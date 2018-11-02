特朗普习近平通话提振股市 市场关注这些信号

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美国总统特朗普表示与北京的贸易谈判“进行得不错”之后，中国内地和香港股市在周五（11月2日）迎来近期罕见的较大幅度反弹。

香港恒生指数上升3.9%，是自2011年12月以来最大升幅，中国上证指数也上升2.4%。人民币兑美元汇率则达到10月中旬以来的最高。

亚洲股票市场也在中美贸易纠纷可能迎来曙光的利好消息之后出现了反应，首尔股市上升超过3%，东京股市的升幅也仅比首尔稍低。

此前有媒体报道，中美贸易纠纷的调解有所进展。

本月，特朗普将会和中国国家主席习近平在二十国集团峰会（G20）期间进行重要会面。届时，世界最大的两个经济体之间的贸易战是否能走向调解将是外界密切关注的焦点。

特习通话

周四，特朗普在社交媒体表达了对中美贸易战前景的乐观态度，似乎是有意缓和贸易战的紧张情势。

美国总统在推特（Twitter）上发帖说：“刚刚与中国的习近平主席进行长时间的良好对话。我们谈了很多话题，其中重点是贸易问题。”

这是两国领导人最近数月来的首次直接讨论，相关消息并未透露中美贸易战可能取得进展的细节，但中美领导人在事后都发表了较为正面的言论。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @realDonaldTrump Just had a long and very good conversation with President Xi Jinping of China. We talked about many subjects, with a heavy emphasis on Trade. Those discussions are moving along nicely with meetings being scheduled at the G-20 in Argentina. Also had good discussion on North Korea! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年11月1日

中国官方新华社报道，习近平“很高兴”再次与特朗普能电话，并表示“我也重视同总统先生的良好关系”，愿意与特朗普在阿根廷的G20峰会期间再次会晤。

新华社引述，习近平在通话中向特朗普表示：“我们两人对中美关系健康稳定发展、扩大中美经贸合作都有良好的愿望，我们要努力把这种愿望变为现实。”

习近平指，中美贸易“本质是互利共赢”，而双方在经贸领域的分歧是“中方不愿意看到的”。

报道还引述习近平表示：“中美双方也有通过协调合作解决经贸难题的成功先例。两国经济团队要加强接触，就双方关切问题开展磋商，推动中美经贸问题达成一个双方都能接受的方案。”

中美近期陷入了贸易战，两国均已经对从对方进口的一些商品加征数以十亿美元计的关税。

图片版权 AFP Image caption 特朗普和习近平在中美贸易战正式打响后实现了首次直接通话。

华盛顿指中国长期实施不公平的贸易行为，而关税政策就是对此的回应，北京则对此采取了相应的回击。

不过，双方的贸易形势在周五显现出了一些进展。

彭博社报道引述不具名的消息源指，美国总统已经要求内阁高层官员就贸易战停火列出谈判清单。

另一方面，香港《南华早报》报道同样引述不具名消息源，指特朗普已经提出，要在G20峰会上宴请习近平。

XTB交易集团首席市场分析师齐塔姆（David Cheetham）认为，中美领导人通话透露出两个全球最大经济体之间贸易战降级的希望，这一信息提振了低迷的全球股市。

摩根资产管理公司的市场策略师许长泰说，特朗普对缓解贸易冲突发出的正面信息在短期内提振了市场。

“汇率企稳、中美贸易关系走向稳定以及北京的刺激政策，都在让市场恢复信心。”他说。

但分析人士也对前景表示谨慎。许长泰说，“我们对完全解决贸易冲突仍然感到谨慎，但至少目前双方恢复对话对投资人是一个好消息。”

齐塔姆也认为，“虽然目前的辞令让人愉悦，但必须看到在贸易战的前线并没有什么实质性变化。”

“虽然从华盛顿和北京传出了积极的声音，但在达成协议之前还有许多事情要做。”