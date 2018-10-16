美国推“毒丸条款”：在贸易上孤立中国的重型武器

图片版权 Getty Images Image caption 美国产业依赖于100多个国家的钢材进口。

“毒丸”（poison pill）——美国商务部长罗斯用这个词形容刚刚签署的美墨加贸易协定（USMCA）中的32.10条款。

该条款规定，协议中的任何一成员国与“非市场经济国家”达成自由贸易协议，则其它成员国可以在六个月后退出并建立其自己的双边贸易协定。

由于中国一直未获得国际社会承认其“市场经济国家”地位，这意味着如果加拿大和墨西哥想和中国达成自贸协定，就要承担与美国自贸协定破裂的风险。

罗斯进一步称，这一协定将进一步在与其他国家的贸易协定中推广。分析人士认为，“毒丸”条款成为美国在贸易战对峙时祭出的重型武器，可能在全球贸易格局中孤立中国。

毒丸条款背后的“不得已”

“‘毒丸’条款，是美国试图削弱中国在全球贸易和产业供应链地位的重要一步。”香港中文大学助理教授胡荣向BBC中文表示，加拿大和墨西哥为了能进入美国市场，以及保持对美贸易关系，选择放弃今后与包括中国在内的非市场经济国家达成双边贸易协定的权利。

这一条款很可能是加拿大和墨西哥不得已的选择。

特朗普上台后的推行多项贸易保护主义政策，关税的大棒也挥向加、墨等国。这无疑加剧了全球贸易的不确定性，促使加、墨推进与美国以外的国家建立双边关系。比如，加拿大从2016年开始就与中国进行自贸磋商，外界期待在特鲁多任内两国就能签署自贸协议。

图片版权 AFP Image caption 特朗普和特鲁多

然而，这一计划可能被美国轻松阻断。路透社称，“毒丸”条款实际上赋予了华盛顿对加拿大和墨西哥与其他国家签订的自贸协定的否决权，以确保这些自贸伙伴国是市场经济体，且国家没有在经济中占据主导地位，后者是特朗普政府对中国发动关税战的核心诉求。

加、墨“不得已”的原因在于，北美贸易协定带来的贸易额占两国GDP的40%-50%，只占美国的5%。这种不平衡使两国缺少对美谈判的筹码。

中国驻加拿大大使馆很快发表声明，谴责《美墨加贸易协议》（USMCA）中的"非市场国家"条款，称这是美国“公然干涉别国主权的霸权行径”。

孤立中国

美国显然将USMCA中加入“毒丸”条款作为一个开始。路透社援引罗斯称，有了这一先例，在其他贸易协定中加入此条款将变得更加容易。人们会明白，这是达成协议的先决条件之一。

胡荣介绍，与特朗普政府正在进行的贸易谈判还有日本和欧盟，针对中国的“毒丸”条款很有可能也会摆上谈判桌。不排除为了保持对美国市场的进入和维持贸易关系，日欧也会和美国达成类似协议，这样自然会对中国在全球贸易和供应链中的地位造成削弱.

不过，值得注意的是，日本、欧盟经济体量远胜于加、墨，与中国的贸易关系也极其密切，是否会如USMCA加入一样的条款还需观察。

此外，如果日本、加拿大等国都被“毒丸”条款钳制，那么正在谈判的区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）将蒙上阴霾。该协定包含东盟十国，以及中国、日本、澳大利亚等国，是亚太区域经济一体化的重要协定。

影响如何？

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罗斯在接受路透采访时表示，“毒丸”条款是“一项堵住贸易协定中漏洞的举措”。堵住的漏洞，意在防止中国商品借道加墨流向美国，削弱美对中的贸易壁垒。美国贸易代表莱特希泽表示，USMCA协议称为美国政策的“范式转换模板”。

对特朗普而言，中期选举在即，也可以通过USMCA兑现竞选承诺为共和党巩固选票。

胡荣表示，在全球化的今天，中国的产业链集合程度在全球具备很强的不可替代性，而且中国市场广大，为全球经济提供强力动能，将其排除在外面是不大现实和非理性的。

胡荣建议，加入毒丸条款确实能在短时间内一定程度遏制打击中国经济，中国为应对这一危机，应该尽量与更多的国家早日达成双边或多边互惠贸易协定，比如构建中日韩贸易协定。