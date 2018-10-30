芯片制造商福建晋华遭遇美国技术出口禁令

图片版权 Getty Images

美国下令限制本土企业向一家中国公司出售零件，理由是涉及美国的国家安全利益。

美国商务部表示，这家名为福建晋华的中国公司有可能涉及一些危害美国国家安全的活动，因此存在“巨大的风险”。

特朗普政府一直致力于阻止美国所声称的知识产权盗窃行为，商务部的这一举措是这一方面的最新行动。

其他一些国家同样基于安全理由对中国公司实施限制。

美国商务部的声明表示，将会限制美国企业向中国芯片制造商福建晋华出口软件及技术产品。

“当一家外国公司参与了违背我们国家安全利益的活动时，我们会采取强有力的行动来保护我们的国家安全，”商务部长威尔伯·罗斯（Wilbur Ross）在声明中这样说道。

他表示，福建晋华是制造记忆芯片和设备的公司，对它实施管制，将会“限制其威胁我们军事体系重要部分供应链的能力”。

从现在开始，美国公司如果要向福建晋华出口技术或产品，将必须申请牌照许可。

图片版权 Getty Images Image caption 美国商务部长罗斯表示，将采取有力措施保护美国国家安全。

有报道指，有指控称中国这家由政府支持的企业窃取了美国芯片制造商美光科技（Micron Technology）的知识产权，而美国商务部正是在这样的背景下作出这一决定。

这一举动很可能令已经处在贸易战当中的中美两国关系进一步紧张。

北京正在寻求建立自身在全球高科技产业当中的统治地位，而美国则采取一系列行动限制中国科技公司的贸易活动。

今年较早前，在发现中国中兴通讯公司（ZTE）违反了美国对伊朗和朝鲜的制裁令之后，美国下达了禁令，一度禁止美国公司与中兴合作。

这一禁令迫使中兴停止了主要的运营项目，不过后来禁令在7月份解除。

其他国家也同样基于国家安全考虑，对中国企业实施限制。

8月，澳大利亚政府下令禁止中兴以及另一家中国通讯科技巨头华为（Huawei）在澳洲提供5G无线网络服务。

英国的网络安全部门也发出警告，使用中兴的设备和服务，可能会给国家安全带来风险。