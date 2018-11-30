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星巴克宣布，将从2019年起在全美国所有分店的免费无线网络（wi-fi）上屏蔽色情内容。

虽然在星巴克店里看色情内容一向都是禁止的，但是这家咖啡店巨头品牌现在将要进一步主动屏蔽此类网站。

这家公司此前收到一个非政府组织的压力——总部在美国弗吉尼亚州的“Enough is Enough”组织要求星巴克在门店内屏蔽色情网站。

该组织过去也曾对麦当劳（McDonald's）提出过类似的要求，而麦当劳已在2016年调整了门店的无线网络政策。

“虽然很少发生，不过使用星巴克的公共Wi-Fi浏览违法或者出格的内容在过去和现在都是不允许的。”

星巴克公司表示，他们已经找到了解决办法，能够从2019年开始在全美国所有门店阻截色情内容，不过并没有详细说明是通过什么方法。

与此同时，这一消息在社交媒体上引起了讨论。星巴克公布消息后，有些人对此事感到困惑不解，有些人则作了一番调侃。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @tressiemcphd Why would someone watch porn in Starbucks? — The Dr. Tressie McMillan Cottom (@tressiemcphd) 2018年11月29日

（为什么会有人在星巴克里看黄片？）

跳过 Twitter 帖子 用户名 @DukeOfDrinkswel Ok which one of y'all was watching so much porn in Starbucks they had to block no it on their wifi? 🤣🤣🤣 — Habitual Wine Sipper 🥃 (@DukeOfDrinkswel) 2018年11月29日

（你们谁在星巴克看那么多黄片，搞得人家要在wi-fi上屏蔽？）

跳过 Twitter 帖子 用户名 @kabumped Handcuffing yourself to a Starbucks until they give us back our porn 😔 — kabumped (@kabumped) 2018年11月29日

（用手铐把你自己锁在星巴克店里，直到他们把色情黄片还给我们。）

“Enough is Enough”组织在本周较早前发表一份声明，遣责星巴克在2016年违背了屏蔽色情内容的承诺。

声明说：“星巴克在继续给客人提供免费、不受限制的WiFi，打开门让人看那些露骨、淫秽的色情内容，让人观看或者发布儿童色情内容（这是一项刑事罪），又或者进行性捕猎的行动。”

该组织呼吁人们联署，要求星巴克设立屏蔽程序。

至周四，将近27000人参与了联署。

娱乐新闻网站TMZ报导，著名的色情网站YouPorn已经对此作出回应，该网站已经禁止在办公室里喝星巴克的咖啡。

在TMZ网站上发表的一封据称来自YouPorn副总裁查尔斯·休斯（Charles Hughes）的信中说，禁星巴克咖啡的政策将会从2019年1月1日起生效。

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