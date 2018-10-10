谷歌内部资料泄露更多“中国计划”细节

图片版权 Getty Images Image caption 据称谷歌正在开发一款配合北京审查制度的搜索引擎。

在上个月举行的谷歌成立20周年活动上，我就谷歌进入中国的事情进行提问，但问题很快便被其搜索业务负责人本·戈梅斯（Ben Gomes）打断了。

在一系列可信度高的泄密事件后，我们得知，这家公司正在为中国开发一个搜索引擎，而且可能会为此接受北京的审查制度。

“我们目前所做的只是一些探索，但鉴于我们没有任何发布新产品的计划，我没有什么可以说的，”戈梅斯表示。

他在重复谷歌对这个代号“蜻蜓”（Dragonfly）项目的一贯表态。而这个项目之所以被外界所知还要归功于各种泄密事件、一些高层人员辞职及数百名反对此事的谷歌员工们签署联名信。

而现在有迹象表明，戈梅斯在采访中可能并没有对我们完全坦白。美国新闻网站“拦截”（The Intercept）周二公布了一份戈梅斯向员工就“蜻蜓”项目的谈话记录，从他的发言透露出的热情与完成度可以感觉到，用“探索”来形容目前进展可能远远不够。

“我们准备好了”

“总而言之，我只想感谢你们所有人付出的努力，”这份谈话记录提到。据悉，这番发言是戈梅斯7月18日在一次会议上面向参与“蜻蜓”项目员工时做出的。

“我们必须集中于我们想要实现的目标，”戈梅斯继续说道。“要在项目启动时就准备好。”

他的讲话表明，该公司正在筹备一个某种意义上的产品或服务，也承认（再次）进入中国市场具有不可预测性，尤其在中国和美国开展贸易战的当下。

“虽然我们对外表示（发布）需要六到九个月时间，但这个世界是变化多端的，”戈梅斯称。

谷歌拒绝向BBC证实或否认这份记录的真实性。然而该公司一名发言人就戈梅斯是否不诚实的问题发表了一份声明。

“他没有不诚实。他接受采访时所说的内容与该项目的真实状态一致，”这位发言人表示。“正如我们之前所说，我们所做的都属探索性，尚未达到发布程度。如果你认为本的发言不够准确，那就错了。”

“接近我们的目的地”

就说疑罪从无吧。公平来说，这份记录确实显示出目前仍存在一种不可预测性，还没有任何事情尘埃落定。

图片版权 Getty Images Image caption 九月，谷歌首席执行官无视了美国参议院发出的出席听证会的要求。

“做一个没有明显成果的项目并不容易，”戈梅斯在记录中表示。

他似乎同时还透露出，他已经了解到内部一些人的不满，说道：“我们正在与你们一道努力，确保你们的职业生涯不受此影响。”

但他讲话的其他内容表明，比起探索，谷歌的中国战略更多是大步向前。诚如他所言，这个地区有着巨大的盈利潜力。

“对于互联网领域的人，我们错过的很大一部分在中国……显然这是我们拥有的技术能服务更多人的最好机会。如果你认可我们的使命，那你就知道，这便是我们关注的焦点。”

而谷歌感到棘手的是，包括美国副总统迈克·彭斯（Mike Pence）在内的很多人并不认同这个焦点。彭斯曾表示，谷歌应该“立即停止开发”“蜻蜓”项目。

躲避公众监督

我推测不出谷歌对结局的设想。最近的事件已经披露这家公司的管理层是如何躲避公共监督，直到事后才表示强烈后悔的。

在“蜻蜓”一事上，谷歌直接拒绝分享细节，甚至连美国国会议员也一并回绝。今年九月，谷歌首席执行官桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）缺席了参议院情报委员会的听证会。

一周之后，谷歌派其首席隐私官基思·恩赖特（Keith Enright）出席了另外一场听证会。会上被问及中国问题时，恩赖特称他“并不清楚这个项目包括什么，不包括什么”。

戈梅斯肯定知道包括什么。在听证会上，他形容这个项目“重要且有价值”，还称：“我希望我们能尽快达到我们的目的地。”

我想知道的是：谷歌什么时候会告诉我们，他们要往何处去？