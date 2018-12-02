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中美贸易战在两国领导人会面后显露曙光。

中国国家主席习近平与美国总统特朗普1日（周六）在阿根廷出席二十国集团峰会后共晋晚餐，举行会晤，会面了约两个半小时。

会后，白宫表示，中国同意购买“非常大量”的农业、能源及工业产品等，减少贸易不平等，中美双方会尝试在未来90日内就多项贸易问题达成协议，特朗普同意不会在1月1日把关税提高至25%。现正被征关税的产品会继续维持10%的税率。

白宫称习近平对同意高通收购恩智浦半导体公司持开放态度，可以再向中方呈交收购协议。

中国官方媒体在会后亦公布消息，指中美双方同意明年不再额外加征关税，两国将继续展开贸易谈判。

据新华社报道，习近平会晤开始时说，两人自上次见面以来，世界形势又出现了不少新变化。中美作为两个大国，都有重要影响，在促进世界和平和繁荣方面共同肩负着重要责任，合作是双方最好的选择。

中国国务委员兼外交部长王毅当地时间12月1日说，习近平当天晚上应邀同特朗普在布宜诺斯艾利斯共进晚餐，举行会晤，两国元首在友好、坦诚的气氛中进行了两个半小时的深入交流，远远超出了预定的时间。这次会晤达成了重要共识，为今后一个时期的中美关系指明了方向。

今次是中美贸易战以来，两国领导人首度会面。

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