特朗普望11月与习近平会谈 贸易战或将触两国底线

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贸易战经过几轮的快速升级，进入中美两方对峙的局面。虽然近期没有新的征税行动，但贸易战的阴霾依然笼罩全球经济，下一步是继续扩大战火，还是谈判和解成为外界关注的焦点。

目前来看，后者的可能性似乎略大。本周四，《华尔街日报》援引中美两国官员称，特朗普和中国国家主席习近平计划11月底在阿根廷举行的G20峰会上会面。

《华尔街日报》报道，特朗普政府近日对北京表示，将继续举行会谈，中国一直希望此次会谈能有助于缓解不断升级的贸易紧张局势。白宫国家经济委员会主任库德洛(Larry Kudlow)表示，会面的细节正在讨论中。

分析人士指出，两国之所以愿意在此时讨论重启谈判的可能性，可能是贸易战的后果已经开始接近各自的底线。

这次潜在谈判的另一个背景是中国与美国的敌意从贸易领域扩展到其他领域。美国副总统迈克·彭斯（Mike Pence）上周在一个智库发表讲话，对中国目前在贸易、知识产权、地区安全以及人权等多方面的政策提出了广泛批评，其中更特别指中国对美国的干预远甚于俄罗斯。

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中国的底线：系统性金融风险

“这影响很大，”特朗普在接受福克斯新闻采访时说，“他们（中国）的经济已经大幅下滑，如果我想这么做，我还有很多事情可以做。我不想这么做，但他们必须坐到谈判桌前。”

特朗普接受采访的同一时间，中国的股市出现大幅度下跌，上海证券交易所综合股价指数周四收盘报2583点，下跌约5%；深圳成份股收盘报7524点，下跌约6%，如此剧烈下跌，被中国股民称为“股灾”。

香港科技大学经济系教授朴之水（Albert Park）表示，美国从中国进口要远多于中国从美国进口，这也解释了为何贸易战对中国和香港股市的打击要远大于对美国股市的打击。此外，不确定性还将导致投资急剧减少，最终反映在经济增长的放缓上。

正因如此，国际货币基金组织（IMF）对中国2019年的增长预估则从6.4%下调至6.2%。而如果贸易战进一步恶化，IMF推测，中国2019年的损失将远大于0.2%个百分点，达到1.6个百分点，长期则损失0.5%。

分析人士认为，中国在贸易领域能够承受贸易数据的下降，但是中国极力避免信心受到影响，进而引发国内的资产泡沫破裂，发生系统性金融风险。

这让人想到了日本在80年代与美国的贸易战。为了应对与美国的贸易战，以及广场协议，日本日本采取了宽松的货币政策和积极的财政政策，造成疯狂的地产泡沫，最后导致了崩溃，进入“失落的二十年”。

然而中国已经开始不得不扭转一直坚持的去杠杆政策，转而采取各种宽松措施来增加金融流动性，应对已明显放缓的经济。

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美国的底线：政局是否变天

不同于中国，美国最大的风险在于政治。

本周中国股市大跌被认为是紧跟美国股市下跌的步伐。因弗内斯顾问公司（Inverness Counsel）首席投资顾问格里斯基（Tim Ghriskey）指出，股市的这一反应受影响于即将到来的中期选举，如果民主党取得参众两院的控制权，可能会影响目前美国政府的振兴经济措施。

中国也看到了美国的弱点，有针对性地打击。

芝加哥大学教授肯尼思·波梅兰兹（Kenneth Pomeranz）告诉BBC，中国领导人进行战略上的报复措施，瞄准共和党票仓区域。美国农业部的数据显示，2016年美国大选期间，在排名前十位的大豆和猪肉出口州中，绝大多数支持了特朗普所在的共和党。

特朗普曾在密歇根州的一场集会上呼吁，共和党必须在国会众议院保持多数，否则他可能面临民主党人的弹劾。即便未到弹劾的地步，受国会掣肘的特朗普在与中国的贸易战中也不会无休止地扩大战火。