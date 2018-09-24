中美贸易战：“改革赤字”的中国如何还击

Image caption 这家钢管厂在美国总统特朗普向中国的进口钢材征关税前就已停止直接向美国售货。

从本周一（9月24日）开始，美国对价值2000亿美元的6000多种中国商品征收10％的关税。这涉及包括手袋和纺织品等物品。

这也意味着中国向美国出售的产品几乎有一半现在要被征收关税。

中国将对价值600亿美元的美国商品征收5％至10％的关税进行报复反击。

当我参观北京周边的一家钢管厂时，我看到了钢铁般的决心。

河北华洋钢管有限公司（HHSP）是河北全省最大的钢管生产商之一。当我走进这个庞大的工厂时，烧焦的钢铁味扑鼻而来。

堆积如山的钢管散落在院子里，这些巨大的圆柱形锥体用于运输天然气、石油和水。河北华洋钢管有限公司最初建立了一条服务美国客户的生产线，但在上一轮关税宣布之前，它已开始寻找其他客户。

Image caption 河北华洋钢管有限公司（HHSP）是河北全省最大的钢管生产商之一。

事实证明，这个具有远见的决策很及时，因为现在这些产品将是价值2000亿美元的受美国关税影响的商品之一。

进入美国市场的扩张计划已搁置，但该公司称其还有许多其他选择。

河北华洋钢管有限公司负责销售的岳经理带我到工厂周围参观，并告诉我，美国只是该工厂市场的一小部分，所以他并不那么担心。

河北华洋钢管有限公司是河北省最大的钢管生产企业之一。但当我问他如何看待美国对中国的贸易关税以及他如何看待中国的回应时，我才了解到他对这个问题的真实感受。

“（我们会）向他们展示我们的力量！”他用英语对我们的采访团队说。

面对贸易战，他的态度中也有挑衅，说这对美国的伤害更大。

“中国政府不会坐视不管，”他告诉我们。

“美国有许多大企业在中国有很多的既得利益和投资。如果美国开始攻击中国，那么它将对在这里经营的美国企业产生重大影响 ，这不仅仅是针对中国。谁有决心就会赢。但就目前而言，我仍然相信中国有能力控制局面。”

这是我在中国旅行期间经常感受到的一种情绪。

按规则出牌

图片版权 Getty Images Image caption 中国称美国发动了“史上最大规模的贸易战”。

如果你听信美国总统特朗普，认为在美中关系中中国赢了、美国输了，这样的观点是单方面的，那么你的想法是情有可原的。

但从中国的角度来看，美国也在这里获得了多项回报，正如中国与全球化智库（CCG）理事长王辉耀所说的那样。

“看看中美建交40年以来，所有主要的美国公司都已入驻中国。它们的在华运作（规模）都很大。有些甚至比美国的还大。你不能说这样做不成功。波音在中国销售的飞机数量超过世界其它任何地方。沃尔玛从中国生产的产品数量超过世界上任何其它公司。”

“因此，如果通用汽车在中国生产的汽车数量超过美国，那该公司抱怨的是什么？”

全球贸易

我对王辉耀表示，没人质疑美国在中国赚钱 ，而是中国没有遵守贸易规则：即使它遵循了世界贸易组织的协议文本，它也未遵循交易精神。

“如果美国不满意，它总可以提出申诉，”他告诉我。

“他们通常不这样做。但在世界贸易组织中，中国被投诉的情况实际上比美国少。”

不过，人们长期以来一直认为，中国在贸易方面不仅欺骗美国，也欺骗其他贸易伙伴。

虽然并非所有人都同意特朗普的对华战略，但他的关税战略似乎让许多曾与中国做生意的国家，有信心以口头方式（向中方）提出投诉。

应对中国崛起

正如我之前所写，中国美国商会曾表示，中国需要更加透明和诚实地向外国公司开放市场。

中国欧洲商会在其年度报告中表示，中国陷入“改革赤字”，美中贸易战的根本原因是“中国不完全开放市场”。

与此同时，贸易战即将迎来中国经济的微妙时期，中国经济在经历了多年的强劲增长之后正在放缓。

我们参观了北京的中国传媒大学，并与一些学生进行了交流。

面对这场贸易战，一些人担心就业前景，让我感到震惊。但这也引起了民族自豪感的高涨。

一位男学生告诉我，"中国在过去几十年中迅速崛起，引起了全世界的关注。这就是为什么美国有这么强烈压迫我们的愿望。

“但中国也对美国作出了强烈反应，所以我相信中国有能力承受这一点。”

正如强硬派《环球时报》在最近的一篇社论中所描述的那样，美国嫉妒中国崛起，并将贸易战作为遏制中国的一种方式，在中国持这种观点的人越来越多。

该社论说：“美国的一些精英认为中国窃取了美国自身现代化的经验，侵犯了所谓的美国知识产权。”

“华盛顿在政治上和文化上都极为自豪。它也严重误解了人类发展的历史。”

这是一个充满自信的新中国 ： 一个想要炫耀其经济成就的国家。

尽管受到了批评，但这是成功的，它感觉已经努力， 并且不会轻易放弃。

但这场贸易战中有许多人认为，美国想阻止中国的崛起，而中国则做好了持久战的准备。