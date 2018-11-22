图片版权 Getty Images Image caption 大规模的促销可能会让人望而却步，更糟糕的是，我们最终可能会在不需要的商品上花太多钱。

谁不喜欢促销活动呢？年底将至，全球各地繁华的商业街开始进行促销活动，商店纷纷大幅降价。但它们可能会让人望而生畏，或者，更糟糕的是，你很容易被诱惑，把自己辛苦赚来的钱花在你根本不想要或不需要的商品上。

数百万人预计将在接下来的几个小时里去商店购物，怎样才能确保买到需要的一切，并在混乱中走出商店？零售和购物专家萨曼莎·芬维克（Samantha Fenwick）分享了以下建议。

1. 做好功课

图片版权 Getty Images Image caption 去商店买东西之前，先上网查好价格。

去商店买东西之前，先上网查好价格。瞄准价格最低的商店，这样就不会浪费时间在城里漫无目的地闲逛以及在人群中穿梭了。你也不太可能分心。

2. 查好退货政策

图片版权 Getty Images Image caption 大多数零售商对没有质量问题的商品设定了退货时限，比如28天。

商店经常对托儿或有一些限制政策，所以在购买前要仔细检查。大多数零售商对没有质量问题的商品设定了退货时限，比如28天。如果一些在店里买的东西你突然不想买了，你可能无权退货。商店不一定制定了退货政策，但如果他们有，就一定会坚持执行。

3. 不要冲动消费

图片版权 Getty Images Image caption 购物时，诚实地问问自己，你会马上使用它吗？还是会把它扔进柜子再也见不到阳光？

有很多人在促销购物时直接拿走视野内的任何东西，只因为它在打折。但是更重要的是，要仔细、冷静地想清楚你是否省了钱，以及是否真的喜欢它。

诚实地问问自己，你会马上使用它吗？还是会把它扔进柜子再也见不到阳光？如果是衣服，那就穿上试试，然后去喝杯茶。如果休息之后你还想着它，回去买吧。

4. 穿那些方便穿脱的衣服

图片版权 Getty Images Image caption 如果计划要试穿衣服，就穿一些穿脱简便的衣服。

没有什么比进出更衣室还要系鞋带更糟糕的了。如果计划要试穿衣服，就试一些穿脱方便的衣服吧。

5. 降价幅度最大的是平时价格较高的设计师产品

图片版权 Getty Images Image caption 如果你想要买奢侈品，现在可能是不错的时机。

这种产品不经常打折。如果你想要买一只新手袋或一双名牌鞋，现在可以一个不错的价格抢购它们了。

6. 带上一瓶水

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如果室外很冷，商店里的暖气会调高，所有的灯光都会让你感到热，你需要补充水分。吃点零食也是个好主意。

7. 提前到达商店

图片版权 Getty Images Image caption 不要忘记检查商店开门的时间，以防平日营业时间突然改变。

定好闹钟。不要忘记检查商店开门的时间，以防平日营业时间突然改变。

8. 玩得开心

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如果你做好了功课，定下预算并且没有超支，购物并不一定是一场噩梦。