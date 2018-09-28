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北京时间本周四（9月27日）美联储宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点至2%-2.25%区间，这是美联储年内第三次加息。

美联储加息依据美国经济强劲的复苏指标，符合市场预期。然而专家表示，美元走强将进一步为新兴市场带来压力。

具体而言，当前美国经济指标向好，失业率处于40年来最低区间，消费者物价指数持续上升，因此提高利率以稳定经济成为题中应有之意。

然而，特朗普却再次突破美国总统的惯例，对美联储加息动作表达不满，他表示，更倾向于能借到更多低利率的钱，“我担心他们喜欢上了加息，我们可以拿这些钱来做其他很多事。”

低利率的美元才有助于出口进一步增长，减少美国贸易逆差，这是身处贸易战的特朗普乐于见到的。

自金融危机以来，美联储货币政策取向一直较为宽松。本次加息则删除了保持货币政策“宽松”的保证。

此次美联储加息的同一天，香港金管局上调贴现窗基本利率25个基点，至2.5%。汇丰银行、恒生银行、渣打银行相继上调港元最优惠贷款利率。这是12年来香港最优惠贷款利率首次上调。

图片版权 Reuters Image caption 美联储加息依据美国经济强劲的复苏指标，符合市场预期。

直接影响——新兴市场面临更大压力

首先承受美元加息压力的是目前正陷于危机中的新兴市场国家。

今年以来，阿根廷货币暴跌严重，达50％，因此通胀率也飞涨，超过30％。土耳其里拉兑美元汇率今年来累计下跌超过40％。

此外，印度卢比兑美元汇率已经下跌了12%，成为亚洲表现最差的货币之一；印尼盾一度跌至1998年亚洲金融危机以来的最低点；南非货币兰特兑美元也跌至两年的最低水平。

香港中文大学助理教授胡荣分析，直接原因是美元持续升值和美联储持续加息。更深层的原因是在2008年金融危机后，这些国家趁着美元贬值，借债较多，远超自身的承受能力。因此当美元升值和利率上升时，他们无力偿还，导致货币和经济的崩溃。由于各国外债以美元计价，因此，每次美联储加息、美元升值都对这些国家货币的稳定性进行考验。

换言之，新兴市场国家债务过高，且以美元计价，这意味着一旦美元利率大幅上升，新兴市场的外债飙升，市场会担心这些国家的偿付能力，再加上外汇储备不够偿还到期外债，新兴国家就可能爆发债务危机。

美联储再次加息，对这些国家而言不是好消息。

不过，美联储主席鲍威尔称，尽管部分新兴市场面临压力，但只要美国经济保持增长，新兴市场也会受益恢复。

但鲍威尔同时警告，如果关税水平大范围上升并长期存在，全球趋向保护主义，将不利于美国经济和全球经济增长。

图片版权 AFP Image caption 鲍威尔警告说，如果关税水平大范围上升并长期存在，全球趋向保护主义，将不利于美国经济和全球经济增长。

人民币能否“保七”

3月份美联储加息之后，美元指数在4月开始迅速走强，一路由4月初的90点上升到8月的97点左右。

这也使人民币兑美元汇率受到冲击，8月底跌破6.80，9月25日在岸人民币跌380点达6.8770。

美联储再次加息，人民币能否“保七”？对外经济贸易大学副校长丁志杰向《新京报》表示，如果美元指数再次站到100以上，人民币破7将会是大概率事件。

他同时提醒，即便如此也不必恐慌，人民币汇率未来还是取决于中国经济自身能不能保持一个稳中向好、稳中可持续发展的状态。

凯源资本董事总经理陆修泉（Brock Silvers）对BBC中文表示，虽然中国经济不太可能发生货币大幅贬值，但中国面临较为严重的问题，一方面，在贸易战影响下，经济开始放缓、投资减弱、股市低迷，再加上国内本身债务高企、老龄化等问题。

他说，如果与美国的贸易环境不加改善，新兴市场国家持续陷入危机，美联储在今年底和明年继续加息，中国的经济状况将会在不久的将来恶化。