美加墨敲定自贸协议 中美贸易越趋“孤立”

图片版权 Getty Images Image caption 特朗普和杜鲁多的关系时好时坏，特朗普早前更说如果不能与加拿大就贸易协议达成共识，将会把加拿大排除在外。

美国和加拿大宣布，两国已就北美自由贸易协定（NAFTA）的替代版本达成共识。这意味着美加墨三国将签署“美国－墨西哥－加拿大协定”（United States-Mexico-Canada Agreement，简称USMCA ） ，令北美维持了20多年的自由贸易协定得以维持。

美国和加拿大在周日（9月30日）首次发表声明，宣布双方达成共识，并于周一（10月1日）公布协议的内容。一如外界预期，加拿大在开放农产品市场的问题上向美国作出让步，而美国向加拿大和墨西哥的汽车进口提供免关税保护。

美国总统特朗普上任之初先后推翻与许多国家签订的贸易协议，但后来慢慢逐一与它们重新建立协议，唯独与中国的谈判仍然停滞不前。专家接受BBC中文访问时认为，这并不是特朗普与中国贸易谈判的策略，而是中美贸易纠纷比美国和其他国家的贸易纠纷更复杂，而且中国有反制措施，因此中美至今仍然未能达成共识。

“美好的一天”

美国、加拿大和墨西哥政府发布的联合声明称，USMCA将为三国的工人、农民和公司带来一份高质素的贸易协议，将为区域打造“更开放的市场、更公平的贸易和强劲的经济增长”。

根据协议内容，加拿大将向美国农民局部开放价值160亿美元的加拿大农产品市场，而如果美国将来向进口汽车征收关税，这些关税将不会适用于加拿大和墨西哥制造的汽车，限额260万辆，但新规定要求每部在美国、加拿大和墨西哥制造的汽车中，最少要有40%的零件来自这三个国家，工人的薪金定为每小时16美元。

BBC经济记者安德鲁·沃克（Andrew Walker）留意到，这个条款将增加汽车制造商使用中国制零件的成本。

美国和墨西哥早在8月就已经为北美自由贸易协定的替代版本达成协议，但美加一直未能就新版的协定达成共识。美国早前更宣布，将把谈判的限期定在9月30日。

图片版权 Getty Images Image caption 协定要求汽车厂商在北美地区制造汽车时，必须最少40%使用来自北美地区的零件。

美加墨官员都对两国达成协议感到满意。加拿大总统杜鲁多向记者形容，这在加拿大来说“是美好的一天”。墨西哥外长比德加赖（Luis Videgaray ）指，协议对墨西哥和北美各国都是好事。而美国总统特朗普则在社交网站推特（Twitter）发帖指，美加墨协议改善了许多北美自由贸易协定的不足，对三国都是好的协议。

曾参与加拿大与欧盟自由贸易协议谈判的前加拿大政府高级顾问邦迪（Christphone Bondy）形容，这项协议有助促进美加墨三国的贸易联系。他接受BBC访问时指出，加拿大从来不希望达成一个“有赢家有输家”的协议。“重点是，饼做大以后对各方都有好处。”

受消息刺激，加拿大元和墨西哥披索的汇率都升至近月新高。但加拿大农民协会主席兰普伦（Pierre Lampron）批评，加拿大政府曾承诺不会签署任何对加拿大人不利的协议，但他“看不见这个协议会对约22万以农产品维生的加拿大家庭带来甚么好处”。

图片版权 Reuters Image caption 根据协定，美国农夫将可以进入加拿大的农产品市场，但这引来加拿大农民的不满。

与中国的纠纷“没完没了”

特朗普上任之初先后推翻包括与加拿大和欧盟等美国传统盟友的贸易协议，与中国的贸易纠纷更演变成贸易战。随着时间过去，美国先后与韩国、欧盟和加拿大及墨西哥等经济体都达成了贸易协议，但与中国的贸易谈判胶着。

香港中文大学经济学系副教授庄太量认为，特朗普上场后希望把过去许多的多边贸易协议慢慢变成双边协议，这个过程一向都在进行，只是美国在与中国的贸易谈判中遇到麻烦，令美国与其他国家的贸易谈判更早达成。

他接受BBC中文访问时解释，中美贸易涉及的货物种类和金额较其他国家大，而且中国在与美国的纠纷中采取了反制措施，令纠纷“没完没了”。

他认为，要缓解中美贸易纠纷，首先要中美其中一方在这场贸易战中停战。中国外交部上月指收到美国邀请，就两国的贸易纠纷进行高级别谈判，但美国后来扩大对中国进口货物征收关税，中国也随即反击，谈判的计划也随之告吹。

庄太量认为，即使中方愿意停战，特朗普政府也可能不太愿意停手，因为目前看到的数据“对美国有利”，最主要是看两国股市的表现。“美国说自己在贸易战中胜出，因为贸易战开打后，中国股市下跌，美国股市上升。”

他指出，美国扩大开征关税针对的是消费品，会令美国消费品涨价，但这些数据通常要数个月后才会浮现。“中国最好的策略就是拖，因为时间站在中国这边，令美国的数据慢慢反映出来，特朗普就会慢慢让步。”