机器人能顶半边天：未来城市靠人工智能建造

曾有分析说，男性职业比女性职业更容易被自动化技术取代，因为女性较少从事那些低收入的体力劳动以及较少用人际沟通和创造技能的工作。人工智能时代，机器人能替人类承担繁重的体力劳动，可能会消除某些职业的性别差异。

世界许多国家都面临人口老龄化的问题，日本尤甚。BBC商务记者贝尔顿（Padraig Belton）观察了日本建筑行业劳动力减少和老龄化问题，说那里的建筑工人正在被越来越多的机器人取代。他还由此预言说，人类未来的城市将由机器人建造。

57岁的板本（Shinichi Sakamoto）在日本最大的建筑公司清水建设株式会社工作。他属于头发变白，人数减少的工人大军。

图片版权 Getty Images Image caption 随着劳动力人口老龄化，越来越多的公司会用机器人代替劳工。

板本是清水建设株式会社生产技术部门的副主任，他说，“数据显示三分之一（日本建筑）的工人年龄超过54岁，而且他们正在考虑不久就退休。

而且今后也不会有年轻的建筑工人接替他们。”他说“30岁以下的劳动力数量刚超过10%。”

9月板本的公司为他们招来一个潜力巨大的新同事——一个机器人。

目前他们在大阪高层建筑上使用机器搬运工，它的工作主要在夜间从地上把沉重的石膏板搬运到需要的地方。

板本说，“你能想象吗，建筑工人来到工地的时候，所有材料都已经准备就绪。机器人搬运工甚至在夜间工作。”

图片版权 清水建设株式会社 Image caption 板本说， "劳工短缺是个全国性问题"，肯定在工地上的机器人会越来越多。

机器人在一个领域会受益于速度超快的5G移动网络。良好数据连接让多个机器人能更容易彼此合作。

许多小机器人能够组成“集群”分头做同一件工作的不同部分。一个例子就是新加坡南洋技术大学正研发的合作3D打印机器人，它们各自都能按照电脑图示打印浇注水泥。

一个机器人学会做法，“集群”里的所有机器人能够跟进模仿。

图片版权 NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY Image caption 多个机器人分工协作的效率比一个机器人更高。

清水建设株式会社还在开始使用其他种类的机器人。

焊接机器人焊接钢梁，而“机器伙伴”（Robo-Buddy）负责安装螺栓和天花板。

机器人独立工作，完成监工在一个平板电脑上给他们指派的各种任务。

机器人搬运工能够看到并且绕开障碍，而机器人焊工用激光测量形状，精确把握被焊接物体的形状。

板本说， “劳工短缺是个全国性问题”，在工地上的机器人肯定会越来越多。

清水建设株式会社表示，日本的建筑工人数量到2025年会从2014年的340万减少到220万。

图片版权 Getty Images Image caption 咨询公司QY Research表示，到2025年，全球的建筑机器人市场会增长一倍多，从2017年的2亿美元增加到4.2亿美元。

而这不仅仅是日本面临的问题，而是是全世界面临的问题。建筑行业面临劳动力减少和老龄化问题，会使用越来越多的机器人。

咨询公司QY Research表示，到2025年，全球的建筑机器人市场会增长一倍多，从2017年的2亿美元增加到4.2亿美元。

在美国，建筑工人也有老龄化问题。希洛克（Jeremy Searock）是匹兹堡的公司“高级建筑机器人”的联合创始人。他说，美国建筑工人的平均年龄为43岁。

而10多年前，美国建筑工人的平均年龄为30多岁。

BBC商务记者贝尔顿报道说，根据8月份的一个调查，美国80%的承包商表示他们很难找到熟练工人。

图片版权 Getty Images Image caption 美国建筑工人的平均年龄为43岁。而10多年前，美国建筑工人的平均年龄为30多岁。

希洛克说，趋势很明显，“年轻一代人不愿意进入建筑行业”。

清水建设株式会社的发言人今村英夫说， 这也就是为什么自2015年以后清水建设株式会社投资200亿日元（1.79亿美元）研发建筑机器人。他们的机器人把对人力的依赖减少了70-80%。

伊利诺斯州大学和中西部经济政策研究所的研究人员说，到2057年，在美国将近一半的建筑工作可能全部由机器人完成。

板本说，机器人不知疲劳，而且能胜任工地上艰苦，危险的工作，能防止工伤和死亡事故。他说，适合机器人的工作由机器人来做，适合人的工作由人来做。

图片版权 JEREMY SEAROCK Image caption "捆绑机器人"（TyBot）能够快速捆绑浇灌水泥用的钢筋。

5G网络通讯能够更快速传递数据，机器人就能在高空做很多工作。最后机器人会越来越便宜，越来越聪明。

清水建设株式会社目前使用4G收集和无线网络控制机器人，这意味着当他们在200米高的建筑上工作时，他们必须要用中转接力站延伸无线网络信号。

但是清水建设株式会社公司表示， 5G网络就不会有这个问题。

只要5G网络覆盖足够远，机器人就能在很远的工地做危险或重复性的工作，不需要为此专门安装无限网络基站。

图片版权 ADVANCED CONSTRUCTION ROBOTICS Image caption 机器人能够日以继夜地不停工作。

修建桥梁最艰巨的工作就是把钢筋绑在一起，即加强钢筋强度，增加水泥的抗拉强度。

希洛克说，那是很艰苦的工作，工人需要在桥上顶着烈日弯腰工作，用手一个个地捆绑钢筋。

需要捆绑的钢筋交错点有成千上万，甚至几百万个。

他说，在美国东北部做这种工作“存在明显的劳力短缺”，这种劳力短缺会有很强的季节性因素。

因此在去年先进建筑机器人公司研发了一种机器人，这种名为“捆绑机器人”（TyBot）的机器人就是做这种捆绑工作，在宾夕法尼亚比弗（Beaver）县的“自由”路桥的工程中，这种机器人大显身手。

这种机器人每捆绑一个交叉钢筋点需要5.5秒钟，机器人共捆绑了24000个钢筋交叉点。希洛克说，现在第5个这样的机器人刚走下组装线。

图片版权 CONSTRUCTION ROBOTICS Image caption 制造商说，垒砖机器人每小时砌380块砖，比一般人力泥瓦匠快6倍。

与此同时，东京国家先进工业科技研究所已经完成了一种原型机器人的制造，这种机器人名为HRP-5P，可以用来安装石膏隔板。

在纽约的公司“建筑机器人”目前正在建造半自动的垒砖机器人，或泥瓦匠机器人。这种名字缩写成SAM的机器人在弗吉尼亚州的罗阿诺克的联邦大楼工地砌了25万块砖。

制造商说，每小时砌380块砖，比一般人力泥瓦匠快6倍。

图片版权 CONSTRUCTION ROBOTICS Image caption 美国建筑工人使用的一种机器人能在工地为他们搬运沉重的建筑材料。

英国雷丁大学的建筑管理和经济学教授休斯（Will Hughes）说，在技术投资方面，全球建筑行业已经落后于其他许多行业，主要的原因是建筑都是零散的工作。

这种零散的工作性质意味着很多小公司都在按照现状运作，他们的工作方法都源自维多利亚时期。

休斯教授说，建筑行业劳动力特别短缺意味着，哪个公司能捷足先登，在建筑工程中最先使用机器人，就能取得显着的行业优势。

所以过几年你开门看到一个“达雷克”来敲门（英国科幻电视剧《神秘博士》有机器人外表的反派外星人），千万不要大惊小怪，它可能就是来为你该在屋顶阁楼的工人。