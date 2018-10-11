经济向好却股市下跌：美股“崩盘”原因与解读

图片版权 Reuters Image caption 中国股市在周四跟随美国股市大跌。

美国股市经历了数个月以来最大的跌幅后，多个亚洲股市都跟随下跌。美国联储局上周宣布加息时，主席鲍威尔（Jerome Powell）还说美国经济前景“相当乐观”。在这背景下，美国股市这次下跌令外界看得傻了眼，分析员也有许多完全不同的解读。

美国道琼斯和标准普尔500指数周三（10月10 日）收盘分别都下跌了约3%，而科技股占很高比重的纳斯达克综合指数更下跌了约4%。

美国总统办公室发表声明，指美国经济仍然“健康”，但总统特朗普就把矛头直指美联储，指它上周加息是个“错误的决定”，形容美联储“已经疯掉”。

分析认为美联储加息的确会增加美国公司借贷成本，减低股票对投资者的吸引力，他们分别都指出除了加息，中美贸易战等其他因素都影响了外界对美国公司业务的预期，影响股市表现。但许多专家都强调，外界应该着眼于表现“仍然强劲”的美国经济。

图片版权 Reuters Image caption 美国总统特朗普批评联储局上周加息是个“错误的决定”，形容联储局“已经疯掉”。

美国加息与“矛盾”的中国经济

美国股市下跌的影响，周四（10月11 日）渐渐浮现到亚洲股市的表现。上海证券交易所综合股价指数周四收盘报2583点，下跌约5%；深圳成份股收盘报7524点，下跌约6%；许多中国大陆外的亚洲指数同样下跌，其中香港恒生指数报25266点，下跌约3%，而日本的日经平均指数收盘报22590点，下跌差不多4%。

有分析员留意到，这次股市崩盘正是美国公司报告今年第三季业绩的前夕，但总部设在纽约的布鲁德曼资产管理（Bruderman Asset Management）首席市场分析员珀希（Oliver Pursche）认为，市场的忧虑并不在这些公司今年第三季的表现，而是它们第四季和明年第一季的表现。

他又认为，美国向进口的钢铁和铝材征税，以及中美持续多月的贸易纠纷，都令私人公司的经营成本上涨，迫使他们降低业绩预期。他形容，企业经营成本上涨是“市场其中一个忧虑的原因”。

凯源资本董事总经理陆修泉（Brock Silvers）认为，美股下跌对中国股市的确有影响，但中国股市面对的却是截然不同的问题。他接受BBC中文访问时指出，美联储加息令中国经济陷入“矛盾”：一方面，加息不利中国持续下行的经济，但减息又不利持续走弱的人民币。

他也认为，美国对中国进口货物加征关税的影响逐渐浮现，而且美方已经预告会在2019年元旦起把最新一轮关税税率提高到25%，这个限期越来越接近。他预期因此“美国的股市会逐步回稳，但中国股市第四季的表现可能更差。”

图片版权 Getty Images Image caption 有分析认为，11月的美国中期选举是美国股市下跌的其中一个原因。

中期选举的影响

另外，有意见认为美国股市崩盘与当地下月举行的中期选举有关。总部设在纽约的投资管理公司因弗内斯顾问公司（Inverness Counsel）首席投资顾问格里斯基（Tim Ghriskey）指出，美国市场对中期选举的观望是民主党将取得众议院控制权，而共和党就会保留参议院控制权。

但他同时指出，市场始终有一个悬念，就是民主党可能会取得参众两院的控制权，如果是这样，“可能会影响目前美国政府的振兴经济措施”。

但也有意见认为外界不需要过分忧虑，因为这只是一个市场“自我调整”的机制。投资管理人公司安联（Allianz）的美国市场分析师默哈金（Mona Mahajan）指出，美联储今年较早前加息时市场也出现类以的波动，但市场消化消息后回稳。

“如果我们退一步看看基本情况，我们可以看到还可值得乐观的地方：美国经济强劲，公司的收入增长也可能达20%。”