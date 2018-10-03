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9月30日，中国财政部网站发布公告宣布自11月1日起，降低1585个税目工业品等商品最惠国进口关税税率，令关税总水平由上年的9.8%降至7.5%。这是今年中国第四次主动降低关税，规模和力度逐步扩大。

中国主动降税的背景是贸易战的快速升级。有分析认为，中国降低关税为增加与美国之外国家的贸易联系，尽量冲抵贸易战带来的负面影响。

另有专家称，中国发布《关于中美经贸摩擦的事实与中方立场》白皮书中对特朗普政府使用罕见强烈的措辞，以及刚刚推出的降关税等手段，意在绕过特朗普，不再将其作为谈判对象，而寄希望于美国政坛变动。

半年内四次主动降关税

贸易战中，中国和美国不断互相施加关税，力度和规模屡次突破纪录。然而，另一边，中国却在半年内四次宣布降低进口关税。

首次降低关税是今年5月1日宣布全面降低药品关税。包括抗癌药品在内的28个税目的进口关税调整为零。

7月1日，降税措施大幅加码，同时宣布对218个税目的汽车及零部件降税，以及对1449个税目的日用消费品降税。后者不仅降税数目多，而且平均降税幅度达56%。

本次宣布的降税税目再次增加，共涉及1585个税目的工业品，包括机电设备、零部件及原材料等。

中国国务院关税税则委员会官员称，中国的货物贸易规模全球第一，但贸易发展质量和效益与发达经济体相比尚有差距，因此，应适当降低关税总水平。

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清华大学教授魏杰在公开讲话中称，经过打击和反制，中国对绝大部分美国商品都已加征关税，“我们反击它，实际上子弹已经不多了”。他分析，下一步中国打贸易战的战略为“你打你的，我打我的”，具体而言就是通过降低关税、海南自贸岛、上海进口展等手段刺激国内消费，提高供给水平，用全方位开放来抵抗美国贸易战的影响。

香港中文大学助理教授胡荣向BBC中文表示，下一步中国的策略不应是继续加征关税，或限制美国刚需商品的出口，而应该是提高本国产业的竞争力以及开发国内和其他非美国市场。以中国经济规模而言，柔韧度不容小觑，加强与其他国家的经贸活动，以及进行一些有利于自身经济发展的改革，都将影响这场贸易战的最终结果。

凯源资本董事总经理陆修泉（Brock Silvers）则不看好中国的这一措施。他向BBC中文表示，北京的最新动作是积极的，但可能最终无法达到预期效果。美国关税打击影响开始显现，尤其对中国的制造业，中国则缺少报复反击的弹药。因此，北京采取了这些措施来刺激国内经济。然而，即使中国降低了关税，依然高于欧盟的平均关税水平。诸如此类的措施可能起到一定作用，但冲抵贸易战的影响还远远不够，中国依然存在经济衰退的可能。中国明智的做法是，快速解决贸易争端，以便专注于实施更有力的改革举措。

“中国可能已经不把特朗普作为谈判对象”

“你打你的，我打我的”应对战略背后，折射中方在多次谈判无果后，或许放弃再与特朗普政府进行谈判。

本月，中国发布《关于中美经贸摩擦的事实与中方立场》白皮书，专门一节阐述“现任美国政府背信弃义”，指出美国政府在双边经贸谈判中出尔反尔，不守承诺。

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中国自媒体观察到，白皮书中使用的提法是“现任美国政府”而非以往的“美国政府”或“某些反华势力”。

香港中文大学助理教授胡荣称，美国在重要谈判中，经常出现反复无常和单方面毁约的现象，中方担心即使现在答应了 所有苛刻的条件，后面还是会有变数，这样会让中方觉得美方缺乏达成协议的诚意。

经历过前几轮谈判失利，分析人士认为，中国的策略似乎已经从与美方谈判协商解决，转换为“加强国内改革”和“加强与其他贸易伙伴关系”。

美国官方也作出类似判断。美国白宫国家经济委员会主任库德洛在接受美国媒体采访时称，“习近平似乎认为等过了11月的中期选举，特朗普会变弱，进而减轻（贸易打击）。这是个很糟糕的赌博。无论选举结果如何，他都不会放过这个问题。特朗普在2021年1月前都将是总统。”

然而，如库德洛所称，这可能是中国的一厢情愿。分析人士认为，美国两党即便对打贸易战是否明智这个问题上存在分歧，但对中国贸易“不公平”的指控存在长期共识。因此，在中期选举后，特朗普的贸易政策会受到多大挑战，依然有待观察。