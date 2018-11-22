苹果公司股价大跌的四大原因

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苹果（Apple）曾经是华尔街的掌上明珠。

作为第一家实现万亿美元市值的美国公司，这家巨型科技公司主打引领潮流的产品，他们的现金储备甚至比一些国家的经济情况还好。

但最近几周，这家总部位于加利福尼亚州的公司股价出现了急剧下滑。从10月至今，苹果的股价已经累计下跌超过20%，这一现象也影响到了其他市场。

苹果当前的股价已经跌破180美元。2018年初至今，苹果的股价只上涨了2.3%。

到底发生了什么？

1. 投资者担心iPhone销量

今年9月，苹果公司推出了一系列令人兴奋的新产品，但目前尚不清楚这些是否转化成了销量。

苹果最近一个季度的产品数量变化相对平缓，加上在这个人们习惯性升级手头产品的假期季，公司的年利润增长目标预计只同比增长0-5%，令投资者失望，引发了抛售行为。

加上苹果决定不公开iPhone、iPad以及其他产品的季度销量，投资者怀疑，苹果向他们隐藏了一些公司的消息。

近期，苹果的一些供应商，例如苹果最大3D感测供应商Lumentum，宣布减产的现象加剧了投资者焦虑，尽管这些举措背后的原因一向很难解释。

韦德布什证券公司 （Wedbush Securities）股票研究部总经理丹尼尔·艾夫斯（Daniel Ives）表示，“苹果公司股票的iPhone销量指标会是压垮苹果的最后一根稻草。”

2. 如果经济不景气，苹果的高价可能会令它捉衿见肘

图片版权 Getty Images Image caption 从10月至今，苹果的股价已经累计下跌超20%，这一现象也影响到了其他市场。

近年来，苹果已经通过提价对智能手机销售放缓的局面作出了反应。尽管整个智能手机产业销量减缓，提价还是给苹果创造了创纪录的收入。

但全球和美国经济增长都将放缓，近期消费者支出数据也参差不齐。

由于苹果公司要求新款iPhone最低售价750美元，在全球经济放缓的背景下，这一举动会面临风险。苹果自己的销售预测则加剧了这些担忧。

“很明显，这一均价趋势不会永远持续下去，”美国财务研究与分析中心（CFRA）股票分析师齐诺（Angelo Zino）表示。“我认为投资者真正应该担心的是苹果能坚持多久。”

3. 投资者对苹果的商业服务没有信心

苹果已将其服务——ApplePay，Apple Music和App Store——确定为下一个增长动力。目标是到2020年通过其庞大的订阅用户取得500亿美元的服务利润。

对此，投资者还是有很多疑问。 例如，苹果尚未正式分享其关于电视及电影的计划，此外，其进入健康领域的目标也一直相对模糊。

图片版权 Getty Images Image caption 苹果已将其服务 - ApplePay，Apple Music和App Store - 确定为下一个增长动力。

市场研究公司Creative Strategies的分析师米兰西（Carolina Milanesi）表示，这会导致分析师必须适应由较小的定期付款驱动的业务，而不是大硬件。

目前来看，米兰希的担忧还为时过早。

“如果我们到明年都没有看到苹果的服务业务以我们预期的方式增长，那么这种担忧可能就能站得住脚。”米兰希说。

4. 苹果体现了更广泛的市场担忧——比如美中贸易的紧张局势

过去几周，科技行业经历了重创，尽管今年早些时候增长较快，但此后投资者们开始逃离这个行业。

然而，11月1日苹果公司向投资者更新信息之前，相对于其他手机股的动荡，苹果的股价波动不算大。

图片版权 STR/AFP Image caption 苹果的全球利润有近20%来自大中华地区。

现在，苹果手机的生厂商也受到了市场恐慌的影响。这些因素包括美中贸易紧张局势下的估值过于乐观、利率上升、汇率波动等。

苹果的全球利润有近20%来自大中华地区，因此，中国市场的变化是观察苹果风险的一个重要因素。

苹果也依赖中国的制造商，尽管目前特朗普未对这些产品加征关税。

“目前绝对是关键时刻，”艾夫斯说。但是他也说，从长远角度看，他对苹果的未来是乐观的。

“这个产品周期似乎没有达到牛市所希望的水平，”他说。 “但如果我们看未来两年，三年，四年，我不相信苹果会发生大变化。”