Image caption 哈塞特："我们是否应该将中国赶出WTO？"

美国总统特朗普的经济顾问之一凯文·哈塞特（Kevin Hassett）暗示，可能可以研究将中国驱逐出世界贸易组织（WTO）。

哈塞特是特朗普的经济顾问委员会的主席，他向BBC表示，中国作为WTO的一员“行为不端”。而且，WTO令美国失望。

他还表示，特朗普总统在国际贸易方面的强硬战略正在发挥作用，哈塞特称之为“硬球”（Hardball）。

特朗普对WTO采取的策略，在很多人看来具有破坏性，对于WTO成员争端解决机制构成重大挑战。

WTO争端解决机制的一个关键要素是审议小组审议成员国对初步裁决的上诉。当审议小组现任成员任期届满时，美国阻碍了新任命，使得这一组织越来越难以运作。

使美国失望

哈塞特称，WTO在帮助全球现代化方面发挥了非常重要的历史作用，但它在许多方面使美国失望。

他说，美国通常能够赢得提交给WTO的案件，但“需要五到六年”，那时损失早已造成。

他说，由于处罚过低，有些国家宁愿承担惩罚而违反规则，WTO需要更好地处理这些国家。

有一个国家在特朗普的贸易议程中占据突出地位，哈塞特表示，“我们从未真正料到一个国家在加入世贸组织后，会像中国那样行事。对世贸组织来说，一个成员国能够如此行为不端，这种情形还比较新。”

图片版权 AFP Image caption 美国对世贸愈来愈不满，特朗普否指责世贸被其他成员国利用，对美国不公平。

赶走中国

哈塞特讨论的问题是——能否通过双边谈判，或者通过改革WTO，甚至将中国从WTO中剔除来解决问题？

剔除中国的选项并非美国的官方政策，反而是哈塞特列出的三个选项中最后实施且最不受欢迎的选项。而且哈塞特是通过疑问的形式来表达提出这个选项——“我们是否应该将中国赶出WTO？”

这个选项甚至本身就不可能做到。但是，从美国政府的一位高级别人士那里听到这一想法，还是令人震惊。

这种表态肯定与特朗普前任们相比要更自信和独断，也有人说更具对抗性。

保护主义

在特朗普任期的头两年，他对钢铁和铝以及来自中国的大量商品征收关税。

他将美国从一项贸易协议——跨太平洋伙伴关系中拉出来，并开始针对另一个贸易协议“北美自由贸易协定”（NAFTA）重新谈判，该协议于今年早些时候结束。

特朗普的批评者认为这些行为属于保护主义。

但哈塞特称，特朗普希望看到世界上每个国家无壁垒的贸易。

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强硬

特朗普称，他上任时发现美国“啥也没有问”就向其他国家开放，因此美国自己的贸易壁垒低于其贸易伙伴。

他说，克林顿、奥巴马和两位布什总统都希望改善这种状况，但是失败了。

特朗普带着强硬的贸易战略入主白宫，他认为这一战略“显然有效”。

他指出，替换北美自由贸易协定，同时美国目前正在与几乎所有贸易伙伴进行谈判， “这是一个巨大的进步”。

他不接受新施加的关税对美国人不利的观点。特朗普总统的另一位前经济顾问加里·科恩（Gary Cohn）将其描述为对消费者征税。

哈塞特说，对中国施加关税的目的是，在国内造成最小伤害的情况下，给中国带来最大的压力。

哈塞特称这非常有效，中国人现在要上谈判桌了。他表示，非常希望特朗普总统和习近平主席在即将召开的G20峰会上能够进行富有成效的会谈。