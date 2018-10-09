IMF推演：贸易战持续下去究竟会有多糟

图片版权 Getty Images Image caption 中国安徽一家工厂正在缝制美国国旗

“整个世界将变得更贫穷，更危险。”10月8日，国际货币基金组织（IMF）不仅下调了全球经济增速预测，还进一步警告贸易战对中美两国乃至世界经济的长期负面影响。

美国和中国不断互相加征关税，推高贸易壁垒，影响的不止于贸易。IMF总裁拉加德称，这不仅损害了贸易本身，而且随着不确定性持续上升，还损害了投资与制造业。

正因如此，IMF将2018年全球经济增速调整为3.7％，比7月的预计指标下调0.2个百分点。这是自2016年7月以来，时隔两年的再度下调。

风波中心的中国和美国

中美作为贸易风波的中心，经济前景不容乐观。

美国失业率刚刚创下49年以来的最低水平。美联储主席对该国经济前景"相当乐观"，他感觉经济即将进入超低失业率和通胀温和的"历史罕见"时代。

然而，IMF首席经济学家奥伯斯法尔德（Maurice Obstfeld）称，“尽管目前需求状况仍良好，我们仍调降2019年美国增长预估，归因于美国近期针对大规模中国商品加征关税的措施以及中国的反制举措。”

“一旦美国部分财政刺激政策出现逆转，该国经济增长将会下滑。”

美中贸易战的影响逐渐展现，明年感受可能会更加明显。

IMF因此对2018年美中增长预估则分别维持在2.9%和6.6%不变。但对美国2019年经济增长率预估从此前的2.7%调降至2.5%，对中国2019年的增长预估则从6.4%下调至6.2%。

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究竟会有多糟

IMF对贸易战全面爆发的后果进行推演，得出了令人担忧的结果。

这项推演假设几项前提：

美国进一步对剩余的2600多亿美元的中国商品加征关税，且中国也进行差不多同等程度的报复；

美国对全球其他地方的汽车及零部件加征25%关税；

此外，受贸易争端影响，企业信心下降所产生的投资减少等后果也被纳入考虑。

推演的结果是，2020年全球GDP将会降低超过0.8%，长期来看，仍将降低0.4%。这将给全球经济造成严重损失，尤其透过投资者信心下降和金融系统造成冲击。

美国则将在2019年损失GDP达0.9个百分点，中国则更为严重，损失1.6个百分点。

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模型显示，当国内生产取代了较高价的进口品时，将会进行调整，但长期而言，美国GDP仍较没有这些关税情况下的基本假设情况少了1.0%；中国GDP将比基本假设低了0.5%。

香港中文大学助理教授胡荣解释，贸易壁垒不会使交易行为消失，因为市场需求最终会得到满足。中国和美国可以选择承担因关税而增加的成本，或寻找其他贸易伙伴以满足其市场需求。因此，中国将更积极地寻求与欧洲、亚洲或非洲等美国以外地区的贸易关系，以应对其出口问题，并在未来进一步强化这种关系。对美国而言，它必须寻找其他卖家，比如东南亚国家或墨西哥等。

即便如此，经过长期调整之后，美国GDP仍较没有新增关税情况下少1.0%；中国GDP则少了0.5%。

奥伯斯法尔德表示，世界将会变成一个“更贫穷更危险的地方”，除非世界各地的领导者们携手提高生活水平，提升教育，减少不平等。