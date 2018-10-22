事实核查：美国经济是否真像特朗普说的那么好

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核查对象：特朗普声称美国经济处在历史上的最佳时期——面对即将来临的中期选举，特朗普在不同场合不断重复这一点。

核查结果：经过我们的事实核查，确实，美国经济状况良好，但曾有一段时间甚至更强。

有一些指标其实没有看起来那么好，比如实际工资增长。

根据《华盛顿邮报》9月初的统计，特朗普在过去三个月中已经将这个观点（或其变体）反复提了40次。

美国GDP增长很强劲，今年第二季度增幅达4.2％。这是近几年来最高水平，但低于2014年第三季度的4.9％。

在上世纪50年代和60年代，GDP增长甚至更强劲。

伦敦政经学院历史学助理教授梅根·布莱克（Megan Black）表示，如果选择以GDP为标准来评价经济的健康状况，那么与战后那几年的经济繁荣相比，特朗普的说法就站不住脚了。

“战后出现强劲的经济增长，尤其是制造业，也包括农业、运输、贸易、金融、房地产和采矿业。”

作为另一个经常用于评价经济的数据，失业率也表现出类似的情形。今年9月的失业率低至3.7％。但1950年代里有几年失业率甚至低于现在。

所以，目前的经济指标都很好，但不是历史上最好的。

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飙升的股市

特朗普强调美国股市长势喜人， 特别是道琼斯工业平均指数，该指数涵盖包括美国最大、最知名的三十家上市公司。

确实，在特朗普上台后，道指已经达到历史最高水平，基本上未受地缘政治风险的影响，例如美中紧张的贸易局势，以及特朗普去年决定退出跨太平洋伙伴关系（TPP）贸易协议。

特朗普的支持者认为，他推行的减税，以美国为重的政策，对官僚主义的压制，以及对基础设施投资的承诺都提振了股市。

图片版权 Spencer Platt Image caption 今年九月，美国失业率创49年来新低

就业和工资

那么，就业和工资的情况如何？

正如我们所见，失业率目前为3.7％，这是自1969年以来的最低点。

而失业率的降低已经持续了几年，这是延续奥巴马执政期间就开始的下降趋势。

穆迪分析的瑞恩·斯威特（Ryan Sweet）指出，美国人口发生变化是一个关键因素。他表示，现在工人中年长和受过良好教育的人群比例提高，这两个人群往往失业率较低。

“2000年的劳动力市场失业率低于4％，此后的人口变化情况意味着目前的失业率甚至应该低于9月份公布的3.7％。”斯威特说。

特朗普还强调非洲裔美国人失业率创历史新低。

这点他没错，在今年5月，美国黑人的失业率降至5.9％，这是1970年代以来的最低值。

不过美国媒体也提醒：

这些数据往往波动很大，每个月都有所不同；

但是该数据在统计上仍高于其他种族。

图片版权 Getty Images Image caption 伊万卡

特朗普的女儿伊万卡最近发布推文称，美国女性失业率处于65年来的最低点。

同样的，这一数据的下降趋势在特朗普上任前就已经开始。

至于工资，整个2017年，平均时薪增长率在2.5％至2.9％之间，延续奥巴马执政期间开始的普遍上升趋势。

今年9月，平均时薪增幅为2.8％。但今年8月的通胀率为2.7％，这意味着实际收入增长要少得多。

值得关注的另一项统计数据是家庭收入。

官方数据显示，过去三年实际家庭收入中位数一直在增长，但增长率已经放缓。

9月份，美国人口普查局则质疑2017年自己公布的数据（每年61372美元的历史新高）是否因前几年调查方式的差异而如此之高。

确实，特朗普领导下的财政刺激、减税等政策有助于推动经济增长，即使这些增长是通过某些指标体现，并非每个人都能感受到这种好处。

一些分析师质疑目前的增长趋势可以持续多久。穆迪分析公司的马克·赞迪（Mark Zandi）表示，“我们现在正处于经济繁荣，但在下一个十年中，当财政刺激措施消退，经济难以应对更高的利率时，它越来越有可能破产。”