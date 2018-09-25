特朗普眼中的“公平交易”：美韩重签贸易协定

图片版权 EPA

美国总统特朗普已与韩国总统文在寅签署美韩贸易修订协定，该协定将为美国车企和制药公司提供更多出口韩国市场的机会。

这是特朗普就任美国总统以来与外国签署的首份类似协定，他曾承诺要重整美国的贸易关系。

在纽约举行的记者会上，特朗普称此次对于2012年美韩自贸协定的更新"非常重要"。

今年3月，白宫首次宣布美韩已同意重新就贸易协定修改进行谈判，新协议要在美韩两国领导人签字和国会批准后方能生效。

多数分析人士表示，新协定的内容相对温和。

图片版权 EPA Image caption 特朗普和文在寅在纽约签署协议。

此项协议的达成，正值特朗普面临一系列政治争议之际，包括他提名的最高法院大法官候选人遭性骚扰指控。

特朗普政府对自中国进口的商品及铁、铝加征关税后，很多美国企业也对可能招致的报复性关税表示忧虑。

签字仪式在联合国大会期间举行，特朗普称，这对美韩两国来说都是“伟大的一天”。

他称修改后的协定是“全新的协定”，显示他的贸易战略运转良好。

特朗普称，“除了这个协定，我们还有很多其他协定正在谈判，它们都是公平交易。”

韩国总统文在寅的讲话则聚焦在美方参与的朝鲜无核化会谈上。

他说，新的贸易协定是美韩之间牢固伙伴关系的标志。不过，该协定仍需得到韩国议会的批准后方能生效。

协定细节

图片版权 Getty Images Image caption 新协定为美国汽车业出口韩国市场带来了利好。

去年，特朗普批评美韩2012年签署的协定是“单行道”。此后，美国开始与韩国进行贸易谈判。

根据新条款，美国汽车制造商能向韩国每年最多出口5万辆符合美国安全标准，而非韩国标准的汽车，该数目是此前协定的两倍，并且远高于目前任何一家美国车企的出口额。

韩国也同意对报关程序和药品定价政策等内容进行修改。

新协定将美国针对韩国卡车征收25%关税的截止日期从2021年延长到2041年。

美国则同意从特朗普3月宣布的25%的加征关税名单中免除一定数量的韩国钢材，数量相当于韩国2015-2017年平均进口量的70%。

美国和韩国贸易联系紧密，两国在2017年货物和服务贸易额达到近1550亿美元。