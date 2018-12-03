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中国国家主席习近平与美国总统特朗普周六（12月1日）的会晤，为僵持多月的贸易战问题带来突破，美国暂缓原定在明年1月1日提高中国商品关税的计划，中国承诺向美国购买大批农业及能源商品，美国设下了90天的谈判期，一旦谈判不成功，美国表明会继续提升关税。

分析认为，两国暂时阻止贸易战升级是预期之内的事，但这不意味未来的谈判之路会畅通无阻，目前的“停火”只是90天，还要看中国能够作出多大的让步。美国也扬言，一旦两国无法达成协议，便会依旧把关税提升至25%。

值得注意的是，去年4月6日，美中两国元首在美国佛罗里达州海湖庄园举行会晤后，双方也宣布开展为期百天的贸易谈判计划，但最后这一“百日谈判”并未阻止贸易战开打。

中美贸易：没有停战

根据白宫声明，美国总统特朗普同意不会把货品关税税率提升至25%，维持之前定下的10%，中国会“立即”向美国农民购买农产品，亦同意购买“非常大量”的能源、工业等来自美国的产品。

双方会就结构性改革启动谈判，特别是针对强制性技术转让、知识产权保护、非关税壁垒、网络入侵及盗窃等议题，如果90天内无法达成协议，仍然会把10%关税上调至25%。

协议中，习近平亦回应美国的诉求，包括把芬太尼定为管制药物，以及重新考虑早前中国不批准的高通收购半导体公司恩智浦的交易方案。

中国外长王毅在中美元首会晤后对记者说，中方愿意根据国内市场和人民的需要扩大进口，包括从美国购买适销对路的商品，逐步缓解贸易不平衡问题。双方同意相互开放市场，在中国推进新一轮改革开放进程中使美方的“合理”关切得到逐步解决。

BBC驻华记者麦笛文（Stephen McDonell）分析，这份协议不是“停战”，而是“阻止贸易战升级”，中国在这次谈判中其实没有放弃任何东西。中国这次反而得到了90日缓冲期，有时间让双方谈判。

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中国问题专家胡星斗对BBC中文表示，协议表面上看，是中国作出的让步更大，美国对中国实行“全方位的施压”，但仔细看，中国所作出的所谓“让步”，实际上对自己也有好处。

胡星斗说，两国这次达成的共识，是重要的突破，除了中国进口美国农产品、90天谈判期以及避免美国在短期内继续加征关税之外，对中国而言，更重要的是避免美国对中国进行技术、人才、教育等各个方面的制裁，使中美关系能够有一定程度的恢复。

“当然也不一定完全能够恢复（关系），但至少不能够成为所谓的竞争对手，”他对BBC中文说，“中美两国绝对不能成为敌人。”

他认为，在经贸政策层面上，谈判成果可以令中国检讨政府对经济的干预，在减少补贴、减少贸易壁垒的同时，加强企业竞争及恢复经济的活力，促使中国朝着真正的市场经济发展。

胡星斗说，这次中美领袖会晤，几乎是解决中美矛盾恶化最后一次机会，所以得到中方高度重视。而中美关系涉及到中国改革开放的问题，如果中美关系不断恶化，会导致中国改革开放的倒退、国内民族主义持续的高涨，也会促使更多“自力更生”政策更多的出台，最终就有可能导致国门被关闭，改革开放出现倒退。

香港浸会大学经济系副教授巫伯雄对BBC中文表示，今次的突破是贸易战“没有升级”，能够减低市场的忧虑和不确定性，对市场有正面的作用。

巫伯雄认为双方避免贸易战升级是预料之内的事，因为“大家都觉得痛”，他指出，美国早前因为减税措施令股票市场短时期地上升，但减税效果递减后，关税措施的效果出来了，也令美国股票市场开始受压，经济有所放缓。

他说，在中国反制下，美国国内也有部分人及行业受害，例如大豆及肉类制品的出口大受打击，这些行业的反对声愈来愈大。

图片版权 Getty Images Image caption 美国的猪肉产业也受到贸易摩擦的影响。

虽然在谈判中，中国允诺向美国购买农产品、能源产品等等，但巫伯雄认为，是否向美国购买产品有一部分由市场决定，他认为这个承诺有点“政治秀”的感觉，亦可能只是一、两年短期的承诺，务求“过这一关”。

“这个是正常的国际谈判策略，这个承诺很政治术语，虽然（中国）国内有很多公营机构，但有很多由市场决定，”巫伯雄对BBC中文说。

谈判难点

根据白宫声明，中美两国未来谈判的重点，会在于“强制性技术转让、知识产权保护、非关税壁垒、网络入侵及盗窃、服务业及农业”。

分析认为，知识产权保护将会是谈判重点，同时也是中国需要改善的领域。

香港学者巫伯雄说，美国最长远的考虑是恐惧中国科技发展会掩盖美国，“美国现在唯一的优势就是高科技，但当中国的高科技一路追上来，美国优势丧失之后，基本上国际地位会下降，这个是最大考虑”。

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BBC驻华记者麦笛文则表示，北京未来能否把市场开放到特朗普政府能接受的程度，仍然存在很大疑问。

澳新银行的分析师认为，许多中国媒体过度解读会晤成果，忽略了目前的“休战”的只是90天，也刻意没有提到美国要求中国需要作出的结构性改革。中美对中国就贸易自由化作作出的承诺有不同的解读，这是一些难以短期内解决的深层次矛盾，目前难以确保美国政府对这次“停火”声明有多重视，美国也没有承诺不会把规模扩大，但相对地，白宫声明第一部分，只是中国在芬太尼药物上的让步。

中国学者胡星斗表示，中国知识产权立法方面还不够完善，除了立法，还要加强执法，加大惩罚力度，而如果知识产权的问题解决了，也能够促进中国的创新发展，对中国亦有益处。

目前胡星斗对双方未来的谈判持“谨慎乐观”的态度，主要问题在于特朗普是“善变”的人，对于承诺能否兑现是一个问号，不排除在谈判过程中他会不断加码或提出新的条件。

不过，胡星斗认为中国也是一个大国，美国不可能单方向对中国无限制地提出要求，例如在朝鲜问题上，美国也是需要中国的支持和协助。

巫伯雄亦指出，中美贸易战下，美国实行的关税措施，是政府短期内缓和财政赤字的方法，但长期下去亦有可能减低生产力，所以贸易战升级的机会本来就不大。

《华盛顿邮报》报道，这次会晤在中美经贸上并没有带来突破，贸易问题上只是回到几周前的讨论，而90日限期也是一个“甚具野心”的计划，中国需要付出更多，才能够与美国达成协议。