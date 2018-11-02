携程资助女性员工冻卵的台前幕后

图片版权 BBC Chinese Image caption 携程CEO孙洁接受BBC中文专访

继Google、Facebook、Amazon等科技巨头相继推出资助女性员工冻卵福利后，中国在线旅游公司携程也在今年7月宣布，公司将为中高级女性管理者提供10万元-200万元人民币不等的冻卵费用。

冻卵指的是将母体健康时取出的卵子冷冻保存，以提供女性过了育龄期后的生育能力。可供追溯的通过冻卵技术实现生育的第一个案例发生在1986年。

2015 年，中国知名演员徐静蕾公开自己两年前到美国冷冻 9 颗卵子的经历，当时 41 岁的她将之称为“这是世界上唯一的后悔药”。由于中国政府禁止未婚女性使用“辅助生殖技术”（吉林省除外），也就是说，单身女性在中国使用冻卵技术生育孩子是非法的，目前，出境冻卵已在部分中国中产阶级女性群体中悄然成风。

中国从2016年1月1日起开始全面二孩政策，一个家庭可以生育第二胎而免于罚款甚至被强行堕胎。然后，中国几十年来的计划生育政策（一个家庭只可以生育一个孩子）在近年来已经开始展现恶果，2018年5月，中国老龄科学研究中心发布的《老龄蓝皮书：中国城乡老年人生活状况调查报告(2018)》称，中国人口老龄化程度持续加深，老年人收入水平总体不高，全民对老年期生活准备不足。

二孩政策全面放开后，由于生活成本上涨，效果并没有预期高。2017年，中国一共有1760万新生儿出生，人口出生率为12.43‰，相较于2016年的12.95%有所下降。

南京大学人口学家陈友华曾在接受《南华早报》表示时表示，出现这一现象的原因是由于中国在20世纪90年代的独生子女政策导致当今育龄妇女数量急剧减少所致。

携程是中国最大的在线旅游公司，已于2003年在美国纳斯达克上市。2016年11月，携程曾以14亿英镑（约135亿港元）现金收购全球大型的旅游搜寻平台之一英国爱丁堡Skyscanner（中译名天巡网）而引发广泛关注。10月底，BBC中文在澳门专访携程CEO孙洁。孙洁向BBC中文讲述了携程推出冻卵福利的初衷，并对网络上的质疑进行了回应。以下为访谈节选。

图片版权 BBC Chinese Image caption 携程CEO孙洁

BBC中文：今年7月，携程宣布，具体是怎么支持的？

孙洁：根据员工工龄的长短、年纪、职位等等，我们会提供对应的政策，层级最高的，我们可以提供200万元。多一个选择总比没有选择好。员工的反馈也是非常好的，我们也借此希望能吸引更多的女性员工。

BBC中文：推出这项福利的初衷是什么？

孙洁：有好几个原因。第一，携程在招更多的国际化人才，很多中国女性出国深造，回国以后年龄会相对大一些。女性在40岁之前生孩子的几率相对高一些，我们想给女孩子多一点时间。与其让女孩子纠结先生孩子还是先忙事业，我们就想给她们多一个选择，如果不喜欢可以不用。如果女孩子希望在年轻时冻卵，以备将来有更多的灵活性，我们也是非常支持的。

BBC中文：中国社会还是相对保守，提出这个方案的过程有没有遇到什么阻挠？员工的接纳度以及目前的实施状况如何？

孙洁：任何一个进步性的措施在刚推出的时候都会遇到不理解。我自己作为一名女性以及两个孩子的妈妈，为女性提供一个选择总比没有选择好，多一个选择总是没有坏处。作为一个科技公司，应该为员工多想一点。政策出台前，我们在公司内部做了调查，结果是很正向的。公司的思想理念还是比较先进的。现在很多家庭都是一个小孩，未来多一个兄弟姐妹跟他们一起照顾父母是一件好事。对社会来说，中国的一胎制如果不很快扭转，未来会面临老龄化的问题，所以这个措施对社会也是一个好事。

你的器材不支持播放多媒体材料 携程CEO孙洁：资助冻卵让女员工们有选择

BBC中文：为什么你们这么关注人口问题？

孙洁：因为我们公司的联合创始人和董事局主席梁建章在这方面花了很大的功夫。他在做研究的时候发现，每个家庭要有2.1个孩子才能保持人口平衡，现在中国家庭人均孩子数量已经低于1.5，几代人下去，老龄化的问题会非常严重，到那个时候，家庭的负担会非常重。从各方面来说，我们都是非常希望跟国家一起改进这个问题。

BBC中文：此前Facebook和Apple都有资助员工冻卵的政策，但有妇产科医生质疑，如果更多企业推出类似措施，可能会向女性传递一个推迟生育、专注发展事业的信号，你怎么看待这种质疑？

孙洁：每个政策出台，都会有不同的声音，这是好事，可以让大家考虑得更全面。但是我们提供的只是一种选择，不是强制措施，你不需要可以选择不用。我相信高知女性都有独立思考能力，都能做出比较聪明的选择。我不觉得她们因为这种选择的出台而推迟生育计划。我觉得任何高知女性都会欢迎这种选择。

BBC中文：你之前接受CNN采访时提到，携程年底主动提加薪升职的男性比较多，但女性几乎没有，你觉得为什么会这样？

孙洁：我觉得女性整体上比较谨慎和谦虚，这是好事，跟合作伙伴交流的时候，女性比较容易交流。但是在要求加薪升值方面，可能需要给女性更多的时间来自信一些。我去日本的时候，别人根本没想到一个年轻的女性会成为CFO，他们都不想跟我握手。当时我们董事长第一个进去，很受欢迎，第二个进去的是我们另一个创始人，也很受欢迎，我是第三个进去的，他们都不跟我握手，以为我是另外两位的秘书。在他们眼里，年轻女性可能只能做秘书。我不觉得他们是在故意伤害我的感情，只是他们在心理上还没准备好。还有一次，我作为科技界的代表去硅谷访问，吃饭的时候，别人就问我，你的先生是哪一位？她们也没有想到我是一名CFO。女性在社会中有玻璃天花板，但男性不存在这个问题。我希望社会能朝更支持女性的方向发展。