画面，这种手段可能会在未来被广泛应用。

这些应用在当时收获赞誉一片，但穿过天花乱坠的宣传，你很快便会从KT的坦诚中发现其5G试验的局限性。

4月在纽约举行的一次峰会上，一位KT代表表示，与目前的4G技术LTE相比，5G需要的基站数量是现在的四倍。

他补充说，奥运会的试验受到5G信号室外广播渗透不足的障碍，KT未来不得不投入资金解决这类问题。

图片版权 Getty Images Image caption 韩国人将无线连接用于众多应用中，甚至包括农村地区威慑野猪远离奥运场馆的设备。

“你会感觉到，曾经强烈推动这个技术的韩国，现在为了喘息而暂停下来了，”《5G神话》一书作者、独立顾问威廉·韦伯（William Webb）教授表示。

韦伯指出，5G可以在许多不同的频率上运行，被称为“毫米波”（millimetre waves）的更高频段可以提供约10千兆比特/秒（Gbps）甚至更高的数据速率，但他们覆盖的范围更窄，也更容易被建筑、窗户甚至行人阻挡。

韩国试验中用过的28千兆赫兹（GHz）以上超高速5G频段尤其难以投入使用。

与此同时，在卡塔尔，电信运营商Ooredoo表示已经推出5G商业服务，这场全球竞赛已经被大人物们主宰。

比如说，美国一直在进行相关实验和试验。AT&T及T-Mobile等主要网络运营商一直在购买相关技术和无线电频谱，以便进行小规模的5G部署。

然而正如韦伯教授所指，在许多新闻报道中，往往很少提到实际该如何部署。

例如AT&T最近便宣布，今年将在十几个美国城市部署5G。但在其新闻稿中，没有提及频段或如何安排提供信号的基站。

图片版权 Getty Images Image caption 5G网络建设需要更多基站。

今年早些时候，AT&T收购了一家一直在试验毫米波谱的的公司。但韦伯怀疑，AT&T只会在其网络的优先部分用高速率传输数据，这意味着许多拥有5G功能的智能手机将无妨享受最高速度。

AT&T、T-Mobile及Verizon等运营商将为客户提供哪种信号覆盖尚未可知，但美国公司显然渴望在今年年底前在某种程度上启动5G。

英国萨利大学（University of Surrey）拉希姆·塔法佐利（Rahim Tafazolli）教授认为，英国很有可能成为首批成功推出一些5G服务的国家，但这些服务可能高度本地化。

“我们认为，经济高效的部署将出现在对超高容量有需求的地区，比如容纳数千人的足球场，”他说。

换句话说，某些地方的信号可能更强，以应对携带移动设备的密集人群。

由英国政府资助的试验台RuralFirst与斯特拉斯克莱德大学（Strathclyde University）正在尝试使中低频段覆盖到更偏远地区。目前这些项目仍处于早期阶段，而且从目的来看，似乎更多是为了更好覆盖这些地区，而不是提高下载速度。

图片版权 EE Image caption 农村地区会落后于5G建设么？

不过塔法佐利教授仍然充满信心。

“在世界杯上，我们跻身前四名，”他说。“在5G上，我们处于世界前五。”

根据咨询公司德勤（Deloitte）最近报告显示，中国在早期的5G试验中投入了大量资金，规模已经超过美国。自2015年以来，中国在这方面的开支已经比美国多出240亿美元，建立了35万个新的手机信号发射塔，而美国只有大约3万个。

而中国的公司还在进行大规模规划，显然意在争夺5G的全球统治地位。

图片版权 Getty Images Image caption 华为等中国电信公司在早期5G试验上投资不菲。

这涉及到中国科技公司需要提交许多专利，例如华为与许多外国电信运营商签署了谅解备忘录。

一些人认为，一旦5G技术真正完成，成为第一个推出大宗交易的国家是中国战略的一部分。如果你关注全球竞争，中国显然是一个值得关注的玩家。

“所有主要的中国运营商都已经承诺具体的推出日期，”市场研究公司梅森（Analysys Mason）今年早些时候表示。

“中国政府已承诺为每个无线运营商提供至少100MHz（兆赫）的中频频谱和2GHz的高频频谱。”

日本的开销也很大。

今年3月，日本一个可以容纳3万人的棒球场内，一些观众用可以接受毫米波信号的平板电脑看到了4K视频直播。

图片版权 Getty Images Image caption 不少人表示，5G可以极大改善移动服务，但我们是否应该相信这种炒作？

移动数据分析公司“公开信号”（OpenSignal）的布兰登·吉尔（Brendan Gill）表示，在各种全国上下的推动热情背后，有一个现实需要大家认清。

“许多人还没有使用4G网络，”他说。

改善4G覆盖范围仍然可以让用户收看高清视频，目前来说这可能比引入使用案例极其特定的全新技术更为重要。

吉尔用"增量"来描述4G和大多数5G应用之前的区别。

那为什么大家的热情如此高涨？这其中似乎是一场国际竞赛。没有一个国家喜欢做最后一名。