图片版权 Victoire Frencia Image caption 维多利亚·弗伦西亚承认，爱犬“奇伟”吃得比自己好。

你愿意给宠物怎样的生活？你是否愿意视它如孩子或亲人，尽己所能无怨无悔地付出？

应该有很多人对这样的问题给出肯定的答案。这就是全球宠物市场不断扩大的原因。

有统计数字显示，2017-2023年间，这种视宠物为亲人的心态，助推全球宠物市场以4.1%的增幅上升。在2017年，宠物市场规模已经达到数千亿美元。

虽然欧美仍然在这一市场中占很大的份额，但是，中国新生代对宠物的兴趣，使中国宠物市场的增幅大大领先世界其他地方。

英国人以爱狗著称，现在市面上满足狗主人施宠心愿的机会越来越多。英国的爱犬们，是不是真的被宠上了天？

“能过上富裕、中产阶级狗一样的生活肯定很精彩。如果有来世，我希望自己能到有钱人家做条狗。”

说这番话的是住在伦敦的维多利亚·弗伦西亚（Victoire Frencia）。她今年25岁，做的是市场推广的工作。她其实说的是自己养的狗“奇伟”。它今年一岁半。

BBC商务记者卡伦·霍根（Karen Hoggan）报道引述她的话说：“狗主里有一类人，让狗吃有机食品，吃得比自己好。我肯定是这一类狗主。狗狗每个月都有新玩具新奖赏。它的开销很大，光是白天的托管，每年就将近花费我们5千镑。”

算一下总账，她和爱人一起花在狗粮、狗玩具和其他方面的费用相当于他们房贷还款的一半，或者说，相当于两人总收入的5%。

维多利亚承认，这的确有些过份，但是，“给狗狗最好的生活，感觉真好。”

图片版权 Victoire Frencia Image caption 狗狗“奇伟”的眼神，魅力没法挡。

家庭成员

像维多利亚这样喜欢让狗享受生活的人并不是少数。

全球顶尖市场策略分析公司欧洲观察（Euromonitor） 估计，今年英国的狗粮市场价值几乎达20亿美元，比2017年下降了1.7%。但是，高端狗粮的销量却增加了2.2%，达5亿美元。

欧洲观察的高级市场分析员特利斯那·沙尔说，让狗粮市场扩张的因素之一，是所谓宠物“人性化”。“这个理念就是我们不要把宠物看成动物，他们实际上就是家庭成员。他们就是我们的孩子。”

人们觉得对宠物的爱有多深，与愿意花多少钱可以划等号。结果，人们花在宠物身上的钱比自己更多，买的产品质量也更好。

更难估算的是如今市面上狗主人们能够得到的各种服务的价值。宠物行业协会说，英国宠物犬共有900万，狗宝贝日间托管中心、遛狗专业户，特别是狗儿美容院激增，为那些上班工作的人们提供贴心服务。

那么，像维多利亚这样的狗主们为什么要在狗身上花那么多钱呢？

她说，关心别人而不是我们自己，感觉就是好。

大千世界

图片版权 The Little Lord Barkley Image caption “小主子汪汪叫” 狗旅馆（The Little Lord Barkley）的欢乐时光？

如果是几个月前，维多利亚的故事应该会让人们感到惊讶。

但是现在，BBC商务记者卡伦·霍根自己也刚养了一只葡萄牙水狗——贝尔迪，她发现，一个全新的狗世界向她敞开了大门。

网上随便搜索就能看到流淌依云水的喷泉、为英女王提供南北货的福南梅森（Fortnum & Mason）公司出产的精装食物，和专门设计用来放松疲惫四肢的日式泡澡盆。

但是，这些都不是给人提供奢侈温泉度假服务的内容，而是在英格兰的萨利郡，“小主子汪汪叫”狗旅店（The Little Lord Barkley）为狗狗们提供的部分服务项目。

这里每晚收费从55英镑到75英镑不等，提供的服务包括“狗保姆”，以及专职司机开路虎揽胜车（Range Rover）负责接送来此住宿的各家爱犬。

图片版权 Crispin Luxton Image caption 狗狗“佩西”（Percy）是狗酒店里的贵宾狗VIP

这是丹尼斯·索乐丝开的一门生意。有一天，她想给自己的爱犬找一个“可靠、安全和快乐的环境”，结果却没找到后，她萌生了开办这样一个狗旅店的念头。

她承认，他们走的高端路线。“我们不想占领市场的八成份额，我们只想主打两成的高端市场。”

“我们有客户要求给他们的狗喝鸡汤；那么这种情况下，鸡必须是英国名店哈罗兹百货公司（Harrods）提供的有机养殖鸡，煮完之后把鸡拿出来，把水晾凉，然后再给宠物狗，也就是我们的贵宾们喝。”

关爱无价

不过，英国养犬俱乐部（Kennel Club）的秘书长，卡罗琳·基斯科女士警告说，对狗可以宠爱，但不要太过份。

她说：“狗狗们不需要奢侈享受，时尚服饰或者过份的宠爱。”

“人们可能以为给爱犬吃美味营养的食物是件好事，但是这可能不符合狗的饮食需求，结果可能引起胃痛，或者超重，这会带来一系列的健康问题。”

“带爱犬去散步，给它们提供社交和活动大脑的机会，给它们关爱，就是狗狗最享受最需要的。”

那么，到底是什么让顾客们把爱犬送到像“小主子汪汪叫”这样的狗旅馆呢？

图片版权 Crispin Luxton Image caption 克利斯品·拉科斯顿（Crispin Luxton）希望自己带外地出差时，爱犬佩西能得到很好的照顾。

后顾之忧

43岁的克利斯品·拉科斯顿（Crispin Luxton） 是伦敦一个科技咨询公司的老板，每个月，他必须去美国洛杉矶10天。每次他出远门，都会让两岁的爱犬佩西住到小主子汪汪叫狗旅馆。

佩西住10天的费用平均每个月450英镑。克利斯品说，这让他出国在外没有“后顾之忧”，而且他觉得狗旅馆提供的接送服务很周到。“他们把所有问题都包办了。我买的就是这样的便利服务。”

一般来说，每年他为佩西花费大约7000英镑，其中包括酒店、食物、保险、玩具、服装、奖赏和狗绳。

当然，有人会觉得这太过份了，但克利斯品说，“我觉得事情都是相对的。有人花在度假、园艺和衣服方面的钱也高得离谱。这其实就看你能从中得到什么满足。”

他也承认，小主子汪汪叫狗旅馆提供的某些服务“是过于奢侈”。“不管怎么样，它只是一只爱犬。”

图片版权 The Little Lord Barkley Image caption 喷水池里流出的依云矿泉水会比小泥坑的水更好喝吧？

那么狗旅馆的东主丹尼斯，是不是也觉得这样的服务概念有点滑稽呢？

她说：“我们的出发点是好的，而且是本着轻松、善意的心在做。”

“很多狗主人希望能给狗狗一点特殊的照顾，因为他们不能在狗狗身边感到内疚。”

忘我境界

当然，特殊照顾也不一定非要到这样的程度，绝大多数的狗也没有这样奢侈享受的生活。

据动物慈善机构估计，照顾一只狗每个月的最低费用，根据体型大小介于70到105英镑之间，但是近七成的狗主人会低估养狗的费用。

另外还有爱犬慈善机构也表示，不鼓励像对待人一样对待狗，因为这会让狗忘记了做狗的本分，导致非天性的举动，甚至造成行为问题，有娇惯出问题狗的风险。

“偶尔让宠物享受一下非常好，给它们梳理毛发，给它们爱吃的零食，或者允许他们跟你睡在一起，但是一定要有节制，动物的舒适和福祉应该永远是最优先考虑的问题。”

图片版权 Victoire Frencia Image caption 对着这盒为狗特制的圣诞倒计时巧克力，爱犬奇伟看上去好像有点疑心。

“狗就是狗，不能没有分寸。” 对这样的说法，维多利亚又是怎么看呢？

“每个人都有自己的分寸。我不会让别人的想法影响我管教自己的爱犬。”

圣诞节就要来临，维多利亚是否会给爱犬奇伟准备圣诞礼物呢？

“准备了，不好意思哈。它的礼物是一盒圣诞倒计时巧克力。”