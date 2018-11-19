迪士尼亮剑Netflix 百年老店逐鹿流媒体

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11月18日，有着圆滚滚大耳朵、灵巧身体、总是穿着红色短裤与黄色鞋子的知名卡通人物“米奇”（又称米老鼠）迎来了他“演艺生涯”的第90年。世界各地的迪士尼乐园都举办活动为他庆生。绚丽的烟火背后，百年老店迪士尼一点也不敢放松，而是正积极谋划进军流媒体领域。

去年，迪士尼与在线视频巨头Netflix分手。迪士尼终止了分销协议，并宣布将推出自己的流媒体服务。Netflix一直是流媒体电视领域的领头羊。

随着流媒体电视行业竞争愈发激烈，迪士尼的此举是对该行业的又一次警告。

迪士尼亮剑Netflix，流媒体行业究竟会鹿死谁手？

竞争对手是谁?

几乎是每一个人。

除了迪士尼之外，还有多个科技巨头来势汹汹。谷歌母公司Alphabet正与YouTube合作，亚马逊旗下的Prime视频和实时流媒体Twitch也表现良好。

图片版权 Marvel/Disney Image caption 去年，迪士尼宣布收购21世纪福克斯公司旗下娱乐业务。从《星球大战》到《辛普森一家》，多部广受欢迎的经典之作都将成为迪士尼的专属。

Facebook正为其在线视频服务“Watch”研发程序，苹果预计将在2019年推出新的流媒体服务。

很多传统媒体公司也想从中分一杯羹。

美国卫星公司Dish Network正大力发展 SlingTV。

今年早些时候以逾800亿美元收购时代华纳（Time Warner）后，付费电视与互联网分销商AT&T计划于2019年推出一项新的基于HBO的流媒体服务。

就连早在2010年便试水在线视频的零售巨头沃尔玛（Walmart），最近也宣布与一家电影公司建立新的合作伙伴关系。

迪士尼的优势在哪？

图片版权 Disney Image caption 迪士尼动画电影《冰雪奇缘》

迪士尼有两个其他公司难以匹及的优势：几十年来的资源和雄厚财力。

迪士尼的儿童电影被全世界很多家庭视为必备产品。

去年，迪士尼宣布收购21世纪福克斯公司（21st Century Fox）旗下娱乐业务，这将于2019年完成。届时，从《星球大战》到《辛普森一家》，多部广受欢迎的经典之作都将成为迪士尼的专属。

迪斯尼最卖座的电影

1.《星球大战：原力觉醒》（2015）票房：9.367亿美元；

2.《黑豹》（2018） 票房：7.001亿美元；

3.《复仇者联盟3：无限战争》（2018） 票房：6.78亿美元；

4.《复仇者联盟》（2012）票房：6.234亿美元；

5.《星球大战：最后的绝地武士》（2017）票房：6.202亿美元

数字来源：Box Office Mojo，数字未考虑通货膨胀因素

迪士尼拥有多元化的业务，包括主题公园、邮轮公司和规模可观的传统电视部门。因此，在踏足流媒体领域时，迪士尼较好的财务状况使其有能力消化亏损。

市场研究公司eMarketer首席分析师保罗·维尔纳（Paul Verna）表示：“在所有公司中，Netflix 绝对是最单一化的，订阅收入决定了他们的生死。”

“其它公司拥有非常雄厚的财力和更多的资金来源，”维尔纳说。“所以，在某种程度上，Netflix处于劣势。”

战场在何处?

图片版权 Carlos Somonte/Netflix Image caption Netflix、迪士尼和其他公司都在投资新节目，比如 Netflix 原创的《毒枭》（Narcos）。

在各大公司竞相争取顶尖编剧、导演和演员的同时，好莱坞也遭遇了一波投资热潮。好莱坞的很多企业正寻求合并，它们认为规模化将有助于竞争。

迪士尼体现了这两种新的趋势。

在收购皮克斯（Pixar）、漫威（Marvel）和卢卡斯影业（Lucasfilm）后，迪士尼斥资710亿美元，收购了福克斯的娱乐业务，这是其迄今为止最大的一笔收购。

最初，这笔交易引发了人们对福克斯公司可能裁员的担忧，但迪士尼董事长艾格最近对金融分析师表示，公司会进一步投资旗下三大流媒体服务的内容研发。

这三大流媒体平台包括拥有大众化电视节目的 Hulu、在美国新推出的体育应用ESPN+，和以家庭为中心的“迪士尼+”服务。“迪士尼+”计划于2019年在美国推出。

不过，Netflix 并未坐以待毙。它与跨国传媒集团维亚康姆（Viacom）展开合作，包括与维亚康姆的旗下子公司派拉蒙影业（Paramount Pictures）签订多重协议。

这些数字说明了什么?

显然，Netflix仍是市场的领导者，它拥有全世界超过1.37亿订阅用户。

eMarketer估计，到今年年底，该公司仅在美国的观众人数便可能突破1.47亿。根据eMarketer定义，观众比订阅人数更加宽泛，包括共享账号等行为也被计入其中。

亚马逊排名第二，它拥有8870万观众。紧接着是拥有5500万观众的Hulu。

由于很多家庭可能订阅多项服务，在线视频观看人数也节节攀升，新的用户仍能带来收益。

卖方研究公司MoffettNathanson的分析师估计，“迪士尼+”在美国第一年可能就能吸引大约240万会员。

世界其他地方呢?

虽然迪士尼的服务先将在美国推出，但迪士尼的最终计划是将“迪士尼+”和Hulu从欧洲开始，扩展到国际市场。

分析师说，该公司目前在全球处于强势地位。

依靠品牌打造和对福克斯的收购，迪士尼有望在印度等关键市场迅速占据一席之地。福克斯旗下的印度星空传媒（Star India）目前在印度的流媒体业务中的表现可圈可点。

图片版权 Getty Images Image caption 依靠品牌打造和对福克斯的收购，迪士尼有望在印度等关键市场迅速占据一席之地。

数据提供商IHS Markit科技和电信部门执行总监丹·克赖恩（Dan Cryan）表示，目前还不清楚迪士尼打算将其在线视频产品作为面向体育爱好者和家庭等小众群体的独立产品推出，还是致力于争取大众市场。

克赖恩认为，这是迪士尼的“入行”是否会危及Netflix领先地位的决定因素。

“他们已经拥有了一个非常稳固的位置，可以在任何他们需要的方向上取得成功，”克赖恩说。

“但如果它们的目标只是小众市场，那玩的就不是同一个游戏了。”