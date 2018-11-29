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新西兰拒绝在该国境内使用中国通讯巨头企业华为（Huawei）制造的设备，这是最新一个基于国家安全理由拒绝华为进驻的国家。

一家新西兰公司想要在它的5G移动网络项目中使用华为的设备，不过新西兰政府的安全部门表示，这一合作协议将会带来重大风险。

越来越多的国家以安全理由阻止中国科技企业的进入，这些政府到底在害怕什么？

担心什么？

这些国家对于中国技术有所忌惮，因为它们害怕北京会要求华为这样的公司帮助获取商业机密以及其他保密信息。

专家称，各国政府越来越担心中国可能带来的间谍行为风险。

澳大利亚战略政策研究所（Australia's Strategic Policy Institute）的国际网络政策中心席座学者汤姆·尤伦（Tom Uren）表示，中国政府“多年来已经清晰显示出一种盗取信息的意图”。

“中国政府参与了很多网络和其他知识产权盗取和间谍行为，”他说。

尤伦还表示，中国企业与政府之间的紧密联系也让外界更加担忧，中国可能会试图“利用有政府关系的公司来令自己有能力进行间谍活动”。

去年，中国一项新法律要求中国企业协助国家情报工作，令这种担忧进一步加剧。

这些法律和过去与间谍有关的往绩加起来，令外界更加认为与华为、中兴（ZTE）等公司在至关重要的国家基础建设方面进行合作，会带来危险。

“很难说它们不会带来进一步的风险，”尤伦说。

有转弯余地吗？

目前，好几个国家都正在建设5G网络，这将成为下一轮移动通讯基础设备的大潮。

华为是世界上最大的通讯设备制造商，而新西兰电讯公司“Spark New Zealand”原本计划在它的5G网络当中使用华为生产的设备。

不过，华为现在面临来自多国政府的阻力，因为它被认为可能会为间谍活动“开后门”。

新西兰政府通讯安全局（Government Communications Security Bureau）局长向“Spark New Zealand”表示，该计划“如果实行，将会大大增加国家安全风险”。

新西兰情报部长安德鲁·利特尔（Andrew Little）则表示，Spark可以和情报部门合作，降低这一风险。

华为表示：“正如新西兰政府通讯安全局所说的，这是一个正在进行当中的过程。我们会积极应对各种关注，共同合作找到前路。”

其他国家有同样担忧

在此之前，澳大利亚已经决定不允许华为及中兴在该国提供5G无线网络技术，同样是出于国家安全理由。

关于澳大利亚政府对华为的政策和产品的批评，华为提出了尖锐批评，指澳洲政府的评论“受到误导和没有事实根据”。

华为声称自己拥有独立性，称自己是一个由“员工而不是其他合伙人”拥有的公司。华为曾提出，可以建立一个“评测中心”，让澳大利亚政府部门能够检查华为的5G设备。

而美国和英国也都就华为的问题表示担忧，与此同时，德国、日本和韩国也同样在观察这家公司。

上周，《华尔街日报》报道，美国政府一直试图说服各家无线网络供应商，避免使用华为的设备。

在英国，一个秘密委员会在7月发表的一份报告，当中警告，它只能“有限度”地相信，华为的通讯设备不会对国家安全带来威胁。

不过，有一个国家对华为表示支持。巴布亚新几内亚本周表示，它会继续履行与华为的协议，让该公司建设本国网络基础设施。

中国对这个太平洋国家的投资在过去十年有大幅增长。