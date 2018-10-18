美未将中国列为汇率操纵国 克制背后的风险

图片版权 EPA Image caption 德国美因茨，特朗普的头像被放上了狂欢节彩车，他被形容为“中国商店里的大象”。

美国财政部周三（10月17日）公布了半年度汇率政策报告，报告中未把中国列为汇率操纵国。

自今年4月美国发布此类报告以来，人民币兑美元已下跌逾9%。

报告中称，最近人民币贬值可能会加剧美国对华贸易逆差，但美国官员发现中国政府似乎没有采取任何行动直接干预人民币汇率。

然而，观察人士分析，汇率问题可能被纳入美国对外贸易谈判，成为美国争取贸易优势的武器。

何为“汇率操纵国”

“汇率操纵国”的概念来自美国财政部，其背后有三条认定标准：

该经济体与美国贸易顺差超过200亿美元；

该经济体经常账户顺差占GDP比重至少为3%；

持续干预外汇市场，推动其货币价格往一个方向发展。

如果一个经济体同时满足三条标准，即被认为是汇率操纵国，美国将启动谈判并可能出台报复性措施；而如果只满足其中两条标准，该经济体将会被纳入汇率政策监测名单。

目前，中国、印度、日本、德国、韩国和瑞士将继续留在监测名单中，美国将对这些国家进行额外的审查。

美国财政部曾在1988年将台湾和韩国列为汇率操纵国。中国最近一次被美国列入汇率操纵国发生在1994年。

图片版权 AFP Image caption 姆努钦在特朗普注视下就任美国财长。

中国是否在操纵汇率？

多位经济学家接受BBC采访时表示，中国并不符合“汇率操纵国”的全部标准。

对于第一条标准，中国对美贸易顺差超过3000亿美元，远超200亿美元的标准。

对于第二条，中国则不符合。上周末，中国央行行长易纲也在2018年G30国际银行业研讨会上称，今年上半年中国经常账户出现赤字，全年可能小幅盈余，预计不足GDP的1%。未达到3%的标准。

对于第三条，凯投宏观（Capital Economics）中国经济学家朱利安·埃文斯-普理查德（Julian Evans-Pritchard）介绍，中国没有主动让人民币贬值，反而一直在试图让人民币升值。因此“中国显然不是（汇率操纵国）”。

位于伦敦的资产管理公司Patronus Partners首席执行官保罗·卡瓦诺（Paul Kavanagh）也认为，人民币今年贬值近10%，比美元兑大部分货币波动稍微多一点，但这背后的主要原因还是在于今年美国经济增长强劲，且美联储不断加息导致的。

美国财长姆努钦表示，虽然没有将中国列入，但尤其关切中国汇率政策缺乏透明性，以及不断走弱的人民币。

彭博社此前报道称 ，中国利用人民币贬值来对冲美国加征关税的影响——人民币贬值有助于提振出口，因为对于其他国家而言，中国商品变得更便宜。

也有分析人士持不同意见，在现阶段人民币汇率不稳定对中国经济不是好消息，因为人民币贬值可能激发资本外流，或者给资产泡沫带来很大压力。

图片版权 Reuters Image caption 人民币在2016年10月被纳入国际货币基金组织特别提款权篮子，被视为人民币国际化路途中第一个重要里程碑。

汇率问题武器化

路透社称，没有将中国列为汇率操纵国，表明美国在这一问题上保持了克制。

瑞信认为，虽然市场对美国财政部未将中国列为汇率操纵国反应冷淡，但这应该有助提高新兴市场的风险偏好。

分析人士认为，随着美中贸易战不断升级，双方可能突破目前单纯的关税手段，施加更多样的打击措施，而汇率很可能被“武器化”，成为下一步打击中国的其中一个措施。

在美国已进行的贸易谈判中，这一可能已经开始显现。

刚刚签订的美加墨贸易协定（USMCA）中，规定三国每月公布国际储备余额和外汇市场干预的数据，以及季度国际收支平衡数据和其他向国际货币基金组织（IMF）公开报告的数据，以避免汇率操纵。

姆努钦在上周六的IMF年会上表示，美国希望在未来与贸易伙伴的协定，包括与日本的贸易协定中也加入该条款。这引发日本国内担忧，担心新条款可能会使美国政府以汇率操纵为由，在未来干涉日本政府的货币政策。

这次会议上，姆努钦提出对人民币贬值的批评，并表示，美国政府希望，任何与解决中美贸易冲突相关的对话都不能排除汇率问题这个核心。